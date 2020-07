T-Mobile anuncia la última innovación Un-carrier: Scam Shield

Un enorme conjunto de soluciones gratis para proteger a los clientes contra el exceso de llamadas fraudulentas y robollamadas

Se anuncia una importante meta de la fusión: iniciar operaciones bajo la marca emblemática de T-Mobile en todo el país el 2 de agosto

Novedades: con Scam Shield, la más reciente innovación Un-carrier, T‑Mobile combate las llamadas fraudulentas y las robollamadas no deseadas con una serie de soluciones audaces e inigualables que protegen gratis a los clientes de T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. AT&T y Verizon cobran millones de dólares por el servicio de protección, y El Un-carrier los invita a que dejen de beneficiarse del miedo de sus clientes. El 2 de agosto, la compañía se unificará bajo la marca T-Mobile en las tiendas a nivel nacional, con nuevos planes de fomentar la competencia en la industria móvil incluso más que antes.

las llamadas fraudulentas y las robollamadas no deseadas constituyen la queja número 1presentada ante la FCC, con un costo para personas que viven en este país superior a $10 billones al año. Ahora, los estafadores están preparados para aprovecharse de los crecientes temores en materia de salud y economía de los consumidores como resultado de la pandemia del coronavirus. Para quiénes es importante: cualquiera que esté harto de las llamadas fraudulentas y las robollamadas no deseadas. Es decir, todo el mundo.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–El día de hoy, a través de una transmisión web el director ejecutivo de T‑Mobile (NASDAQ: TMUS), Mike Sievert anunció la más reciente innovación Un-carrier: una serie completa de protecciones contra el problema de las llamadas fraudulentas y robollamadas, un problema generalizado que afecta a todos quienes tienen un teléfono. La innovación, denominada Scam Shield, es la respuesta de la compañía a una creciente ola de estafadores que están aprovechándose de los estadounidenses en su momento más vulnerable, y un problema que no ha hecho otra cosa que empeorar tras la pandemia del coronavirus. Este año, las personas ya han perdido más de $80 millones en este país por fraudes relacionados con COVID, y la situación continúa empeorando: los fraudes relacionados con el coronavirus aumentaron un 70% de mayo a junio.1 Presentamos Scam Shield, un incomparable conjunto de protecciones gratuitas que incluye tecnología integrada en el corazón de la red de T‑Mobile para proteger a los clientes contra fraudes y robollamadas durante esta época crítica.

Scam Shield ataca este complejo problema desde todos los ángulos con una serie de innovaciones diseñadas para detener de plano a los estafadores, proporcionarle al cliente más información sobre quién llama y proteger su información personal; algunas de estas innovaciones incluyen:

Identificación y bloqueo de fraude gratis: las llamadas sospechosas se señalan, y los clientes pueden activar la función de Bloqueo de llamadas fraudulentas para no volver a ver nunca esas llamadas.

Identificador de llamadas mejorado, gratis:si nosotros sabemos quién llama, tú sabrás quién llama. Y con las nuevas mejoras, se verificará el número y tú sabrás que proviene de una persona o negocio real.

Segundo número gratis: presentamos T‑Mobile PROXY, un segundo número para asegurarte de que tu número personal siga siendo personal.

Cambio de número gratis: si tu número personal se ha transformado en un imán para llamadas fraudulentas, comienza de cero con un nuevo número.

App Scam Shield gratis: el lugar centralizado para activar estas nuevas protecciones y, por un cargo adicional, tienes acceso a controles de llamada más avanzados. Los clientes de Sprint ahora obtienen protecciones gratis, que antes tenían un cargo adicional, en la nueva versión de la app Call Screener.

Servicio Be ID Aware gratis: obtén monitoreo de identificación y alertas durante 12 meses por parte de los expertos de McAfee, disponible por tiempo limitado.

Desde su fusión con Sprint, Scam Shield es la primera innovación Un-carrier de T‑Mobile e incluye protecciones para toda la familia: clientes de T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Y se lanza en un momento en que nuevas investigaciones indican que la red de T‑Mobile ya es un 30% mejor en la detección de llamadas fraudulentas que otras redes principales. Y eso es antes de Scam Shield.

“Ahora que Sprint ha pasado a formar parte de T‑Mobile, podemos hacer frente a problemas más grandes; por eso, hoy abordamos una de las dificultades más serias del servicio móvil: las llamadas fraudulentas y las robollamadas no deseadas”, señaló Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Scam Shield nunca ha sido tan necesario como ahora. Los estafadores consideran el COVID-19 como una oportunidad para aprovecharse de las personas que viven en este país en su momento más vulnerable. Cuando vimos esta tendencia, supimos que debíamos actuar de manera audaz y rápida. Con Scam Shield, los clientes de T‑Mobile reciben menos llamadas fraudulentas. Y punto. Todo se debe a nuestra red de vanguardia”.

“Este es uno de los motivos por los que a mamá y a mí nos encanta trabajar con T‑Mobile”, dijo Anthony Anderson, 6 veces nominado para el Golden Globe y el Emmy, quien presentó el evento vía webcast. “Cuando ven un problema, como la creciente ola de llamadas fraudulentas, T‑Mobile actúa con determinación. ¡Adiós, estafadores!”

El año pasado, las personas en este país recibieron más de 58 billones de llamadas fraudulentas y robollamadas no deseadas que les costaron más de $10 billones al año. Y el año pasado, la cantidad de llamadas fraudulentas y robollamadas no deseadas aumentó en un 22%. Hoy en día, los estafadores ven una oportunidad en la pandemia global y están preparados para aprovecharse de los temores financieros y de salud de los consumidores. Cuando el coronavirus comenzó a ser noticia, los estafadores ya habían hecho aproximadamente 1 millón o más de llamadas relacionadas con el COVID-19 cada día a los smartphones de personas que viven en este país, y apenas estaban empezando: las estafas relacionadas con el COVID aumentaron un 70% de mayo a junio, y ya les han costado a las personas más de $80 millones este año. Cualquiera de nosotros podría ser víctima de estos fraudes; de hecho, las últimas investigaciones indican que las personas de entre 20 y 30 años tienen casi tres veces más probabilidades que los adultos mayores de caer presa de estafas.2

T-Mobile, a las compañías de servicio móvil: “Sean mejores”

Como todas las innovaciones Un-carrier, Scam Shield surgió porque escuchamos a los clientes. Y lo que escuchamos es que estaban hartos. Las llamadas fraudulentas y las robollamadas son la queja número 1 presentada ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Y, además, al igual que todas las innovaciones Un-carrier, Scam Shield está pensado para cambiar para siempre la industria del servicio móvil y desafiar a Verizon y AT&T a considerar este problema con la seriedad que reviste, en especial en estos tiempos.

Los ejecutivos de T-Mobile desafiaron a las compañías de servicio móvil a que aceptaran el reto, a que pusieran a los clientes por encima de las ganancias y a que dejen de cobrar por protecciones básicas. Verizon cobra hasta $7.99 al mes por protecciones, incluido algo tan simple como un Identificador de llamadas, ¡casi $100 al año! El Identificador de llamadas es una función con tecnología de hace varias décadas, y les permite a los clientes estar en control y tomar decisiones informadas sobre si deben responder a una llamada y cuándo hacerlo. Y las compañías de servicio móvil lo saben. Incluso Verizon ofreció el Identificador de llamadas gratis por unos meses al comienzo de la pandemia del coronavirus… pero solo por un tiempo. Sin embargo, una solución temporal no alcanza cuando se trata de mantener protegidos a los clientes. El hecho es que las compañías de servicio móvil priorizan las ganancias por sobre la protección de sus clientes. Porque potencialmente podrían perder hasta $5 billones en ganancias si le dieran a cada cliente un Identificador de llamadas gratis, cambios de número gratis y un segundo número gratis.

“Como industria, tenemos que ser mejores. Hoy por hoy, Verizon y AT&T se están aprovechando del miedo de los consumidores. Te cobran por protegerte de los fraudes y las robollamadas que llegan por su propia red. Eso está mal, y tiene que cambiar”, agregó Sievert. “Podemos hacer mejor las cosas, y desde T-Mobile seguiremos corrigiendo esos atropellos de la industria. Hoy desafío a las compañías de servicio móvil a ponerse en marcha, a dejar de beneficiarse del miedo y hacer lo correcto, porque todos los clientes necesitan y merecen estar protegidos, y ahora más que nunca”.

A continuación: una competencia superpoderosa

Sievert también anunció una meta importante de la fusión que llega el 2 de agosto, momento en que la empresa combina las operaciones con Sprint y se consolida bajo la marca T-Mobile a nivel nacional por primera vez. A partir de ese día, T-Mobile se convierte en la marca emblemática de la nueva empresa combinada en las tiendas. La mayoría de las tiendas de Sprint cambiarán de cara con una nueva capa de pintura color magenta y el próximo lanzamiento de nuevas ofertas. T-Mobile se comprometió a que la fusión de Sprint y T-Mobile instauraría una red 5G de primer nivel y pasaría a ser un Un-carrier superpoderoso con la capacidad de desplazar a la competencia y ofrecer precios más competitivos. Los ejecutivos pronostican ofertas nuevas y radicales que se revelarán la semana próxima… que le permitirán ahorrar dinero a las personas, desafiarán a la competencia y elevarán los estándares de la industria. ¡Prepárense!

Red de vanguardia con protección avanzada

El Un-carrier ha estado al frente de la batalla contra las robollamadas y las llamadas fraudulentas durante años. Utilizando inteligencia artificial, aprendizaje automático y tecnologías patentadas, El Un-carrier analiza el comportamiento de las llamadas para proteger a los clientes a toda hora. Y gracias a las defensas integradas en la red de T‑Mobile, los clientes no necesitan un dispositivo, plan o app determinados para obtener protección. T‑Mobile responde a las nuevas amenazas y actualiza las protecciones de la red en tiempo real, mejorándolas como mínimo cada seis minutos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Según nuevas investigaciones realizadas por analistas de GlobalData, la red de T‑Mobile ya es un 30% mejor que la de los demás proveedores principales de Estados Unidos en materia de identificación de llamadas fraudulentas. Pero los estafadores no van a desaparecer como por arte de magia, y T‑Mobile no se conformará con ser “mejor”, especialmente en la situación actual. Por eso les presentamos Scam Shield.

Scam Shield

Identificación de fraude y bloqueo de llamadas fraudulentas gratis para todos los clientes

Todos los clientes de T‑Mobile y Metro by T‑Mobile obtienen Identificación de fraude y Bloqueo de llamadas fraudulentas, con el poder absoluto de la red de T‑Mobile para protegerlos. Esto convertirá a T‑Mobile en el PRIMER y ÚNICO proveedor principal de servicio móvil que brinda protección contra los estafadores a todos sus clientes, sin necesidad de adquirir ningún dispositivo, plan o app especial. Con la función de Identificación de fraude de T‑Mobile, los clientes reciben una alerta de “Posible fraude” (Scam Likely) ante llamadas sospechosas. Y cuando los clientes activan el Bloqueo de llamadas fraudulentas, esas llamadas se bloquean a nivel de la red, por lo que los clientes ni siquiera las ven. Dado que T‑Mobile examina el comportamiento real de las llamadas en la red, la Identificación de fraude y el Bloqueo de llamadas fraudulentas pueden detectar llamadas falsas incluso cuando los estafadores cambian de táctica, en tiempo real.

Y ahora que Sprint forma parte de T‑Mobile, los clientes de Sprint también obtendrán protección gratis para identificar y bloquear llamadas fraudulentas y robollamadas no deseadas en la nueva versión de la app Call Screener, que anteriormente tenía un costo de $2.99 por línea al mes. Con Scam Shield, TODOS los clientes de T‑Mobile (T‑Mobile, Sprint, Metro by T‑Mobile e incluso clientes de teléfonos residenciales LineLink de T‑Mobile), obtendrán identificación y bloqueo de llamadas fraudulentas gratis.

Identificador de llamadas mejorado, gratis

Cada año, las personas en este país reciben cerca de 150 billones de llamadas desconocidas[3], muchas de las cuales son generadas en forma masiva por los estafadores con la esperanza de que respondas la llamada. Por ese motivo, muchas veces no contestamos llamadas de números desconocidos y terminamos perdiendo llamadas que realmente deseamos recibir: de la farmacia, de la escuela de los niños y, en estos días, llamadas aún más importantes como las relacionadas con el rastreo de contactos que podrían darnos información vital de salud respecto del COVID-19. Hasta ahora, los estafadores y generadores de robollamadas tenían el control: si bien es tu teléfono, te obligaban a evitar contestarlo.

Con Scam Shield, T‑Mobile les proporciona a todos sus clientes un identificador de llamadas GRATIS: todos los clientes individuales, familiares y de pequeñas empresas de T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint, a través de la nueva versión de la app Call Screener gratuita. Para millones de negocios y personas que no están en tus contactos, si nosotros sabemos quién llama, tú sabrás quién llama. Y con nuevas mejoras que utilizan la tecnología STIR/SHAKEN, T‑Mobile también te muestra cuando un número se ha verificado y proviene de un teléfono celular de T‑Mobile o de otra compañía de servicio móvil que haya implementado STIR/SHAKEN. Esto les proporciona a los clientes la seguridad adicional de saber que quien llama es una persona o un negocio real. Y eso les devuelve el control al darles más información para tomar mejores decisiones sobre qué llamadas responder.

T-Mobile es líder en la implementación de STIR/SHAKEN. El Un-carrier fue el primero en instaurar la tecnología, el primero en implementarla en varias redes, y se ha integrado con más socios de redes que ninguna otra compañía, incluyendo Comcast, AT&T e Inteliquent, para que más clientes de T-Mobile vean números de teléfono verificados, en comparación con cualquier otra empresa en la industria.

Segundo número gratis

Cuando el problema del correo basura se nos fue de las manos, todos abrimos una segunda dirección de email. Ahora, los clientes de T‑Mobile pueden obtener eso mismo, pero para su número telefónico. Presentamos T‑Mobile PROXY: un segundo número gratis para que tu número personal siga siendo personal. Es como tener una carpeta gratuita de llamadas no deseadas para tu teléfono. No se requiere pagar por ninguna línea adicional ni un teléfono especial.

Los números PROXY pueden administrarse fácilmente desde la app DIGITS de T‑Mobile, y toda la familia puede compartirlos y usarlos en cualquier momento en que no quieras proporcionar tu número personal. Las llamadas, correos de voz y mensajes de texto de PROXY se mantienen separados de tu número principal, y puedes revisarlos cuando quieras desde la app DIGITS. Los clientes con planes Magenta, Magenta for Business y Essentials pueden obtener un número PROXY gratis por cuenta.

Cambio de número gratis

Si tu número personal se ha transformado en un imán para llamadas no deseadas, deshazte de los estafadores persistentes con un nuevo número gratis; las compañías de servicio móvil cobran hasta $36 para comenzar desde cero.

App Scam Shield gratis

La nueva app gratuita Scam Shield (anteriormente llamada Name ID) es el lugar donde activar todas estas protecciones; desde allí podrás activar y desactivar el Bloqueo de llamadas fraudulentas, tener acceso al Identificador de llamadas gratuito, saber cómo obtener un número PROXY y un cambio de número, y consultar la nueva interfaz que te muestra todas las llamadas que la red ha detectado y bloqueado por ti, en tiempo real.

Scam Shield Premium les proporciona aún más control a los clientes. Envía categorías enteras de robollamadas no deseadas directamente al correo de voz, como las llamadas de telemarketing, crea listas de “bloquear siempre”, y obtén transcripción de correo de voz a texto para acceder rápidamente a tu correo de voz. Scam Shield Premium tiene un costo de solo $4 por línea al mes para clientes del servicio pospagado de T‑Mobile, y viene incluido sin cargo adicional para clientes con Magenta Plus.

Identifica quién llama gratis con McAfee para T‑Mobile

El Un-carrier va más allá de utilizar sus propias tecnologías para proteger a los clientes. T‑Mobile se ha asociado con los expertos de McAfee para ayudar a proteger la identidad de los clientes. Presentamos Be ID Aware: un nuevo servicio de alerta de monitoreo de identidad por 12 meses. Con Be ID Aware, los clientes recibirán una notificación cuando su información privada aparezca en la Internet profunda, para que puedan tomar medidas de protección tales como cambiar contraseñas, monitorear transacciones o implementar congelamientos de crédito. Si su identidad queda en peligro, los especialistas en recuperación ayudarán a restablecerla. Esos especialistas también ayudarán a cancelar y reemplazar tarjetas de identificación y de crédito en caso de extravío o robo de la billetera electrónica de un cliente.

Disponibilidad

Los clientes de servicio pospagado de T‑Mobile y los clientes de Metro by T‑Mobile podrán bajar Scam Shield a partir del 24 de julio desde la App Store o desde Google Play. Para activar el Bloqueo de llamadas fraudulentas desde ahora, los clientes de T‑Mobile y Metro pueden simplemente marcar #662# para indicarle a la red de T‑Mobile que intercepten esas llamadas antes de que lleguen al teléfono.

También el 24 de julio los clientes de Sprint con sistema operativo iOS podrán bajar la nueva versión de la app Call Screener desde la App Store, y los clientes con sistema operativo Android simplemente deberán abrir y habilitar la app preinstalada. En la app, los clientes de Sprint pueden obtener su Identificación y Bloqueo de llamadas fraudulentas gratis, y activar el Identificador de llamadas gratuito. Y mientras realizan la transición a la red de T‑Mobile, pueden obtener la app de Scam Shield y todas las protecciones a nivel de la red de T‑Mobile.

Los clientes pueden inscribirse en Be ID Aware de manera gratuita durante doce meses en es.promotions.t-mobile.com o promo.metrobyt-mobile.com utilizando su número de teléfono y el código 2020McAfee, entre el 24 de julio y el 31 de agosto. Los clientes de Sprint pueden solicitarlo en línea en es.sprint.com/scamprotection simplemente seleccionando McAfee Identity Protection para inscribirse.

Para obtener más información sobre Scam Shield, visita es.t-mobile.com/scamshield.

Se requiere dispositivo compatible y servicio elegible. La activación del Bloqueo de llamadas fraudulentas podría bloquear llamadas deseadas. Se puede desactivar en cualquier momento. Un cambio de número por línea al año. Un número PROXY por cuenta; se podría cancelar por falta de uso. El servicio 911 está disponible a través de DIGITS, pero es recomendable usar un número telefónico o conexión habitual si es posible. Siempre proporciona al operador del servicio 911 tu ubicación y un número telefónico para devolverte la llamada; dicha llamada podría ser atendida por otras personas que compartan el servicio. Para obtener más información sobre el uso del servicio 911, consulta los Términos de uso de DIGITS. Be ID Aware: requiere canjear el código a tiempo; uno por línea.

Acerca de T‑Mobile US, Inc.

T‑Mobile US Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible con el fin de disrumpir el mercado para crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: es.t-mobile.com.

1 Informe de la FTC sobre COVID-19 y el estímulo

2 Consumer Sentinel Network, Comisión Federal de Comercio, febrero de 2019

3 Cálculo basado en el informe Hiya State of the Call EOY 2019 (Informe de llamadas Hiya para finales del año 2019) y datos sobre suscriptores de servicio móvil en EE. UU.

