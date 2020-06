Qatar dona $1 millón a organizaciones comunitarias de Miami-Dade en el contexto de la pandemia de la COVID-19

Las donaciones ayudarán a seis organizaciones sin fines de lucro que trabajan para aliviar problemas de inseguridad alimentaria, brindar ayuda a los trabajadores sanitarios, incrementar los recursos para las familias, ayudar a ciudadanos mayores y muchos otros.

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Hoy, el embajador de Qatar en los Estados Unidos, Su Excelencia el Jeque Meshal bin Hamad Al Thani, anunció la contribución de 1 000 0000 de dólares a seis organizaciones sin fines de lucro de Miami-Dade que brindan ayuda a los residentes de Florida durante el brote de coronavirus. Farm Share Florida, Best Buddies International, United Way of Miami-Dade, Hospitality Employees Advancement & Training’s (HEAT) COVID Relief Fund, Meals for Heroes y Seniors in Action COVID19 Relief Food Distribution recibieron fondos en apoyo a sus esfuerzos para proporcionar seguridad alimentaria y ayuda a familias que atraviesan momentos difíciles debido al desempleo y otras dificultades en estos tiempos sin precedentes.

“El pueblo de Qatar se compromete a trabajar junto a funcionarios locales y líderes de la comunidad para garantizar que los ciudadanos más afectados por la crisis de la COVID-19 reciban la ayuda que necesitan”, señaló el embajador de Qatar en los Estados Unidos, el Jeque Meshal bin Hamad Al Thani. “Mantenemos lazos de colaboración históricos con el Estado de Florida y nos sentimos parte de la salud y fortaleza del pueblo de Miami”.

El Estado de Qatar eligió a estas organizaciones de impacto comunitario porque proveen valiosos recursos y servicios a la comunidad de Miami-Dade y otras áreas. Cada organización brinda asistencia a distintas poblaciones necesitadas que fueron gravemente afectadas durante este tiempo, entre ellas, ciudadanos de Florida con inseguridad alimentaria, personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo, trabajadores del sector hotelero y adultos mayores con bajos ingresos.

“La ayuda del pueblo de Qatar a distintas organizaciones locales es increíblemente vital e importante para nuestros residentes”, declaró Francis Suarez, alcalde de la Ciudad de Miami. “Nuestra comunidad vive momentos difíciles y toda ayuda aliviará el sufrimiento que están padeciendo muchas familias hoy día”.

Keon Hardemon, presidente comisionado de la Ciudad de Miami, añadió: “Los residentes de Overtown y del resto de la comunidad de Miami aprecian el apoyo de Qatar para que puedan desarrollar sus capacidades y obtener empleos relevantes. HEAT trabaja al frente para ayudar a nuestra comunidad a superarse económicamente, y esta donación es una gran ayuda para lograr esa misión”.

Florida presenta el mayor aumento en solicitudes de prestaciones por desempleo en el país desde el comienzo de la crisis de la COVID-19.1 En Miami, en particular, la tasa de desempleo saltó más de un 100 % de enero a marzo.2 Antes del brote, el 12,5 % de los ciudadanos de Florida ya enfrentaban necesidades de hambre e inseguridad alimentaria,3 un número que, con certeza, se ha incrementado durante esta época.

“El apoyo que brinda el pueblo de Qatar durante estos momentos difíciles es de vital importancia y una excelente noticia para nuestra comunidad”, señaló David Richardson, comisionado de la Ciudad de Miami Beach. “He visto con mis propios ojos a muchas familias angustiadas y preocupadas por necesidades básicas como el alimento, y los fondos que se donaron hoy están destinados a organizaciones que trabajan al frente para alimentar y ayudar a las familias que más lo necesitan”.

“El apoyo a estas organizaciones locales de Miami-Dade tendrán un gran alcance para ayudar a las familias durante estos tiempos difíciles”, observó Dan Gelber, alcalde de Miami Beach.

Philip Levine, exalcalde de Miami Beach, añadió: “Estoy enormemente agradecido con el pueblo de Qatar por ayudar al Condado de Miami-Dade y un grupo de organizaciones sin fines de lucro que lideran, en forma colectiva, los esfuerzos de alivio para nuestra comunidad. Es realmente maravilloso coordinar la ayuda para estas importantes organizaciones locales que trabajan al frente para proveer la ayuda que tanto necesitan las familias con verdaderas necesidades”.

Qatar mantiene importantes lazos económicos con el área de Gran Miami y un compromiso con el bienestar de todo Florida. En 2018, se celebró el primer foro empresarial Qatar-Miami, el cual constituyó la primera parada en la gira por EE. UU. de la delegación más grande en la historia de representantes de empresas y del gobierno de Qatar en visitar Florida. En diciembre de 2019, 16 estudiantes de la Universidad de Florida fueron invitados al Foro Doha en Qatar, que aborda una amplia gama de temáticas de alcance global y promueve el diálogo, el intercambio de ideas y las soluciones colaborativas.

Ejecutivos de Farm Share, Best Buddies International, United Way of Miami-Dade y Hospitality Employees Advancement Training expresaron su agradecimiento por esta donación al pueblo de Qatar:

“Las familias del sur de Florida enfrentan una verdadera inseguridad alimentaria. La ayuda que proporcionó el pueblo de Qatar es muy bien recibida en un momento en el que Farm Share más necesita de recursos monetarios para continuar con la provisión de alimentos vitales para familias, niños, adultos mayores y personas con hambre. Estamos enormemente agradecidos por los recursos donados a Farm Share”.

–Stephen Shelley, presidente y director ejecutivo de Farm Share

“En nombre de la comunidad del sur de Florida, deseo agradecer al pueblo de Qatar por su inquebrantable apoyo durante estos tiempos increíblemente difíciles para personas con discapacidades y sus familias. La ayuda que nos brindaron nos permitirá apoyar los esfuerzos de Best Buddies para garantizar el empleo de personas con necesidades especiales que se encuentran desempleadas debido a la pandemia de la COVID-19, además de garantizar que nuestra misión por la inclusión pueda seguir avanzando”.

–Anthony Kennedy Shriver, fundador de Best Buddies International

“Si tenemos en cuenta que más de la mitad de las familias de nuestra comunidad que ya enfrentaba dificultades antes de la pandemia, el impacto económico y sanitario de la COVID-19 solo profundizó aún más las necesidades en el Condado de Miami-Dade. El generoso apoyo del pueblo de Qatar es necesario hoy más que nunca y proporcionará la tan necesitada asistencia y ayuda a las familias de nuestra comunidad a través del Miami Pandemic Response Fund”.

–Maria C. Alonso, presidenta y directora ejecutiva de United Way of Miami-Dade

“Estamos enormemente agradecidos con el pueblo de Qatar por su apoyo durante estos tiempos verdaderamente difíciles. El sector hotelero en el sur de Florida ha sufrido un gran golpe con la crisis y el apoyo que recibimos a través del fondo HEAT asegurará que las familias puedan navegar estas aguas tormentosas. En nombre de las miles de familias a quienes beneficiará esta ayuda, compartimos nuestra profunda gratitud por esta ayuda”.

–Kandiz Lamb, director de Hospitality Employees Advancement Training (HEAT) y residente de Miami

