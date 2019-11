Strayer University y The Blackhouse Foundation lanzan la competencia de escritores de guiones para brindar perspectivas reales sobre la justicia penal en el aula

La competencia ScriptED apunta a expandir las perspectivas diversas y atractivas en la educación; el ganador se anunciará en el 2020 Sundance Film Festival

WASHINGTON & LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Strayer University, en colaboración con The Blackhouse Foundation—voz líder que trabaja para elevar y aumentar working la cantidad de voces diversas en la producción cinematográfica anunció hoy el lanzamiento de ScriptED, una competencia nacional para descubrir al guionista talentoso del futuro que pueda ayudar a brindar perspectivas reales a la ética de Strayer en el curso de Justicia Penal.

“La investigación nos dice que el cerebro humano está preparado para aprender a través de la narración de historias. Teniendo eso en cuenta, creamos Strayer Studios—un equipo de producción dedicado a infundir un programa de cursos con películas de tipo documental para atraer a los estudiantes y ayudarlos a captar el tema de maneras más significativas”, dijo Karl McDonnell, CEO de Strategic Education, Inc. (SEI), la compañía madre de Strayer University.

“Tres años después, después de ver que el contenido de Studios ayudó a aumentar el compromiso de los estudiantes y mejorar los resultados, nos asociamos con The Blackhouse Foundation para avanzar con este esfuerzo al descubrir nuevas voces e historias que representan las distintas perspectivas y experiencias de vida de nuestros estudiantes”.

La competencia ScriptED busca un concepto y guión original que incluya una historia atractiva y auténtica que aborde los principios clave y la realidad de las experiencias de la comunidad en la justicia penal; en consecuencia, que abra el debate y la comprensión de este tema entre los estudiantes de Strayer.

Más detalles, reglas y pautas de presentación se enumeran aquí . Los cinco primeros finalistas ganarán un viaje para asistir y presentar sus guiones ante un panel de jueces valorados de Strayer University, The Blackhouse Foundation, el campo de la justicia penal y las industrias del cine y la televisión industries en el 2020 Sundance Film Festival, donde se anunciará el ganador.

El ganador recibirá $10000 de premio en dinero y la oportunidad de unirse al equipo de Strayer University de los productores cinematográficos que ganaron los premios Emmy, como artista virtual en residencia para desarrollar una serie de contenido educativo episódico narrativo durante un período de seis meses.

“La narración de historias está en el centro de lo que somos como seres humanos, por ese tiene todo el sentido que nosotros apoyemos el poder de las historias a través del cine para inspirar el aprendizaje”, dijo Brickson Diamond, Presidente de The Blackhouse Foundation. “Mi esperanza es que esta colaboración ayudará a elevar y apoyar al talento que aparezca en el futuro en una plataforma de contenido emergente y a la vez, comprometer a los estudiantes con perspectivas que están en consonancia con ellos y ayuden a elevar su educación al próximo nivel”.

Su Señoría Victoria Pratt, ex Jueza de la Corte Municipal de Newark, actual profesora de Práctica Profesional en la Facultad de Justicia Penal de Rutgers University, y defensora nacionalmente aclamada de la reforma de la justicia penal, evaluará las presentaciones y será jueza durante la sesión de presentación en vivo.

“La justicia penal habilita puntos de vista apasionados, a menudo basados en la experiencia personal. La narración visual puede crear una comprensión más profunda y más compasiva entre los estudiantes de justicia penal de las diversas experiencias y perspectivas que existen en nuestra sociedad”, dijo Pratt. “Me siento honrada de ser una de las jurados que seleccionarán a un guionista que dará forma al compromiso de los estudiantes con las cuestiones complejas de la ética y la justicia penal”.

Aaliyah Williams, productora ejecutiva de la próxima serie que trasmitirá Netflix, Gente-fied, y productora de la próxima película Really Love que protagoniza Kofi Siriboe, también participará en la sesión de lanzamiento. La productora de Williams, Just A Rebel, se focaliza en la televisión y la película “que produce cambios en la cultura para avanzar”. Su anuncio, que se centra en principio y celebra a las mujeres de color, incluye la adaptación para televisión de la novela de Marita Golden aclamada por la crítica, The Wide Circumference of Love. Además, Williams lidera la serie del panel “Death of the Code Switch” que destaca a los productores cinematográficos y escritores de color que rompieron barreras dentro de la industria del cine y la televisión a través de la narración auténtica.

“Estoy entusiasmado de ayudar a descubrir y amplificar a los narradores de color que pueden impactar en el tema complicado e importante de la justicia penal en una manera diversa y nueva”, dijo Williams. “Siempre admiré el trabajo de The Blackhouse Foundation y aguardo unir fuerzas con Brickson y Strayer University para aprovechar el poder de la excelencia de Black and Brown”.

Después de anunciar al ganador, será reconocido en un debate patrocinado por Strayer en el Sundance Film Festival, titulado: “The Power of Storytelling in Education” (El Poder de la Narración en la Educación) que explorará el impacto del cine en la educación. Otros panelistas incluyen a la ex basquetbolista de la WNBA Chamique Holdsclaw, cuya historia personal de trastorno de bipolaridad y depresión se presenta en el curso de Introducción a la Psicología de Strayer, y un miembro del personal docente de la Universidad, Ryan Poirier. Brickson Diamond será el moderador.

Strayer University—líder en educar a adultos trabajadores durante más de 127 años —lanzó Strayer Studios en 2016, para traer los cursos de educación en línea y mejorar la satisfacción, compromiso y continuidad de los estudiantes que a menudo comparten el estudio con otras responsabilidades, que incluyen el trabajo y el cuidado de los hijos. Desde entonces, el cuerpo docente de Strayer encontró que el contenido de Studios aumentaba la asistencia en línea de los estudiantes a la clase, la finalización de las tareas y la participación en los debates en clase. Los datos iniciales encontraron que 10% menos de los estudiantes de Strayer abandonaron los cursos que incorporaban contenido de Studios.

Strayer Studios y la competencia ScriptED son partes de una serie de iniciativas de la Universidad y SEI para apoyar a los estudiantes adultos trabajadores, incluyendo la implementación de tecnología de IA de avanzada y otros programas que dan servicios a los estudiantes y respaldan la perseverancia para completar el ciclo de grado.

Los postulantes interesados deben visitar el sitio www.strayer.edu/scripted.

Acerca de Strayer University: Fundada en 1892, Strayer University es una institución de educación superior para estudiantes adultos trabajadores. Ofrece programas de pregrado y grado en administración de empresas, contabilidad, informática, educación, administración de servicios de salud, administración pública y justicia penal. Strayer University está acreditada por la Middle States Commission on Higher Education, 3624 Market Street, Philadelphia, PA, 19104 (267-284-5000, www.msche.org). La Comisión es una agencia de acreditación institucional reconocida por la Secretaría de Educación de los EE.UU. y el Consejo para la Acreditación de Educación Superior. Para más información, visite www.strayer.edu.

Acerca de The Blackhouse Foundation: The Blackhouse Foundation trabaja para extender las oportunidades a los creadores de contenidos de color al suministrarles los caminos hacia las oportunidades dentro de las plataformas de cine, televisión, digitales y emergentes. Blackhouse le da oportunidades a una minoría creativa para que aprendan sobre recursos financieros, de producción, marketing y distribución que incrementarán el perfil de su contenido, y a la vez les dará a los participantes un núcleo de respaldo, comunidad y educación continuo. www.theblackhouse.org

