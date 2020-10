T‑Mobile simplifica la televisión con los servicios TVision | Corta el cable con paquetes desde $10 al mes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Novedades: T‑Mobile revela su nueva generación de servicios de streaming de TV —TVision LIVE, VIBE y CHANNELS— y el nuevo dispositivo de streaming TVision HUB, que se ofrecerán en todo el país a partir de la semana que viene, a precios incomparables.

T‑Mobile revela su nueva generación de servicios de streaming de TV —TVision LIVE, VIBE y CHANNELS— y el nuevo dispositivo de streaming TVision HUB, que se ofrecerán en todo el país a partir de la semana que viene, a precios incomparables. Por qué es importante: porque hoy vemos más televisión que nunca. A la gente le encanta la televisión, pero odia las compañías proveedoras. T‑Mobile está dedicada a arreglar este problema, enfrentando directamente al monopolio del cable con el mismo estilo de lucha con que El Un‑carrier cambió el servicio móvil. Para quiénes es importante: para las personas que están hartas de pagar demasiado por enormes paquetes de canales y de aguantar todos los demás disparates del monopolio del cable.

porque hoy vemos más televisión que nunca. A la gente le encanta la televisión, pero odia las compañías proveedoras. T‑Mobile está dedicada a arreglar este problema, enfrentando directamente al monopolio del cable con el mismo estilo de lucha con que El Un‑carrier cambió el servicio móvil. Para quiénes es importante: para las personas que están hartas de pagar demasiado por enormes paquetes de canales y de aguantar todos los demás disparates del monopolio del cable.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Y sí, ¡se armó la pelea! El día de hoy, a través de un webcast, T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció la última innovación Un‑carrier de la compañía: tres servicios distintivos de streaming (TVision LIVE, VIBE y CHANNELS) y el nuevo dispositivo de streaming TVision HUB, disponibles en todo el país a partir del 1.º de noviembre. T‑Mobile está enfrentando al monopolio del cable con la lucha al estilo del Un‑carrier, disrumpiendo así otra industria ineficiente al ofrecer a los clientes más opciones a precios ultracompetitivos.

TVision es la TV como debe ser. Los clientes pueden cortar el cable desde tan solo $10 al mes para canales de entretenimiento u obtener deportes y noticias en vivo desde tan solo $40 al mes. Es todo lo que te encanta de los servicios de cable y streaming, pero sin las cosas que te disgustan, como los decodificadores anticuados, los contratos anuales y los costosos paquetes inflados solo para recibir los canales que realmente quieres. Además, a diferencia de otras apps, TVision se desplegará con un equipo de seres humanos listos para atenderte en miles de tiendas en todo el país, en línea y por teléfono, capacitados para ayudar a los clientes a cortar el cable de manera sencilla, superando las complejidades que los atan a los paquetes. Así podrás cortar el cable, reducir los costos y acabar con las tonterías.

“La gente está lista para verdaderas opciones y verdaderos cambios en la televisión residencial, quizás este año más que nunca. Eso es exactamente lo que ofrece TVision, y todo a un precio que te encantará. Puedes cortar el cable por apenas diez dólares al mes con TVision VIBE. O bien, si quieres noticias y deportes en vivo, puedes tenerlos desde tan solo cuarenta dólares al mes con TVision LIVE. Así es TVision ¡y ASÍ es la TV como debe ser!”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “El monopolio del cable tiene atrapados como rehenes a los aficionados de la TV al combinar las noticias y los deportes en vivo en paquetes costosos con cientos de otros canales que la gente no desea ni mira. Algo tiene que cambiar. Y eso es lo que El Un‑carrier hace mejor: forzar el cambio. Del mismo modo que cambiamos el servicio móvil para siempre, hoy vamos a cambiar la TV para siempre”.

TVision se lanza al mercado con tres servicios de streaming distintos: TVision LIVE, VIBE y CHANNELS.

TVision LIVE: es el servicio TVision principal y una solución totalmente innovadora para quienes buscan noticias y deportes en vivo. Viene en tres paquetes entre $40 y $60 al mes que incluyen estaciones locales. Ofrece hasta tres transmisiones en streaming simultáneas con 100 horas de DVR en la nube y proporciona acceso a más de 10,000 programas on demand. TVision Live TV: solo $40 al mes por más de 30 canales con los principales deportes y noticias. TVision Live TV+: todo lo anterior y más de 10 canales adicionales que incluyen deportes regionales, fútbol americano y golf, por solo $50 al mes. ¡Es decir, $15 al mes menos que YouTube TV! TVision Live Zone: ¡La mejor opción para que los aficionados del deporte no se pierdan un minuto de la acción con cadenas de deportes profesionales y más! Por solo $60 al mes, incluye todo lo anterior, más 10 canales adicionales. No podrás encontrar este contenido a un precio más bajo. Y punto.

es el servicio TVision principal y una Viene en tres paquetes entre $40 y $60 al mes que incluyen estaciones locales. Ofrece hasta tres transmisiones en streaming simultáneas con 100 horas de DVR en la nube y proporciona acceso a más de 10,000 programas on demand. TVision VIBE: lo mejor de comedias, estilos de vida y dramas . Es el precio más bajo para cortar el cable y seguir teniendo acceso a todo este contenido increíble. Solo $10 al mes por una excelente selección de más de 30 canales de muchas de las cadenas más vistas de la televisión, incluidos miles de programas on demand, con hasta dos transmisiones en streaming simultáneas.

. Es el precio más bajo para cortar el cable y seguir teniendo acceso a todo este contenido increíble. Solo $10 al mes por una excelente selección de más de 30 canales de muchas de las cadenas más vistas de la televisión, incluidos miles de programas on demand, con hasta dos transmisiones en streaming simultáneas. TVision CHANNELS: crea tu propia programación individual con servicios de streaming a la carta, con una sola factura, un mismo nombre de usuario y un mismo sitio donde administrarlo todo en la app de T‑Mobile o en línea, comenzando con STARZ, SHOWTIME® y EPIX.

Para ver la programación completa de canales, visita es.T‑Mobile.com/TVision.

Haz streaming de TVision LIVE, VIBE y CHANNELS en todas tus pantallas. Simplemente descarga la nueva app T‑Mobile TVision de la App Store y mira televisión en tu iPhone, iPad, Apple TV 4K o Apple TV HD. También puedes descargar la app de Google Play para tu teléfono o tablet, o bien descargarla y mirar televisión en Amazon Fire TV, Android TVTM o Google TVTM.

O si quieres ver la televisión en tu sala, también puedes llevarte el nuevo TVision HUB, un dispositivo de streaming con conexión HDMI y control remoto, por solo $50. TVision HUB funciona con Android TV, así que puedes agregar todas tus apps de streaming favoritas como Netflix (por cuenta nuestra, con dos o más líneas en planes Magenta) y otras que todavía no están en CHANNELS, incluso juegos y música, y verlo todo en un mismo lugar. Hasta puedes conectar audífonos y controles de juegos con Bluetooth. TVision HUB también viene con un control remoto intuitivo que funciona de manera muy parecida al control remoto de tu servicio de cable. Viene con la conocida guía para descubrir programas fácilmente e incorpora control por voz con el Asistente de Google que te permite buscar con facilidad en TODAS tus apps y encontrar algo que quieras ver, además de obtener respuestas de Google, controlar dispositivos inteligentes del hogar y más.

TV sin complicaciones

Como son de T‑Mobile, estos nuevos servicios TVision son simples, sencillos y fáciles de usar. No hay decodificadores ni canales de relleno. Programaciones del tamaño justo y puedes obtener uno, dos o todos los servicios. No hay contratos anuales. Ni planes que suban de precio de golpe. Una misma factura para tu servicio móvil y TV, con un solo nombre de usuario para administrar todo en la app de T‑Mobile. Además, cuando lo necesites, puedes obtener ayuda de personas de carne y hueso con tu propio Equipo de Expertos dedicado de T‑Mobile.

La lucha del Un‑carrier contra el monopolio del cable

Debido a COVID‑19, vemos más TV que nunca antes: la experiencia televisiva aumentó el 74% interanual. Aunque a la gente le encanta la TV, no es muy aficionada de las compañías proveedoras. De las 46 industrias clasificadas en el índice estadounidense de satisfacción del cliente, la televisión por cable cae hasta el último puesto. En una encuesta reciente, casi el 40% de los encuestados dijeron que prefieren ir al dentista a hacerse un tratamiento de canales que tratar con una compañía de cable. ¡Un tratamiento de canales!

No debería sorprendernos. Los grandulones del cable no hacen más que encajar decodificadores anticuados, contratos anuales largos, planes que suben de precio de golpe, cargos descabellados, facturas estratosféricas y largas esperas sin saber si el hombre del cable siquiera aparecerá. La factura de cable promedio es de más de $156 al mes.

Aun así, con lo penoso que es el monopolio del cable, muchos se quedan atascados. Si bien la gente está huyendo en masa, cerca del sesenta y cinco por ciento de los hogares del país TODAVÍA tienen televisión por cable o satélite y el motivo no es ningún secreto. Casi el 80% dice que se quedan con el cable por las noticias y deportes en vivo.

Incluso los servicios de streaming creados para ayudarte a liberarte de la TV en vivo han comenzado a parecerse mucho a las grandes compañías de cable. Con el tiempo, se han vuelto más complicados, obligándote a pagar cada vez más por canales adicionales, en especial si quieres ver noticias y deportes en vivo. De hecho, cinco de los proveedores más importantes de estos servicios han aumentado los precios 15 veces en los últimos tres años, y algunos incluso los duplicaron desde su lanzamiento.

Con Un‑Cable, dile adiós al cable

La otra gran razón por la que los usuarios no pueden renunciar al monopolio del cable es porque es un proceso confuso. Casi la mitad de los clientes de cable indicaron que lo dejarían, pero que no saben exactamente cómo obtendrían lo que quieren sin ese servicio. Para ayudar a los clientes a cortar el cable de manera sencilla, superando las complejidades que los atan a los paquetes, miles de empleados de T‑Mobile están listos en línea, por teléfono o en nuestros miles de tiendas de todo el territorio nacional, para ayudar a que el país se libere del cable. Nuestros expertos conocen las mejores opciones y las limitaciones locales, por lo que pueden facilitarte muchísimo el proceso de liberarte del cable cuando estés listo para dar ese paso.

Más razones para cambiarte

Hoy es más importante que nunca que tu dinero te rinda más. Y ahora, con los servicios TVision, nunca hubo un mejor momento para cambiarse a T‑Mobile. En T‑Mobile, puedes obtener cuatro líneas con llamadas y textos ilimitados y acceso a 5G, MÁS el servicio TVision Live TV, por $160 al mes; eso equivale a solo $40 por línea para cuatro líneas en el plan Essentials e incluye más de 30 canales del mejor contenido de deportes y noticias en vivo. Una familia de cuatro integrantes en AT&T o Verizon con una factura de cable promedio puede ahorrar más de $2,000 al año al cambiarse: $1,800 al dejar el cable y hasta otros $240 o más al año en su factura de servicio móvil en muchos de los planes de AT&T y Verizon. Y al pasarte de AT&T o Verizon a T‑Mobile, darás un salto con más cobertura 5G en la red 5G más grande del país (sin costo extra, desde luego) Y muchísimos beneficios del Un‑carrier. Te damos la bienvenida a nuestra familia.

Solo el comienzo

TVision es parte de la estrategia y visión 5G de T‑Mobile para darles a los consumidores opciones reales frente a las empresas proveedoras de servicios de cable. Porque incluso cuando te liberas del cable… no puedes hacerlo por completo. El monopolio del cable también engloba a los proveedores de servicio de Internet residencial más grandes del país. Ahora que Sprint se ha unido a T‑Mobile, El Un‑carrier está construyendo una red 5G con una cobertura y capacidad sin precedentes, para que millones de personas en el país — en especial, los que viven en áreas rurales— tengan finalmente más opciones de servicio móvil y de banda ancha en sus hogares. Para el 2026, el servicio de banda ancha móvil fijo de T‑Mobile proporcionará servicio residencial a más de la mitad de los hogares en Estados Unidos, lo cual significa más competencia, más opciones y mejor servicio para todos. El servicio de Internet residencial 5G de T‑Mobile, junto con TVision, significa que, por fin, millones de usuarios podrán decirle adiós para siempre al monopolio del cable. Nuestro mensaje a los proveedores de cable: prepárense, porque El Un‑carrier ya está aquí.

Disponibilidad

Los servicios de streaming de TVision y el TVision HUB estarán disponibles en todo el país para todos los clientes de T‑Mobile con servicio pospagado a partir del 1.º de noviembre. Solo debes agregar tus servicios TVision en es.T‑Mobile.com/TVision, visitar las App Stores para descargar la app y, si optas por el HUB, lo puedes obtener en el enlace que se indica arriba o en una tienda cercana. Además, todos estos servicios también estarán disponibles en noviembre de este año para los clientes que vienen de Sprint, y el próximo año para los clientes del servicio prepagado. A partir de hoy, visita es.T‑Mobile.com/TVision para obtener más información o para ingresar tu email y recibir una notificación cuando los servicios TVision estén disponibles para ti.

Los precios se comparan con precios publicados y los de la factura promedio de cable de los consumidores; las funciones y los canales pueden variar. Oferta por tiempo limitado; sujeta a cambio. Servicios TVision: se requiere servicio móvil pospagado de T‑Mobile y conectividad a Internet elegibles. Más impuestos. Confirma los canales disponibles en tu área de residencia, según tu dirección de facturación. Los canales podrían cambiar; algunos podrían no estar disponibles fuera de tu área de residencia o por tratarse de una región o mercado restringido. Hasta tres transmisiones en streaming simultáneas para TVision LIVE y CHANNELS; hasta 2 transmisiones en streaming simultáneas para TVision VIBE. Un grupo familiar con dispositivos de TV conectados por cuenta. La calidad de los videos depende de la conexión a Internet; por lo general, en la red de T‑Mobile el streaming de videos en un smartphone o tablet es a 480p y 1080p con planes Plus. TVision HUB es un dispositivo Wi‑Fi que requiere conexión a Internet y enrutador compatible. Los servicios TVision u otros servicios de streaming requieren suscripciones. 4 líneas del plan Essentials con TVision Live TV por $160 al mes, más impuestos y cargos. Durante los períodos de congestión, los clientes del plan Essentials podrían notar velocidades más bajas que otros clientes, e incluso más bajas aún si usan más de 50 GB al mes, debido a la priorización de datos. 5G: se requiere dispositivo compatible; la cobertura no está disponible en algunas áreas. Si bien el acceso a la red 5G no requerirá un plan o función determinados, estos podrían ser necesarios con algunos usos o servicios. Consulta los detalles de la cobertura, los Términos y condiciones, y la información sobre Internet abierta para obtener detalles de la administración de la red (como optimización de videos) en es.T‑Mobile.com. Para obtener más información, visita TVision.com y es.T‑Mobile.com.

Google TV, Android TV y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Acerca de T‑Mobile US, Inc.

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible en disrupción del mercado para crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: es.t‑mobile.com.

