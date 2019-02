Related Companies y Hilton Hotels & Resorts presentan Hilton West Palm Beach

El elegante hotel aporta un toque contemporáneo al centro de West

Palm Beach, con la distinción de una exquisita gastronomía de la mano de

reconocidos chefs, una piscina dinámica, experiencias inmersivas y

amplios espacios para reuniones

WEST PALM BEACH, Florida (EE.UU.)–(BUSINESS WIRE)–Hilton

West Palm Beach abrió hoy sus puertas por primera vez para recibir a

los patrocinadores locales y a los visitantes en general. Related

Companies, el condado de Palm Beach, el municipio de West Palm Beach y

Hilton Worldwide (NYSE: HLT) colaboraron en el concepto y la ejecución

de un hotel innovador, contemporáneo y con visión de futuro.





Con una destacada posición en el portal de entrada tanto a Palm Beach

como al centro de West Palm Beach, el nuevo hotel de convenciones de 12

pisos jerarquiza el área, con un servicio y una experiencia culinaria

“de la granja a la mesa” que lo convierten en un destino codiciado tanto

para los locales como para los visitantes. Con 400 habitaciones y 43

suites, Hilton West Palm Beach fue diseñado por el estudio de

arquitectura Nicholas Brosch Wurst Wolfe & Associates, que tiene su sede

en Miami, y la empresa de diseño de interiores Looney and Associates,

con sede en Dallas. El diseño del hotel se inspiró en la fluidez

pacífica de la exuberante costa oceánica de Florida y utiliza maderas

naturales y tonos neutros en contraste con colores brillantes en la gama

del azul, oro y verde azulado, que reflejan las características físicas

de las playas de Palm Beach, con un aire artístico indígena.

El nuevo icono arquitectónico es impactante: un gran vestíbulo de doble

altura con vista a los exquisitos jardines de Palm Deck del hotel.

Acentuado por una amplísima piscina estilo laguna, cabañas privadas,

muebles de Restoration Hardware, un bar junto a la piscina y un punto

para fogatas, una terraza de tres cuartos de acre al aire libre, ofrece

numerosas actividades y un ambiente relajado con estilo isleño y el

talento del reconocido DJ de Palm Beach Adam Lipson, que se encargará de

curar la experiencia sonora.

“Con la visión de Related Companies, hemos programado un hotel de clase

mundial que rinde homenaje al increíble talento local para fomentar un

verdadero sentido de pertenencia a la comunidad y representar el estilo

de vida del sur de la Florida”, explicó John L. Parkinson, gerente

general de Hilton West Palm Beach. “Hilton West Palm Beach es un crisol

de personas y este centro de convenciones tan poco ‘convencional’ será

el lugar ideal para socializar, disfrutar de una gastronomía

sorprendente y asistir a reuniones de negocios tanto para los residentes

locales y los asistentes a convenciones como para todo tipo de

visitantes.”

Uno de los pilares de este hotel extraordinario es el fuerte compromiso

con los alimentos frescos y de calidad para crear una gastronomía única

y de primera categoría para los huéspedes y visitantes locales del

hotel, creada por un equipo de chefs célebres, con un talento

excepcional. Hilton West Palm Beach ofrece una experiencia culinaria

inmersiva, en la que se destacan:

Manor , el restaurante emblemático del hotel, con alimentos de

la granja a la mesa para crear una gastronomía estadounidense

contemporánea, con la firma del aclamado chef Mateo Byrne de Palm

Beach, exchef del golfista Tiger Woods, propietario y chef ejecutivo

del popular restaurante de West Palm Beach, Kitchen. Colaborando con

el chef Byrne estará el galardonado chef ejecutivo Miguel Santiago,

con más de 20 años de experiencia en el hotel después de haber servido

sus platos a presidentes y dignatarios durante su estadía en

Washington, DC. Manor está situado junto al vestíbulo y fluye hacia la

terraza de la piscina.

náutico, deleitará a los huéspedes mientras disfrutan de cócteles

artesanales inspirados en la época de la “Ley Seca” y tapas

compartidas, con vista a un oasis al aire libre. Los huéspedes pueden

elegir distintas combinaciones de vinos y borbón, además de cervezas

tiradas artesanales surgidas del floreciente mercado local de cervezas

del sur de Florida.

ofrece productos de origen local, por ejemplo, de la marca Rabbit

Coffee Roasting Company, bocados frescos, jugos prensados en frío y

obsequios de los comercios y los artistas más característicos de Palm

Beach.

“Vamos a crear una experiencia culinaria inolvidable a partir de

nuestros principios fundamentales: abastecernos con los mejores

ingredientes locales, elaborar platos sencillos, llenos de sabor y

suministrar un producto excepcional para nuestros huéspedes en un

ambiente espectacular”, subrayó el chef Mateo Byrne.

Hilton West Palm Beach también cuenta con un programa de arte

comisariado que representa la energía artística del sur de la Florida.

Entre los artistas que colaborarán se destacan Zammy Migdal, que creó

una escultura de pared con más de 140 elementos escultóricos de hierro

forjado a mano, y Chris Leidy, nieto de Lilly Pulitzer, con una

fotografía de tamaño natural inspirada en las profundidades de los

océanos del mundo.

Conectado al Centro de Convenciones del condado de Palm Beach a través

de una pasarela cubierta, Hilton West Palm Beach se distingue como el

único hotel del sur de la Florida que tiene acceso directo a un centro

de convenciones. La propiedad cuenta con más de 2200 metros cuadrados de

espacio para reuniones, con el salón de baile Oceana, de 1250 metros

cuadrados, y el salón Coral, de 538 metros cuadrados, y amplios espacios

de césped distribuidos en 222 metros cuadrados, para bodas, eventos

especiales y programas de acondicionamiento físico. Con un panel interno

de expertos que se encargarán de formar los equipos, con juegos de

césped que brillan en la oscuridad, búsquedas del tesoro y clases de

gimnasia al aire libre, el hotel se esfuerza al máximo por enriquecer la

experiencia grupal. Los huéspedes también podrán utilizar un gimnasio de

última generación y tomar clases especiales, menú de flotación con

juguetes inflables y balsas para relajarse en la piscina, un megatablero

de ajedrez, fogatas al aire libre y mucho más.

El flamante Hilton West Palm Beach fue una idea de Related Companies,

que desarrolló el CityPlace, que está ubicado del otro lado de la calle.

CityPlace es un espacio de 29 hectáreas para diversos fines, creado en

una asociación público-privada entre Related Companies y el municipio de

West Palm Beach. Ha servido como el catalizador principal para miles de

millones de dólares en inversiones en la ciudad desde que se inauguró en

2000. Los huéspedes del Hilton pueden disfrutar de más de 60 tiendas

especializadas, una distinguida colección de restaurantes y bares y una

plaza al aire libre con un elegante espectáculo de fuentes con aguas

danzantes.

“La inauguración del Hilton West Palm Beach representa la culminación de

casi 20 años de atención y dedicación. Con cada desarrollo hemos buscado

innovar y cambiar los paradigmas y aquí en West Palm Beach hemos

reinventado la definición misma de hotel con centro de convenciones,

creando una experiencia para vivir un destino único que ha superado

incluso nuestras propias expectativas. Con el mejor diseño creativo, los

mejores acabados y mobiliario, una piscina con un entorno que compite

con los complejos turísticos líderes y una oferta culinaria que

sorprenderá y deleitará a los visitantes, nos sentimos orgullosos de

abrir las puertas del Hilton West Palm Beach para darles la bienvenida a

los primeros clientes que visitan nuestra propiedad”, agregó Stephen M.

Ross, presidente y fundador de Related Companies. “Pero no podríamos

haberlo hecho solos, y estamos muy agradecidos por la colaboración

constante del condado y del municipio. Sin su apoyo no estaríamos hoy

aquí.”

“Creamos un hotel con el tipo de originalidad y servicio personalizado

distintivo imprescindibles para vivir una experiencia sin igual en este

mercado”, señaló Kenneth Himmel, presidente y gerente general de Related

Urban, la división de usos varios de Related Companies. “En colaboración

con el condado, el municipio y Hilton, es un honor ver prosperar a

nuestro hotel emblemático en un momento de plena ebullición en West Palm

Beach.”

Hilton West Palm Beach está situado en el corazón del triángulo cultural

de la ciudad, anclado en el Centro Kravis para las Artes Escénicas, en

las proximidades del hotel, el Museo de Arte Norton Museum, Clematis

Street y el Distrito de Arte y Entretenimiento del Centro. Todos estos

puntos atractivos se encuentran a pocos pasos del hotel, junto con Worth

Avenue y Palm Beach, que está a menos de tres kilómetros de distancia.

“Para nosotros es un honor presentar Hilton West Palm Beach, que

representa nuestra estrecha colaboración con Related Companies”, aseguró

Joe Berger, vicepresidente ejecutivo y presidente de Hilton Worldwide

para el Continente Americano. “Las playas de Palm Beach ya son un

clásico y todos los años reciben visitantes de todo el mundo, y además

son el hogar de muchas de las marcas de estilo de vida más codiciadas.

Ahora esperamos poder ofrecer a los viajeros una escapada a esta ciudad

envolvente, con un servicio excepcional y las comodidades por las que se

destaca la marca Hilton en todo el mundo.”

Hilton West Palm Beach participa en Hilton HHonors®, el único programa

de lealtad que permite a los miembros obtener puntos y millas por la

misma estadía y canjear estos puntos por noches gratis sin restricciones

de fechas en sus hoteles de todo el mundo. Los miembros de HHonors

siempre obtienen el precio más bajo con su programa Garantía de Mejor

Precio, junto con puntos HHonors, conexión de wi-fi gratuita, registro

digital y sin gastos de reserva siempre y cuando se reserve directamente

a través de Hilton Hotels & Resorts.

El hotel se encuentra en el número 600 de Okeechobee Boulevard, West

Palm Beach, Florida, 33401. Las tarifas básicas parten de los 199

dólares por noche en la semana de la inauguración hasta el viernes 5 de

febrero y luego pasan a USD 259 por noche. Además, los huéspedes pueden

reservar el Paquete de Entretenimiento y quedarse dos noches con 50

dólares de regalo para pagar todo tipo de gastos, a excepción de la

tarifa por el cuarto del hotel. Para más información o para hacer una

reserva, visite hiltonwestpalmbeach.com

o llame al +1-561-231-6000.

Más información e imágenes en alta resolución para la prensa en news.hilton.com/westpalmbeach.

Consulte las últimas noticias sobre las inauguraciones de Hilton Hotels

& Resorts y un mapa de los últimos desarrollos en

news.hilton.com/openings.

Acerca de Hilton Worldwide

Hilton Worldwide (NYSE: HLT) es la empresa hotelera internacional líder

y ofrece servicios de alojamiento que van desde hoteles y centros

vacacionales de lujo y de servicio completo, hasta suites para estadías

prolongadas y hoteles de servicio dirigido. Hace 97 años que Hilton

Worldwide se dedica a mantener su tradición de brindar experiencias

inolvidables a sus huéspedes. La cartera de la empresa compuesta por

trece marcas internacionales de primer nivel incluye más de 4600 hoteles

y propiedades de tiempo compartido administrados, franquiciados, propios

y alquilados, con más de 758.000 habitaciones en 100 países y

territorios; las marcas son los siguientes: Hilton Hotels & Resorts,

Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by

Hilton, Curio – A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy

Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton,

Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton y Hilton Grand

Vacations. La empresa administra también un programa galardonado de

fidelización de clientes denominado Hilton HHonors®. Los miembros del

programa Hilton HHonors que hagan sus reservas directamente a través de

los canales preferidos de Hilton tienen acceso a beneficios, lo que

incluye servicio de wi-fi gratis y otros servicios digitales que están

disponibles de manera exclusiva a través de la aplicación líder de la

industria Hilton HHonors, desde la cual los miembros de HHonors pueden

registrar su entrada, elegir su habitación e ingresar mediante una llave

digital. Para más información, visite news.hiltonworldwide.com

y conéctese con Hilton Worldwide en facebook.com/hiltonworldwide,

twitter.com/hiltonworldwide,

youtube.com/hiltonworldwide,

flickr.com/hiltonworldwide

y linkedin.com/company/hilton-worldwide.

Acerca de Hilton Hotels & Resorts

Durante casi un siglo, Hilton Hotels & Resorts ha venido hospedando con

orgullo a viajeros de todo el mundo. Con más de 560 hoteles ubicados en

los cinco continentes, Hilton Hotels & Resorts ofrece las bases para que

los pasajeros vivan inolvidables experiencias en sus viajes y valora a

cada huésped que ingresa por la puerta de sus hoteles. Como es la marca

insignia de Hilton Worldwide, Hilton Hotels & Resorts continúa fijando

el modelo en el sector de hospitalidad, al proporcionar novedosas

innovaciones en productos y servicios para satisfacer las cambiantes

necesidades de sus huéspedes. Hilton Hotels & Resorts forma parte del

galardonado programa de lealtad Hilton HHonors. Los miembros de Hilton

HHonors que reserven directamente a través de los canales Hilton

preferidos tienen acceso a beneficios que incluyen conexión wi-fi

gratuita estándar, así como servicios digitales que están disponibles

exclusivamente a través de la aplicación de Hilton HHonors, que ya es

líder en la industria. Consulte las últimas noticias en news.hilton.com

y empiece su viaje en www.hilton.com

o visite www.hilton.com/offers

para conocer las últimas ofertas especiales del hotel.

Acerca de Related Companies

Related Companies es la empresa de bienes raíces de propiedad privada

más importante de Estados Unidos. Fundada hace más de 40 años, Related

es líder en la industria, con una cartera totalmente integrada y

altamente diversificada, con experiencia en prácticamente todos los

aspectos del desarrollo, adquisiciones, gestión, finanzas, márquetin y

ventas. Con sede en la ciudad de Nueva York, Related tiene sucursales y

desarrollos destacados en Boston, Chicago, Los Ángeles, San Francisco,

el sur de la Florida, Washington DC, Abu Dhabi, Londres, San Pablo y

Shanghái y cuenta con un equipo de casi 3000 profesionales. La cartera

de la compañía está compuesta por activos inmobiliarios valuados en más

de 20.000 millones de dólares, con propiedades de primera calidad para

usos varios, residenciales, comerciales, oficinas y propiedades

asequibles en mercados con importantes barreras para ingresar. Related

ha desarrollado proyectos de uso mixto muy reconocidos como el Time

Warner Center en Nueva York y CityPlace en West Palm Beach; actualmente

está desarrollando el proyecto Hudson Yards, de 11 hectáreas, en el West

Side de Manhattan. Related también administra aproximadamente 3 mil

millones de dólares en capital accionario a favor de fondos soberanos de

patrimonio, planes públicos de pensiones, gerentes múltiples,

fundaciones y grandes grupos familiares. Related también es propietario

de Equinox® Fitness Clubs, ampliando aún más las capacidades de la

empresa en el ámbito de la salud y el bienestar físico y mejorando el

valor de sus propiedades a través de una exclusiva oferta de marca con

comodidades y servicios exclusivos. Related es socio de Union Square

Events, la empresa de catering, cultura, deportes y eventos de Union

Square Hospitality Group de Danny Meyer y CORE, una agencia de

propiedades residenciales estilo boutique. Para más información acerca

de Related Companies, visite www.related.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión

oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación

y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única

versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

GiAnna Wyatt

Relaciones Públicas de Quinn (Para Hilton West Palm

Beach)

+1 212-868-1900 int. 278

gwyatt@quinn.pr

o

Jacqueline

Toppings

Hilton Worldwide

+1 703-883-5381

jacqueline.toppings@hilton.com