Spirit Forward Summit organizada por Bacardi genera conversaciones sobre ser auténtico y la inclusión

Entradas en venta para la 4.° conferencia anual de empoderamiento de la mujer de Bacardi, que se levara acabo en Miami Beach

Entre las disertantes, se encuentran la corresponsal de MSNBC, Mariana Atencio, la consultora sobre la cultura de las mujeres, Cyndie Spiegel, la fundadora de The Fiscal Femme, Ashley Feinstein Gerstley, la mentora personal, Trish Barillas, la disertante principal y fundadora de Boss In Heels, Heather Monahan, la presidente y CEO de United Way of Miami-Dade, María C. Alonso, la dramaturga Vanessa García y la directora Victoria Collado de la obra “The Amparo Experience” y panelistas de Bacardi, Cargill, Christian Dior, Citrix, Google, NIKE Communications y más.

CORAL GABLES, Florida–(BUSINESS WIRE)–Por cuarto año consecutivo, Bacardi reúne a pioneras que respaldan el empoderamiento y la inclusión de la mujer, y lideran conversaciones sobre género, igualdad y autoaceptación. Spirit Forward Summit 2019 en Miami, organizada por Bacardi, funciona como el principal programa de mujeres en liderazgo de la empresa y está abierta al público. Las entradas ya están en venta para el evento, el cual se llevará a cabo el 26 de septiembre de 2019 en el Loews® Miami Beach Hotel.





La idea detrás del tema de este año, “Sé tú, sé mejor”, es inspirar a las personas a encontrar su verdadera ser y participar en conversaciones acerca de cómo superar barreras, sesgos inconscientes, manejar la ansiedad, cómo superar obstáculos para alcanzar una posición de liderazgo, empoderamiento financiero y más.

La Spirit Forward Summit en Miami incluye disertantes dinámicas con historias personales, incluyendo la consultora sobre la cultura de las mujeres, Cyndie Spiegel, quien instará a celebrar aquello que nos hace únicos y a prosperar en el mundo caótico y bullicioso de hoy; Ashley Feinstein Gerstley, fundadora de The Fiscal Femme, hablará sobre cómo asumir el control de tus finanzas y ser tu propio director financiero; y la galardonada figura de las noticias, Mariana Atencio, compartirá sus historia y por qué ser quién eres es lo que te hace brillar.

“Nuestra misión para la Spirit Forward Summit en Miami es impulsar conversaciones provocativas sobre la igualdad, la diversidad y la inclusión con personas apasionadas por romper con estereotipos y fortalecer a los demás para que sean la mejor versión de ellos mismos”, señala Paula Glickenhaus, directora de Global Reflections de Bacardi, una iniciativa diseñada con el fin de impulsar el desarrollo al unir y sacar a la luz un talento que refleje la diversidad de los consumidores. “Creemos en el valor generado cuando se une una comunidad y un lugar de trabajo diversos e inclusivos. En Bacardi, ofrecemos un ambiente inclusivo en el que todos se sientan parte de una familia, que pueda brindarles un sentido de identidad en el trabajo y contribuya al éxito de una empresa”.

Unite a más de 600 profesionales de diferentes industrias, incluidas las industrias de bebidas alcohólicas, marketing, hotelería, lujo, ámbito legal, consultoría y más. Después del evento, los invitados participarán en un cóctel, patrocinado por Bacardi, que incluirá mixólogas locales y embajadoras de las marcas. Habrá también un mercado en donde se presentarán artistas de la comunidad, accesible antes del evento y durante los recesos.

Spirit Forward Summit de Bacardi es para hombres y mujeres. El costo de la entrada es de USD 195. También hay descuentos para grupos. Para comprar las entradas, obtener más información sobre los disertantes y detalles del evento, visite: https://www.bacardi-women-in-leadership.com/

Los patrocinadores incluyen Southern Glazer’s Wine & Spirits, Accenture, British Airways, NIKE Communications y otros.

Acerca de Mujeres en Posiciones de Liderazgo de Bacardi

Como empresa familiar, Bacardi Limited cree en construir una empresa que refleje y respalde las comunidades a las que servimos. Bacardi cree que tener equipos reflexivos a nivel global es bueno para el negocio; posibilita la innovación, supera en rendimiento a la competencia y les permiten tener un mayor impacto. La iniciativa de Mujeres de Liderazgo de Bacardi se creó con la misión de sacar a la luz el potencial de mujeres líderes actuales y futuras, y forma parte del Programa de Reflexiones Globales de Bacardi sobre la base de: Género, geografía, generación y crecimiento. Spirit Forward Summit en Miami es el principal evento de la iniciativa Mujeres de Liderazgo de Bacardi, que también produce la Spirit Forward Summit en Londres. Obtenga más información en: https://www.bacardi-women-in-leadership.com/

