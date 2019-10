RICKY MARTIN, ROSELYN SÁNCHEZ Y PAZ VEGA CONDUCIRÁN LA 20.a ENTREGA ANUAL DEL LATIN GRAMMY®

La Noche Más Importante de la Música Latina™ se trasmitirá en vivo el 14 de noviembre de 8–11 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro) por la Cadena Univision

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–La Academia Latina de la Grabación® anunció hoy que Ricky Martin, ganador en tres ocasiones del Latin GRAMMY®, homenajeado como la Persona del Año 2006 de La Academia Latina de la Grabación® y ganador de dos GRAMMY®, será el conductor de la 20.a Entrega Anual del Latin GRAMMY® acompañado por las actrices de renombre internacional Roselyn Sánchez y Paz Vega. La 20.a Entrega Anual del Latin GRAMMY se trasmitirá en vivo el 14 de noviembre de 8–11 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro) desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas por la Cadena Univision.

Martin, quien será el conductor de la entrega por primera vez, es parte de la historia de La Academia Latina de la Grabación desde la primera Entrega del Latin GRAMMY en 2000, cuando fue nominado a dos premios y presentó una de las más memorables actuaciones hasta la fecha. Sánchez participará por cuarta vez como conductora, tras presentar la 16.a, 17.a y 18.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Vega será conductora del espectáculo por primera vez.

Martin es uno de los artistas latinos más destacados y multifacéticos en el mundo, y los fans en todo el planeta lo adoran por su instinto para captar el ritmo, su pasión al presentarse y su compasiva generosidad. Siendo uno de los artistas internacionales y latinos de mayor venta de todos los tiempos, Martin ha vendido más de 95 millones de álbumes y sigue presentándose ante audiencias en estadios colmados en todo el mundo.

Además de su éxito musical internacional, Martin se dedica a los esfuerzos de la Fundación Ricky Martin, entidad que vela por el bienestar de los niños en todo el mundo respecto a asuntos de crucial importancia como la justicia social, la educación y la salud. Tras los catastróficos huracanes Irma y María en Puerto Rico en 2017, la Fundación Ricky Martin creó un fondo de ayuda para Puerto Rico con el objetivo inicial de recaudar $6 millones en ayuda. Hasta la fecha, el fondo ha recaudado casi $5 millones. Más de 50,000 donantes han hecho contribuciones, entre ellos personas particulares de todo el mundo, celebridades, organizaciones asociadas y grandes corporaciones.

Sánchez es una actriz, modelo y cantante puertorriqueña. Muy conocida por su papel en “Without A Trace” y “Devious Maids”, Sánchez también ha actuado en Rush Hour 2, Boat Trip y The Game Plan, entre otras películas. En la 5.a Entrega Anual del Latin GRAMMY, fue nominada a Mejor Video Musical. Durante la 3.a Entrega Anual del Latin GRAMMY hizo una presentación especial con Carlos Vives. Una promotora inagotable del bienestar de los animales, participa activamente en organizaciones como PETA y American Humane. Recientemente interpretó el papel de Gigi Mendoza en la serie “Grand Hotel”. Sánchez hará su debut como directora en la próxima película Satos, que tiene lugar en un albergue para animales tras la desoladora destrucción causada por el huracán María. Además, Sánchez y su esposo lanzarán el podcast He Said… Ella Dijo, sobre su vida personal y profesional.

Vega es una galardonada actriz internacional que ha sido protagonista de muchas películas en Europa, Norteamérica y Latinoamérica, y actúa en español, inglés, francés e italiano. Sus películas han sido dirigidas por prestigiosos directores, como Pedro Almodóvar, Frank Miller, Danis Tanovic, Oliver Parker, Michele Placido y los hermanos Taviani. Además, ha tenido papeles principales al lado de muchas estrellas internacionales como Scarlett Johansson, Andie McDowell, Eva Mendes, Colin Farrell, Nicole Kidman, Tim Roth, Sarah Jessica Parker, Claudia Cardinale, Carmen Maura, Cuba Gooding Jr. y Rob Lowe, como también los legendarios Christopher Lee y Morgan Freeman, entre otros. Este año, Vega protagoniza como Catalina Creel, un emblemático personaje en México, en “Cuna De Lobos”, una serie de Televisa/Univision. También actuó en la saga épica Rambo: Last Blood con Sylvester Stallone.

Un número muy limitado de boletos para la 20.a Entrega Anual del Latin GRAMMY aún está disponible para la venta a través de www.axs.com.

Para más información y las últimas noticias, por favor, visite el sitio web oficial de La Academia Latina de la Grabación, LatinGRAMMY.com. Síganos en Facebook (LatinGRAMMYs), Twitter (@LatinGRAMMYs) o Instagram (@LatinGRAMMYs). Use #LatinGRAMMY en su plataforma favorita de redes sociales.

ACERCA DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN

La Academia Latina de la Grabación es una organización internacional compuesta por artistas, músicos, compositores, productores y otros profesionales técnicos y creativos de la grabación de habla hispana y portuguesa que por medio de la membresía forman parte de la organización. La organización se dedica a mejorar la calidad de vida y la condición cultural de la música latina y sus creadores. Además de producir la Entrega Anual del Latin GRAMMY® para rendir homenaje a la excelencia en las artes y las ciencias registradas, La Academia Latina de la Grabación ofrece programas educativos y de asistencia para la comunidad de la música latina, ya sea directamente o por medio de la Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Para más información acerca de La Academia Latina de la Grabación, por favor visite LatinGRAMMY.com.

ACERCA DE UNIVISION COMMUNICATIONS INC.

Como la principal empresa de medios de comunicación dirigidos a los hispanos en Estados Unidos, Univision Communications Inc. los entretiene, informa y empodera con contenido de noticias, deportes y entretenimiento en televisión de señal abierta y cable, además de audio y plataformas digitales. La destacada cartera de propiedades de la compañía incluye las cadenas de señal abierta Univision y UniMás, y las cadenas de cable Galavisión y TUDN, el canal deportivo No. 1 en español del país. A nivel local, Univision es propietaria u opera 65 estaciones en los principales mercados hispanos de Estados Unidos y Puerto Rico. Además, Uforia, the Home of Latin Music, es propietaria u opera 58 estaciones de radio, presenta una serie de eventos en vivo y tiene una robusta presencia de audio digital. La prominente cartera digital de la empresa incluye Univision.com, el servicio de streaming Univision Now, la mayor cadena de influencers hispanos y varias de las aplicaciones más populares. Para mayor información, visiten corporate.univision.com.

