Sobrevive y Avanza: Bring Home Bojangles Bracket Challenge Invita a 16 Ciudades de Gran Apetito a Competir por la Visita del Food Truck de Bojangles por una Semana

Cuatro Votantes ganarán $1,000 Cada Uno

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)–A partir de esta semana, dieciséis ciudades de los Estados Unidos competirán en el primer “Bring Home Bojangles Bracket Challenge” para definir cuál de ellas gana una visita de la popular cadena sureña de pollo y biscuits.

Los fans de la comida en ciudades en que no hay restaurantes de Bojangles o aquellos que tienen un restaurante cerca, pero quieren que sus amigos y familiares prueben, pueden visitar www.BringHomeBojangles.com y votar en la competencia tipo bracket. La ciudad con más votos al final de la cuarta ronda recibirá el Food Truck de Bojangles por una semana.

“Todos los días escuchamos a los fans de todo el país que desean deleitarse con nuestro sabor sureño, pero no tienen un restaurante a una distancia razonable en auto,” dijo Jackie Woodward, Directora de Marketing de Bojangles. “Esta es la oportunidad para que disfruten de una deliciosa comida sureña en su ciudad. ¡Que gane la ciudad con el mayor apetito!”

Las ciudades competidoras, elegidas por su distancia de las oficinas principales de Bojangles en Charlotte, N.C., incluyen Boston; Chicago; Cincinnati; Dallas; Denver; Houston; Indianapolis; Las Vegas; Little Rock, Arkansas; Miami; New Orleans; New York; Philadelphia; St. Louis; San Francisco; y Tulsa, Oklahoma.

Como registrarse y votar:

Visita www.BringHomeBojangles.com y regístrate con tu correo electrónico y código postal;

Elige las ciudades que quieres que pasen a la siguiente ronda y vota;

Vuelve y vota una vez cada 24 horas;

Consulta cada lunes las ciudades que avanzan y vota de nuevo por las ciudades restantes;

Continúa hasta que se anuncie la ciudad ganadora el 6 de abril.

Después de cada una de las cuatro rondas, Bojangles seleccionará al azar un ganador, que recibirá $1,000 y un paquete de premios de Bojangles, así que no importa que ciudades avancen, los fans deben seguir votando por las ciudades restantes para tener la oportunidad de ganar. Para conocer las reglas oficiales, consulta www.BringHomeBojangles.com.

El Food Truck de Bojangles visitará la ciudad ganadora en el transcurso de este año y regalará comida por un tiempo limitado. A lo largo de la semana, el camión de comida también ofrecerá algunas selecciones del menú exclusivo de Bojangles, incluyendo biscuits, pollo, papitas fritas y el legendario Iced Tea®.

Para obtener más votos para su ciudad, los fans pueden compartir el “Bring Home Bojangles Bracket Challenge” en Facebook, Twitter e Instagram y utilizar la etiqueta @Bojangles en cada plataforma.

Acerca de Bojangles, Inc.

Bojangles, Inc. es una compañía operadora de restaurantes y franquiciadora altamente diferenciada y en crecimiento, dedicada a servir a los clientes alimentos apetecibles y de alta calidad elaborados con nuestras recetas del sur, incluyendo el desayuno que se sirve todo el día, todos los días. Fundada en 1977 en Charlotte, Carolina del Norte, Bojangles sirve opciones en el menú como biscuits hechos a mano, el delicioso pollo empanizado, sabrosos complementos y el tradicional Té Helado, Legendary Iced Tea®. Actualmente, Bojangles tiene aproximadamente 750 restaurantes en 11 estados. Para más información, visite www.bojangles.com o sigue a Bojangles en Facebook, Instagram y Twitter.

