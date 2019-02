Rimini Street Nombra a Veterano de la Industria para Liderar el Crecimiento y la Expansión en la Región de Gran China

La empresa acumula un crecimiento del 231 % en la región del

Pacífico Asiático (Asia Pacific, APAC)

LAS VEGAS y PEKÍN–(BUSINESS WIRE)–Rimini

Street, Inc., el proveedor independiente líder en soporte de

software empresarial de Business

Suite y BusinessObjects

de SAP SE (NYSE: SAP) y los software Siebel,

PeopleSoft,

JD

Edwards, E-Business

Suite, Oracle

Database, Oracle

Middleware, Hyperion,

Oracle

Retail y Oracle

Agile PLM de Oracle Corporation (NYSE: ORCL) , anunció hoy el

nombramiento de Frank

Chou como gerente general de la Región de Gran China. En este nuevo

rol, Chou es responsable de liderar el crecimiento y la expansión de la

oferta de servicios de Rimini Street en la Región de la Gran China,

incluyendo a China, Hong Kong y Taiwán. La región representa una de las

más importantes oportunidades de mercado para la nueva clase de

servicios de soporte de software empresario de la empresa para clientes

Oracle y SAP. La empresa está ampliando sus operaciones en la Región de

Gran China, debido a una sólida demanda del mercado local, así como el

continuo crecimiento acelerado en toda la región APAC, incluyendo un

aumento del 231 % en los ingresos de APAC en el período de 12 meses que

finaliza el 30 de junio de 2015, en comparación con el anterior período

de 12 meses.





Chou aporta su experiencia como Director de Informática y su

liderazgo en TI a Rimini Street

Antes de unirse a Rimini Street, Chou se desempeñó como Director de

Informática de China National Chemical Corporation (ChemChina), donde

lideró la transformación de la gerencia y las iniciativas de TI. Durante

su paso por ChemChina, fue reconocido y nombrado como uno de los “100

Directores de Informática más importantes de 2014” del Sindicato de

Directores de Informática de China. Anteriormente, Chou se desempeñó

como consultor en Accenture durante más de 20 años, y alcanzó su punto

cúlmine como socio líder de la práctica de Energía, Recursos Naturales y

Productos Químicos de la Región de Gran China de la firma.

“La insatisfacción con el mantenimiento y el soporte de los proveedores

de software es algo común entre los Directores de Informática y los

usuarios de TI en la Región de Gran China”, afirmó Chou. “El

mantenimiento y soporte independiente de software ofrecido por Rimini

Street genera nuevas ‘reglas de juego’ ofreciendo una opción más

convincente e impulsada por el valor a los Directores de Informática de

esta región. Hemos tenido una respuesta entusiasta a nuestro ingreso a

este mercado, y esperamos continuar ofreciendo nuestros servicios y

nuestro soporte galardonados a los licenciatarios de Oracle y SAP en la

Región de Gran China”.

Expansión en la Región de Gran China para continuar el crecimiento en

APAC

La expansión de la empresa en la Región de Gran China está relacionada

con uno de los mercados más importantes de ERP del mundo. Actualmente,

Rimini Street brinda soporte a 67 empresas globales con operaciones en

la Región de Gran China, incluyendo a ChemChina, Sympatex Holding

GmbH, NCH Corporation, Tempel Steel Company y Southco, Inc. La empresa

está registrando un robusto crecimiento en toda la región APAC, con un

aumento del 142 % en clientes con contratos firmados al 30 de junio de

2015, en comparación con el año anterior. Rimini Street (HK) Ltd. inició

operaciones en Hong Kong en julio de 2015 y Rimini Street tendrá sus

oficinas centrales para la Región de Gran China en Pekín como Rimini

Street Software Technical Services (Beijing) Ltd.

“Ingresamos al mercado de la Región de Gran China en base a la demanda

creciente y las oportunidades que presenta la región, y ahora estamos

ampliando nuestra infraestructura, operaciones y capacidades locales”,

comentó Seth

Ravin, Director Ejecutivo de Rimini Street. “Habiendo sido un

Director de Informática que reconoció el valor y los beneficios del

mantenimiento independiente al seleccionar el soporte de Rimini Street

para su empleador anterior, y que cuenta con una profunda experiencia

regional en la industria de TI, creemos que el Sr. Chou tiene

calificaciones únicas para liderar la expansión de Rimini Street y la

inversión en la Región de Gran China. Nos complace darle la bienvenida

al Sr. Chou a nuestro equipo global de liderazgo ejecutivo”.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street es el proveedor independiente líder y global en servicios

de soporte de software empresarial. La compañía está redefiniendo los

servicios de soporte empresarial desde 2005 con un programa innovador y

galardonado que les permite a los titulares de licencias de Oracle y SAP

poder ahorrar hasta un 90 % en sus costos anuales de soporte. Los

clientes pueden continuar con su versión actual de software sin

necesidad de realizar actualizaciones durante un mínimo de 15 años. Más

de 1150 organizaciones en todo el mundo, de la lista Fortune 500, del

mercado medio y del sector público de una amplia gama de industrias, han

elegido a Rimini Street como su proveedor de soporte independiente y de

confianza. Para conocer más, visite http://www.riministreet.com.

Rimini Street y el logotipo de Rimini Street son marcas comerciales de

Rimini Street, Inc. Todos los demás nombres de compañías y de productos

pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares. Copyright ©

2015. Todos los derechos reservados.

