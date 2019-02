T-Mobile Convierte el Magenta Friday en un Suceso. Black Friday, Estás Sobre Aviso.

Sólo este fin de semana, los clientes nuevos y existentes de T-Mobile

podrán obtener dos líneas GRATIS

—y la semana entrante, el Un-carrier lanzará ofertas de Black Friday

para todos en tu lista de regalos.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Parece que le están entrando anticipadamente al ponche en Bellevue.

T-Mobile (NASDAQ: TMUS) le da competencia al Black Friday y está

lanzando sus ofertas navideñas una semana antes con su ‘Magenta Friday’.

El Un-carrier anunció hoy que regalará 2 líneas adicionales gratis a

clientes tanto nuevos como existentes. Así es. A partir de este

viernes, 18 de noviembre y hasta el domingo 20 de noviembre – por sólo

tres días, una familia de cuatro podrá obtener dos líneas GRATIS en

T-Mobile. Nunca ha habido un mejor momento de cambiarse al Un-carrier e

incluso los clientes existentes pueden sacar provecho este fin de

semana. Ya sea que estés agregando un smartphone o tablet, te cuesta

exactamente $0 al mes cuando agregas hasta 2 líneas adicionales.

Eso es sólo para empezar. La próxima semana, el Un-carrier también

desenvolverá más regalos para los clientes para el fin de semana del

Black Friday.

“Es hora de comenzar tus compras navideñas anticipadamente y el

Un-carrier le da inicio con bombo y platillo este fin de semana en el

Magenta Friday!” dijo John Legere, presidente y Director Ejecutivo de

T-Mobile. “Sabemos que las familias se esfuerzan por extender sus

presupuestos durante la temporada navideña, así que me encanta dar a

nuestros clientes del Un-carrier unos cuantos—bueno, muchos—extras

en esta época del año.”

A partir de la próxima semana, del 24 al 27 de noviembre, el Un-carrier

también tiene en espera una serie de ofertas para el fin de semana del

Black Friday para todos en tu lista de regalos:

Para la Persona que Padece de #PhoneShame

Escálalos con un Samsung Galaxy S7 GRATIS a través de 24 créditos

mensuales en la factura cuando intercambias un Galaxy S6, Galaxy Note 5

u otro dispositivo.

Para el Techie que Necesita lo Último en Realidad Virtual

Obtén un Gear VR GRATIS y una tarjeta de regalo de la app store de

Oculus por $50 cuando adquieres un Samsung Galaxy S7 (además del

gratuito mencionado arriba) o un Galaxy S7 Edge.

Para los Padres Que Necesitan un Momento de Paz

Obtén un Samsung

Tab E o LG

Gpad X GRATIS a través de 24 créditos mensuales en la factura con un

plan T-Mobile ONE para tablet. ¡Sólo pagas el impuesto a la venta!

Para el Audiófilo/ Metalero

Obtén un descuento de $70 sobre la bocina inalámbrica UE BOOM 2 (ahora

sólo $129.99)

Obtén un descuento de $30 sobre los audífonos LG Tone Pro 760 Bluetooth

(ahora sólo $39.99)

Para Todos

Obtén un descuento de $50 (¡>80%!) sobre el mophie Powerstation Mini

(ahora sólo $9.99)

Con T-Mobile

ONE y dos líneas gratis, sale en un

ridículamente bajo precio de $30 por línea para una familia de cuatro,

con llamadas, mensajes y datos de alta velocidad ilimitados para todos.

Ahora, todos pueden disfrutar de hacer Snapping, Skype, Spotify, ver un

maratón de videos, jugar y cientos de miles de cosas más de manera

ilimitada durante la temporada navideña y todo el año. Y los clientes de

T-Mobile obtienen el regalo adicional de viajar sin límites, con

llamadas, mensajes y datos 4G LTE ilimitados en México

y Canadá, mensajes y datos ilimitados en más

de 140 países y destinos y mensajes ilimitados y una hora gratis de

datos en vuelos

con Gogo®.

Para más información sobre las ofertas navideñas

de T-Mobile, visita http://es.t-mobile.com/offers/deals-hub.html.

Ofertas por tiempo limitado: sujetas a cambios. Hasta agotar

existencias. Más impuestos y comisiones; los impuestos sobre el equipo

se cargan al momento de la venta. Las ofertas de Smartphone/tablets son

para clientes con buen historial; requiere de plan participante y

acuerdos de financiamiento a 24 meses. Si cancela su servicio celular

o cambia de plan, podría perder los créditos en su factura y/o el saldo

total por el equipo podría ser requerido de contado. En todos los

planes, durante los horarios de congestión, los usuarios en el 3%

superior de uso de datos (>28GB/mes) podrían notar velocidades reducidas

hasta el próximo periodo de facturación debido a la priorización de

datos. El streaming de video generalmente es en calidad DVD (480p) en

smartphones/tabletas. Dos Líneas Gratis: Mediante

créditos en la factura; puede tomar 2 periodos de facturación; Requiere

de 2 o más líneas de voz pagadas. Active todas las líneas antes del

20/11//16. Galaxy S7/Tab E/Gpad X:

A través de 24 créditos mensuales en la factura; puede tomar 2

periodos de facturación. Gear VR/Oculus:

Siga las instrucciones para presentar su formato de reclamo y su recibo

antes del 12/12/16.

