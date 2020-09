T‑Mobile lanza el Proyecto 10Millones, una iniciativa histórica de $10.7 billones enfocada en cerrar la brecha de conexión al Internet y conectar a los estudiantes con la oportunidad de hacer sus tareas escolares, de manera gratuita

El Un‑carrier también anuncia que el programa nacional se ampliará para abordar las nuevas necesidades de aprendizaje remoto generadas por la pandemia de COVID‑19.

Novedades: el día hoy, T‑Mobile lanza oficialmente el Proyecto 10Milliones, una iniciativa sin precedentes de 10.7 billones de dólares cuyo objetivo es proporcionar conectividad de Internet a millones de hogares con estudiantes de pocos recursos sin costo para ellos. En colaboración con distritos escolares por todo el país, el programa ofrece hotspots inalámbricos gratuitos, datos a alta velocidad gratis y acceso a laptops y tablets, al costo. Además, a medida que la pandemia de COVID‑19 hace que el aprendizaje remoto sea la nueva norma para millones de estudiantes de distintas partes de EE. UU., El Un‑carrier está ampliando el Proyecto 10Milliones para ofrecer más opciones de datos, incluidos datos sin límite, para que los distritos escolares los transfieran a los hogares de estudiantes elegibles sin costo para ellos.

Por qué es importante: incluso antes de la pandemia, más de 9 millones de los 56 millones de niños en edad escolar de Estados Unidos no tenían acceso a una conectividad confiable al Internet y no podían completar las tareas escolares después de clase. Esta brecha en el hogar para tareas escolares es crítica y conlleva un gran impacto a corto y largo plazo: puntuaciones bajas en los exámenes, calificaciones bajas y pocas oportunidades después de la graduación. Ahora, debido a la pandemia de COVID‑19, un número sin precedentes de 50 millones de estudiantes están aprendiendo de manera remota. Quienes no tienen conectividad confiable al Internet tendrán una brecha en el hogar para tareas escolares aún mayor, ya que no pueden participar en ningún tipo de aprendizaje escolar en línea.

Para quiénes es importante: estudiantes sin conexión que intentan no perder el ritmo en la escuela, padres que ven que sus hijos tienen problemas para aprender por no poder pagar acceso a Internet y los maestros que enfrentan todos los días el desafío de enseñarles a los chicos que no pueden conectarse desde su hogar.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Ante la necesidad, hoy más grande que nunca, de tener acceso equitativo al Internet, T‑Mobile se ha centrado en un ambicioso objetivo: ayudar a que todo estudiante en EE. UU. sin buena conexión obtenga acceso a la conectividad al Internet que necesita para aprender. En un video el día de hoy, Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile, anunció que el compromiso de 10.7 billones de dólares para el Proyecto 10Millones del Un‑carrier es un gran paso hacia el logro de esta visión. El programa ya ha sido implementado y se encuentra disponible para los distritos escolares.

Pero T‑Mobile no se detuvo allí. En respuesta a los desafíos particulares de aprendizaje que enfrentan los estudiantes a raíz de la pandemia de COVID‑19, El Un‑carrier ampliará el Proyecto 10Millones proporcionándoles a los distritos escolares opciones de planes adicionales con más datos para cubrir de la mejor manera posible las necesidades de sus estudiantes en estos momentos.

T‑Mobile se comprometió a dar inicio al Proyecto 10Millones una vez que finalizara su fusión con Sprint y, ahora que ya es El Un‑carrier superpoderoso, está cumpliendo esa promesa y poniendo a trabajar su nueva combinación de recursos y capacidad de red. A través del Proyecto 10Millones, T‑Mobile está abordando la persistente brecha en el hogar para tareas escolares con la que se enfrentan más de 9 millones de niños de distintas partes del país que no pueden tener acceso al Internet para cumplir con sus deberes escolares en el hogar. El Proyecto 10Millones ofrece hotspots inalámbricos gratuitos, hasta 100 GB por año de datos a alta velocidad gratis y acceso a tablets y laptops al costo, o el valor equivalente a unos $500 al año por cada hogar donde viva un estudiante.

Además, dado que COVID‑19 ha obligado a hasta 50 millones de estudiantes a abandonar el salón de clase físico e ingresar al aprendizaje remoto en régimen de tiempo parcial o completo, la necesidad de conectividad y un mayor ancho de banda ha aumentado drásticamente. Lo que anteriormente era una brecha en el hogar para tareas escolares se ha transformado en una brecha aún más descomunal, porque los estudiantes que no tienen acceso al Internet se quedan completamente fuera del aprendizaje.

Para abordar esta necesidad urgente, El Un‑carrier ha ampliado el Proyecto 10Milliones al permitirles a los distritos escolares participantes aplicar el valor del programa gratuito a uno de dos nuevos planes con MÁS datos. Las escuelas pueden elegir una opción de 100 GB por mes o un plan totalmente ilimitado. La mejor parte es que cada distrito recibe hotspots inalámbricos gratis y acceso a laptops y tablets al costo, y tienen la flexibilidad de escoger la solución que mejor funcione para su distrito. Y todo sigue siendo gratis para los estudiantes. Los distritos escolares interesados pueden inscribirse hoy mismo en es.t‑mobile.com/p10m.

“La educación es el gran nivelador, pero, sin acceso al Internet, los niños se quedan atrás. T‑Mobile tiene un gran objetivo: proporcionarle conectividad a cada niño que lo necesite en todo el territorio de EE. UU. Comenzando ahora con nuestro histórico compromiso del Proyecto 10Millones, vamos a ayudar a abrir MUCHAS puertas hacia oportunidades que quizás antes estaban cerradas”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Este asunto es aún más crítico considerando que la pandemia de COVID‑19 ha significado para muchos una transición total del salón de clase a la conexión en línea. Los grandes problemas requieren grandes soluciones y es exactamente por eso que no estamos simplemente lanzando, sino mejorando significativamente el Proyecto 10Millones y proporcionándoles a los educadores la flexibilidad para que puedan abordar de la mejor manera posible las necesidades específicas de sus estudiantes con planes que ofrezcan más datos. Ahora que somos El Un‑carrier superpoderoso, tenemos los recursos y la capacidad de red para proporcionarles conectividad confiable a los estudiantes de todo el país y encarar de frente esas brechas: la de las tareas escolares en el hogar y la de las tareas escolares en general”.

Mientras el aprendizaje en el salón de clase continúa realizando la transición hacia el aprendizaje en línea, crece la necesidad de conectividad al Internet. Es un problema en el cual T‑Mobile ha estado trabajando estrechamente con las escuelas, los gobiernos estatales y los socios tecnológicos desde que comenzó la pandemia.

La expansión del alcance y la capacidad de la red de T‑Mobile desempeña un papel fundamental en la capacidad del Un‑carrier de hacer realmente accesible una conectividad confiable para estudiantes de todo el territorio de EE. UU. Esto incluye a quienes viven en centros urbanos y en áreas desatendidas como las regiones rurales del país, donde 1.7 millones de hogares no tienen servicio de Internet residencial de alta velocidad. Los futuros destinatarios del Proyecto 10Millones también aprovecharán los beneficios de la expansión de la red 5G de T‑Mobile con el correr del tiempo, con mayores velocidades y cobertura aún más amplia.

El Proyecto 10Millones se apoya en el prolongado enfoque de T‑Mobile y de Sprint en la educación y en conectar a los estudiantes. Antes de fusionarse en abril de 2020 y antes de la pandemia de COVID‑19, T‑Mobile y Sprint ya habían conectado a casi medio millón de estudiantes, y cuando COVID‑19 comenzó a afectar las escuelas, la compañía combinada incrementó sus esfuerzos. Desde marzo de 2020, T‑Mobile ha conectado a más de 1.6 millones de estudiantes en más de 3,100 distritos escolares de todo el país. Esto incluye la participación de la compañía en el plan de la ciudad de Nueva York de conectar a más de 350,000 estudiantes con iPads y datos cuando las clases se reanuden de manera virtual. Además, El Un‑carrier se ha asociado con el Departamento de Educación de California y con Apple para conectar hasta 1 millón más de estudiantes mientras las escuelas de todo el estado se preparan para comenzar el próximo año escolar de forma virtual.

“Desde el inicio de la pandemia, T‑Mobile y Sprint han trabajado lado a lado con los distritos escolares, los gobiernos estatales y los socios tecnológicos para llevar soluciones de conectividad a quienes más las necesitan, conectando a más de 1.6 millones de estudiantes en menos de seis meses”, señala Mike Katz, vicepresidente ejecutivo de T‑Mobile Para Empresas. “Durante la pandemia, hemos tenido innumerables conversaciones con distritos escolares y educadores. Hemos escuchado constantemente que necesitan más opciones que se adapten a las necesidades específicas de sus estudiantes. Hemos expandido Proyecto 10Millones para aprovechar los recursos y capacidades de la red de T‑Mobile y llevar a un nivel superior el respaldo que ofrecemos a educadores y estudiantes. ¡Vamos a marcar una ENORME diferencia para millones de estudiantes!”

El Proyecto 10Millones es el tercer y último componente de los compromisos de “5G for Good” del Un-carrier 1.0 que anunció la compañía antes de que se aprobara su fusión con Sprint. Desde que finalizó la fusión, la compañía ya ha lanzado los tres compromisos e iniciativas, que también incluyen Connecting Heroes y T-Mobile Connect.

Para obtener más información sobre el Proyecto 10Millones o para inscribir un distrito escolar en el programa, ingresa a

es.t-mobile.com/p10m.

Durante los períodos de congestión, los clientes del Proyecto 10Millones podrían notar velocidades más bajas en comparación con otros clientes debido a la priorización de datos. Por lo general, el streaming de videos brinda calidad de DVD (480p). Oferta por tiempo limitado; sujeta a cambio. Las líneas disponibles son limitadas. Destinadas a la conectividad móvil para estudiantes. Deberá verificarse la elegibilidad del estudiante para el National School Lunch Program (programa nacional de almuerzos escolares). 1 oferta por grupo familiar. Confirma que tu programa pueda aceptar un equipo y/o servicio gratis. Sin disponibilidad de roaming. El servicio anual de datos finaliza al llegar a los 100 GB o al transcurrir 365 días, lo que ocurra antes; el servicio mensual de datos finaliza al llegar a los 100 GB en el plan de $12. Podrían aplicarse limitaciones sobre los cambios excesivos entre asignaciones de datos. Se aplica mensualmente para los planes pagados un cargo en concepto de programas reguladores (RPF) y un cargo de recuperación de compañías de telecomunicaciones (TRF) que suman un total de $1.16 por cada línea solo de datos (15¢ por el RPF y $1.01 por el TRF). El streaming de videos brinda una velocidad de hasta 1.5 Mbps. La velocidad para bajar videos podría verse afectada debido a la optimización; esto no se aplica al subir videos. Para obtener un rendimiento óptimo, deja las aplicaciones de streaming de videos en su configuración de resolución estándar automática. La cobertura no está disponible en algunas áreas. Administración de la red: el servicio se podría enlentecer, suspender, cancelar o restringir por uso indebido o anormal, por interferencia con nuestra red o nuestra capacidad de brindar un servicio de calidad a los demás usuarios, o por un uso inmoderado de roaming. Durante los períodos de congestión, aquella pequeña fracción de clientes que use más de 50 GB al mes podría notar velocidades reducidas hasta el siguiente ciclo mensual debido a la priorización de datos. Para conocer los detalles, visita es.T‑Mobile.com/OpenInternet. Consulta los Términos y condiciones (incluida la cláusula de arbitraje) en es.T‑Mobile.com para obtener más información.

