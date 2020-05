T‑Mobile lanza Connecting Heroes 5G gratis para agencias de servicios de emergencias

Novedades: T‑Mobile está lanzando Connecting Heroes como parte de la primera innovación Un-carrier de la nueva T‑Mobile: #5GforGood. Y T‑Mobile dará a todos un nuevo iPhone SE por cuenta nuestra o un superphone popular de otra marca destacada a la mitad de precio con intercambio elegible. Además, la red 5G más grande del país sigue creciendo y mejorando, y ahora ya está disponible en San Francisco, Sacramento, Tampa y Orlando.

Por qué es importante: Las agencias de servicios emergencias se enfrentan a dilemas imposibles entre comprar equipos de protección personal para salvar vidas o destinar fondos a las importantes comunicaciones móviles. T-Mobile está ayudando a solucionar ese problema con su iniciativa Connecting Heroes, un compromiso de 10 años que hará que las agencias de servicios de emergencias recuperen hasta $7.7 billones.

Para quiénes es importante: Para miembros de agencias de servicios de emergencias estatales y locales que lo arriesgan todo para protegernos. También para todos los trabajadores esenciales… y para todos los que han tenido que cambiar su modo de trabajar y vivir en estos tiempos sin precedente que estamos viviendo.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–No solo una compañía más grande, sino mejor. En un video presentado hoy, Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) lanzó nuestra iniciativa “Connecting Heroes”, el compromiso de 10 años del Un-carrier de proporcionar servicio gratis y acceso a 5G a las agencias de servicios de emergencias; es decir, los departamentos de bomberos, policía y servicios médicos de emergencia públicos y sin fines de lucro, estatales y locales, lo cual les generará un ahorro de hasta $7 billones. Las agencias interesadas pueden inscribirse en es.t-mobile.com/connectingheroes. Asimismo, El Un-carrier continúa construyendo a pasos acelerados su red 5G líder en la industria. La red 5G de T‑Mobile es ahora 8 veces más grande que la de AT&T y 28 MIL veces mayor que la de Verizon.

En agradecimiento a todos quienes tuvieron que cambiar su modo de trabajar y vivir durante esta pandemia, El Un-carrier dará a los clientes del servicio pospagado de Sprint y T‑Mobile un nuevo iPhone SE por cuenta nuestra, o un superphone de otra marca destacada hasta la mitad de precio a partir de mañana y hasta el lunes 25 de mayo. Los clientes solo deben intercambiar su actual dispositivo elegible y no adeudarán nada, a excepción del impuesto a las ventas sobre el iPhone SE – un nuevo smartphone poderoso en un diseño popular – o bien obtendrán hasta $500 de descuento en otro superphone nuevo. Sin necesidad de agregar una línea. Sin nada más que comprar. Simplemente, es nuestra manera de dar las gracias.

“En los momentos en que más vulnerables nos sentimos, los miembros de servicios de emergencias están ahí presentes para ayudarnos, y hoy se enfrentan a un nivel de presión como nunca antes. Connecting Heroes es una manera de decirles “¡Gracias!” en estos momentos críticos”, comentó Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Las personas que se dedican a salvar vidas no deberían tener que elegir entre equipos que salvan vidas y servicios móviles. Y con Connecting Heroes, no se verán obligados a hacerlo. Tampoco limitamos este programa a unos pocos meses o un año. Los miembros de servicios de emergencias pueden obtener servicio gratis, incluso acceso a 5G, por una década completa. ESTE es el tipo de impacto que la nueva T‑Mobile puede tener en el mundo. ESTA es la huella que queremos dejar en el mundo”.

Las agencias de servicios de emergencias estatales y locales se enfrentan a presupuestos ajustados año tras año. Esto los lleva a decisiones prácticamente imposibles de tomar: suministrar equipos para salvar vidas o servicios de comunicaciones necesarios para hacer su trabajo. Pero ya no. Connecting Heroes ofrece llamadas, mensajes de texto y datos para smartphones ilimitados y gratis con la más alta prioridad de red para todas las agencias públicas y sin fines de lucro, estatales y locales, de bomberos, policía y servicios médicos de emergencia.

“El acceso a las comunicaciones vitales es de importancia crítica para los miembros de nuestros servicios de emergencias”, expresa Mike Mayta, director de información de la ciudad de Wichita, KS. “Cuanta más información podamos brindarles, mayor será su capacidad de atender las necesidades del público. Hemos trabajado junto con T‑Mobile por más de 10 años, y lo que vemos con este programa Heroes es que predican con el ejemplo, y no se quedan solo en promesas”.

Si todas las agencias de servicios de emergencias se inscriben en el programa, el total de ahorros calculado en sus presupuestos a lo largo de 10 años será de unos $7.7 billones. Eso es dinero que puede ayudar a cerrar la brecha presupuestaria que enfrentan estas agencias año tras año. Dinero que pueden destinar para pagos extras, equipos para salvar vidas y una mejor estructura de apoyo para estos valientes héroes. De eso se trata #5GforGood.

5G para todos

El lanzamiento de Connecting Heroes es posible gracias a la red 5G de T‑Mobile y a la capacidad descomunal que se generará a partir de la fusión con Sprint. En solo unos pocos años, la nueva compañía tendrá 14 veces la capacidad de T‑Mobile por sí sola, y cubrirá al 99% de la gente en todo el país, desde las fábricas hasta las granjas.

El primer paso en obtener una red de confianza es el de realmente conectar a la red. Los clientes de T‑Mobile tienen la mejor disponibilidad de 5G, según el último análisis de Opensignal: Quantifying the global 5G experience across ten operators1. Esto significa que los clientes de T-Mobile se conectan con una red 5G más frecuentemente que cualquier otro proveedor de EE.UU., y más que cualquier país incluido en el informe. Y la red 5G del Un-carrier, que no tiene precedentes, continúa creciendo.

El servicio 5G ya está disponible en San Francisco y Sacramento, y está arrancando en Tampa y Orlando. La red 5G de T‑Mobile cubre ahora casi 6,000 ciudades y localidades, y a más de 225 millones de habitantes de este país a lo largo de más de 1 millón de millas cuadradas. Eso es además de la red LTE del Un-carrier de amplio alcance, que cubre a más del 99% de la población de Estados Unidos. En comparación, la red 5G de Verizon cubre áreas al aire libre limitados de 34 ciudades y una superficie aproximada de 36 millas cuadradas. Puedes ver el mapa de cobertura nacional de T‑Mobile, incluso la red 5G, en t-mobile.com/cobertura.

¡Gracias!

Y El Un-carrier está implementando un enorme operativo de agradecimiento a todos quienes nos prestaron su servicio… y quienes tuvieron que cambiar su modo de vivir y trabajar durante esta pandemia. Ellos pueden obtener un iPhone SE por cuenta nuestra con créditos en la factura, u obtener un descuento de $500 en un superphone de otra marca destacada con crédito de intercambio y reembolso (en T‑Mobile) o créditos en la factura (en Sprint), al intercambiar su actual smartphone elegible, si están en un plan de servicio pospagado de T‑Mobile o Sprint, o cambiarse a uno y pagar el impuesto. Visítanos en línea o acércate a una tienda Sprint o T‑Mobile. Para obtener más información sobre esta oferta, visita es.t-mobile.com o es.sprint.com.

“La forma en que El Un-carrier dice GRACIAS es, desde luego, poniendo dinero en el bolsillo del cliente, como con un iPhone por cuenta nuestra o los últimos superphones 5G a la mitad de precio”, dice Sievert. “Este fin de semana, todos los clientes del servicio pospagado de T‑Mobile y Sprint pueden obtener un nuevo iPhone SE por cuenta nuestra u otro smartphone nuevo de una marca destacada a mitad de precio con intercambio elegible. ¿Por qué lo hacemos? ¡Porque queremos darles las gracias!”

Connecting Heroes es un programa adicional al plan de primera categoría del Un-carrier para miembros de servicios de emergencias y sus familias: Magenta First Responder. Con el 50% de descuento en las líneas familiares comparado con el plan Magenta, Magenta First Responder ofrece el mejor descuento en servicio móvil para los miembros individuales de servicios de emergencias y sus familias.

Este es el más reciente de los compromisos de lanzamiento de T‑Mobile relativos a la fusión. Connecting Heroes es parte de una serie de iniciativas denominadas #5GforGood. En marzo, la primera de dichas iniciativas, T‑Mobile Connect se lanzó meses antes de lo programado para dar el puntapié inicial a un nuevo nivel de asequibilidad en el servicio móvil. T‑Mobile también continúa incluyendo 5G gratis, sin costo adicional, mejorando la cobertura para los clientes de Sprint, aumentando la cobertura LTE en cientos de miles de millas cuadradas y aumentando las velocidades promedio de carga en hasta el 50% para los clientes con dispositivos 5G. Y a principios de este mes, T‑Mobile anunció planes de contratar a 5,000 empleados el próximo año, como parte del compromiso de la compañía de crear nuevas fuentes de trabajo.

Para obtener más información sobre #5GforGood y Connecting Heroes, visita es.t-mobile.com/connectingheroes.

La elegibilidad para la línea Connecting Heroes está sujeta a reverificación. La cobertura no está disponible en algunas áreas y podría verse afectada por emergencias; verifica tu área de respuesta. Si bien el acceso a la tecnología 5G no requerirá un plan o función determinados, estos podrían ser necesarios con algunos usos o servicios. Para las ofertas de los teléfonos, si cancelas el servicio móvil, deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (clientes de T‑Mobile) o arrendamiento (clientes de Sprint). El proceso de acreditación podría demorar 2 ciclos de facturación. Reembolsos con tarjeta virtual prepagada Mastercard (no se puede acceder a efectivo y vence en 6 meses). Consulta detalles, Términos y Condiciones y la información sobre Internet abierta en es.T‑Mobile.com.

