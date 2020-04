T-Mobile lleva a cabo la fusión con Sprint para formar la Nueva T-Mobile

El superpoderoso Un-carrier queda posicionado para impartir confiabilidad en la red, valor, innovación

y compromiso inigualables a los clientes en este momento que es cuando más cuenta

La transición de director ejecutivo se lleva a cabo al tiempo de concretarse la fusión; John Legere transferirá el mando a Mike Sievert

BELLEVUE, Wash. OVERLAND PARK, Kan.–(BUSINESS WIRE)–T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) anunció hoy que se ha concretado oficialmente la fusión con Sprint Corporation para formar la Nueva T-Mobile, un Un-carrier superpoderoso que hará realidad una red 5G transformativa. La empresa controlante de la compañía combinada es T-Mobile US, Inc., cuyas acciones ordinarias se seguirán cotizando en el Global Select Market de NASDAQ bajo el símbolo “TMUS”. La compañía combinada llevará a cabo las operaciones bajo el nombre T-Mobile.





El compromiso de la Nueva T-Mobile de crear la mejor red 5G nacional, con amplitud y profundidad, del mundo, que aportará velocidades impresionantes por igual tanto a las áreas urbanas como a las comunidades rurales relegadas, es ahora más crucial que nunca, dado que una conectividad confiable se ha convertido en un aspecto de suma importancia en el país. Con una capacidad 14 veces más poderosa de la que T-Mobile tiene ahora por sí sola, la red de la Nueva T-Mobile será capaz de ofrecer un valor inigualable a los consumidores, con el mejor servicio a los precios más bajos. Además, la compañía seguirá enfocándose en su compromiso con los clientes y en ser una fuerza para hacer el bien. Esta mayor escala y la solidez financiera de la compañía combinada impulsarán una inversión prevista de $40 billones en su red, su actividad empresarial y más en los próximos tres años. Las sinergias que resulten de esta integración tienen el potencial de gestar una escala descomunal y desencadenar al menos $43 billones en valor para los accionistas.

La compañía también anunció que, al concretarse la fusión, se formalizó la transición del cargo de director ejecutivo de John Legere a Mike Sievert; la transición estaba planeada desde hace largo tiempo y se llevó a cabo antes de lo previsto. Con vigencia inmediata, Sievert asumirá el cargo de director ejecutivo de T-Mobile. Legere, quien ha estado al mando de T-Mobile desde 2012, fue el responsable de impulsar una cultura enfocada en escuchar a los empleados, poner al cliente primero y revolucionar el mercado con las innovaciones Un-carrier que tanto la caracterizan. Durante su mandato, Legere lideró el cambio radical de la compañía que llevó a T-Mobile a disrumpir por completo la industria de servicio móvil y a convertirse en la compañía de mayor crecimiento en el sector, capturando el 80% del crecimiento del servicio móvil pospagado desde 2013 hasta la actualidad. Legere se seguirá desempeñando como miembro de la junta directiva por el resto de su mandato actual, hasta culminar la asamblea anual de accionistas programada para el mes de junio de 2020.

“En estos momentos extraordinarios, queda perfectamente claro cuán vital es contar con una red robusta y confiable en el mundo en el que vivimos. El compromiso de la Nueva T-Mobile de ofrecer una red 5G nacional, con amplitud y profundidad, transformativa es más importante y necesario que nunca, y lo que estamos desarrollando es absolutamente imprescindible para los consumidores”, afirmó Mike Sievert, presidente y director ejecutivo de T-Mobile. “Con esta red poderosa, la Nueva T-Mobile ofrecerá un valor y una opción de verdad a los clientes de servicio móvil y banda ancha residencial, y redoblará sus esfuerzos en darles a los clientes todo aquello que les encanta del Un-carrier. T-Mobile ha venido cambiando la industria del servicio móvil para siempre y ahora lo haremos a una escala totalmente nueva”.

Sievert continuó en su declaración: “Todos en T-Mobile le debemos a John un inmenso agradecimiento por lo que ha hecho para llevar esta compañía a donde está hoy en día. Él redefinió por completo lo que significa ser un director ejecutivo. Todo lo que T-Mobile ha logrado es el resultado de su visión y de haber concebido un tipo diferente de compañía de servicio móvil. John simboliza todo lo que es El Un-carrier: abogar por los clientes a cada paso, forzarnos a pensar de manera diferente y empujar siempre para lograr más. Es alguien que siempre desafió los límites de lo que es posible y nos impulsó a hacer lo mismo. Su liderazgo nos llevó a ser lo que somos hoy y nos acompañará hacia el futuro. ¡Muchas gracias, John, por todo lo que has hecho por los consumidores de servicio móvil y por nuestros queridos empleados! También quiero agradecer a Marcelo Claure y a todo el equipo directivo de Sprint por sus enormes esfuerzos para que se concrete este gran día. ¡Lo logramos! Estoy deseoso de dar la bienvenida a los empleados de Sprint al Equipo Magenta y trabajar juntos ahora en nuestra junta directiva”.

“El movimiento Un-carrier se inició cuando T-Mobile dijo que íbamos a revolucionar la industria del servicio móvil ¡y así lo hicimos! Eliminamos los contratos de servicio anuales, los cargos por excedentes y roaming, mejoramos el servicio al cliente y aportamos mucho más valor. Pero eso no es todo. En los mejores y en los peores momentos, T-Mobile ha estado presente con una red confiable y un servicio al cliente de primera categoría con los que se puede contar. Hoy en día, cuando esas conexiones son más necesarias que nunca, estamos reforzando todo aquello que nos representa como la superpoderosa y Nueva T-Mobile que somos”, declaró John Legere. “Como saben, T-Mobile se ha dedicado a desafiar el statu quo … y Sprint ha sido un contendiente tenaz así como también un dedicado defensor de sus clientes. Por ese motivo, con innovación, disrupción y obsesión por la experiencia del cliente como los cimientos que dieron lugar a la Nueva T-Mobile, imagínense todo lo que está por venir”.

Legere continuó afirmando: “Me siento muy afortunado de haber podido liderar esta compañía durante los últimos siete años, pero llegó el momento de dejar el mando a Mike Sievert. La junta directiva y yo coincidimos que es totalmente lógico que Mike asuma la dirección de la nueva compañía desde el primer día. Él está listo para la tarea. Mi plan original era quedarme hasta el final de mi contrato, el 30 de abril de 2020, pero tiene mucho más sentido transferir la responsabilidad a Mike a partir del día de hoy. Mike fue la primera persona que contraté en T-Mobile y tengo una fe incalculable en su habilidad de llevar al Un-carrier hacia su próximo capítulo SUPERPODEROSO. Entre su liderazgo, el equipo directivo talentoso y extenso que lo acompaña y la gente increíble de T-Mobile, ¡el futuro es SUMAMENTE brillante! El Un-carrier que creamos empezó con nuestros empleados. Cada uno de ellos. Son diferentes. Hacen su trabajo de otra forma y los quiero a todos. Tengo muchas ganas de ver qué es lo próximo que logrará este equipo.

LA RED MÁS TRANSFORMATIVA DEL MUNDO

La conectividad confiable y robusta de la red nunca ha sido más importante para los clientes o para el país. Ahora la Nueva T‑Mobile estará dedicada a crear una red 5G nacional transformadora sumamente necesaria, que impulsará la innovación en Estados Unidos y ofrecerá acceso al servicio móvil a personas en todo el país. Este salto sustancial solo puede lograrse gracias a la combinación de las bandas de espectro bajo, medio y alto de T‑Mobile y Sprint, y solo la Nueva T‑Mobile tendrá los recursos para hacerlo rápidamente.

La red tendrá 14 veces más capacidad en los próximos seis años que la que T‑Mobile tiene ahora por sí sola , lo que le permitirá a la Nueva T‑Mobile avanzar en la competencia en cuanto a capacidad y experiencia de red.

, lo que le permitirá a la Nueva T‑Mobile avanzar en la competencia en cuanto a capacidad y experiencia de red. En solo unos años, los clientes tendrán acceso a velocidades 5G promedio hasta 8 veces más rápidas que la red LTE actual y 15 veces más rápidas en el plazo de los próximos seis años .

y . Dentro de seis años, la Nueva T‑Mobile brindará 5G al 99% de la población de Estados Unidos y velocidades 5G promedio superiores a 100 Mbps al 90% de la población del país.

y velocidades El plan de negocios de la Nueva T‑Mobile está creado para cubrir al 90% de las personas que viven en las zonas rurales de Estados Unidos con velocidades 5G promedio de 50 Mbps, hasta dos veces más rápidas que la banda ancha en promedio.

“La red es el elemento central de todo lo que hacemos como negocio, y es sumamente importante para poder mantener a los clientes conectados entre sí, con sus comunidades y con el mundo”, dijo Neville Ray, presidente de tecnología de T‑Mobile. “La red 5G superpoderosa que forjaremos como compañía combinada será un avance enorme para transformar la telefonía móvil, impulsar la innovación y ofrecer nuevas experiencias a los clientes en todo el país. Es algo que ni siquiera podemos imaginarnos ahora”.

MEJORES PRODUCTOS A PRECIOS MÁS BAJOS

Con una capacidad total 14 veces mayor en el transcurso de los próximos seis años de lo que T‑Mobile tiene ahora por sí sola, los clientes no tendrán que elegir entre recibir un excelente servicio o precios bajos: obtendrán las dos cosas. La Nueva T‑Mobile ofrecerá acceso 5G gratis y los mejores planes tarifarios a precios bajos, ahora y en el futuro, para que todos nuestros clientes puedan aprovechar los beneficios de una red Un-carrier superpoderosa a un valor increíble. Y la Nueva T‑Mobile se ha comprometido a ofrecer los mismos o mejores planes tarifarios por tres años, lo que incluye el acceso 5G, inclusive para los clientes de servicio prepagado y Lifeline.

Respaldado por esa capacidad adicional, la Nueva T‑Mobile también se disputa terreno más allá de la telefonía móvil. Al ofrecer una alternativa a la banda ancha residencial, El Un-carrier fomentará una competencia que es muy necesaria en el ámbito de Internet residencial contra los grandulones del cable, en un momento donde casi la mitad de los hogares del país tienen una o ninguna opción para banda ancha de alta velocidad. El servicio móvil de banda ancha residencial de la Nueva T‑Mobile superará los obstáculos que existen a la hora de extender el acceso por línea fija tradicional: ofrecerá cobertura de alta capacidad en áreas donde antes era difícil llegar. Su red brindará velocidades de más de 100 Mbps para una banda ancha móvil al 90% de la población y ofrecerá servicio residencial a millones de hogares en el país en el transcurso de los próximo seis años.

UNA MARCA QUE LOS CLIENTES AMAN

La Nueva T‑Mobile aprovechará al máximo la fórmula ganadora que ha logrado crear y seguirá apostando en todo aquello que a los clientes les encanta de la marca. También seguirá siendo una fuerza para hacer el bien, comprometiéndose no solo a ser una compañía más grande, sino también una mejor compañía. Los clientes de la Nueva T‑Mobile deberían esperar todo aquello que SIEMPRE ha caracterizado al Un-carrier: el buen trato de los clientes, la disrupción del status quo y una fuerza para hacer el bien. La compañía utilizará su red para fortalecer a las comunidades en todo el país y beneficiar con la red 5G a la mayor cantidad posible de personas en Estados Unidos, y continuará respaldando los programas y causas que más le importan a los empleados y sus comunidades.

Empezamos por el plan T-Mobile Connect. Para responder a las urgentes necesidades del país en torno al COVID-19, T‑Mobile agilizó el lanzamiento de su innovador plan con el precio más bajo en su HISTORIA, con el plan que salió al mercado el 23 de marzo. Pronto se lanzarán otras iniciativas que llevarán estas nuevas capacidades expandidas de la red de la Nueva T‑Mobile a los clientes y las comunidades que más puedan beneficiarse. Estas incluyen la iniciativa Connecting Heroes (Conectamos héroes) que ofrece llamadas, mensajes de texto y datos ilimitados GRATIS para smartphone, para TODOS los miembros de servicios de emergencias en TODOS los organismos públicos y sin fines de lucro estatales y locales, de bomberos, policía y servicios médicos de emergencia; y el Project 10Million (Proyecto 10 millones) que brindará hardware y acceso a Internet gratis a 10 millones de hogares durante los próximos cinco años.

Los clientes de la Nueva T‑Mobile también recibirán servicio al cliente de primer nivel y todos los clientes de servicio pospagado tendrán acceso al galardonado modelo del Equipo de Expertos (TEX) de T‑Mobile a medida que se siga expandiendo a todos los centros de experiencia del cliente actuales y planificados.

OPORTUNIDAD DESCOMUNAL DE CREAR GRAN VALOR

Los activos combinados de T‑Mobile y Sprint son tan complementarios que se espera que la fusión resulte en al menos $43 billones en sinergias para todos los accionistas. La gran mayoría de sinergias en este acuerdo provienen de la combinación de redes, como la reducción de sitios celulares redundantes y el rápido despliegue de espectro y otras tecnologías de manera más eficiente. La compañía planea llevar a cabo un proceso impecable de integración, así como lo hizo con la fusión con MetroPCS, que culminó un año antes de lo planeado. Se espera que estas sinergias y la escala combinada ubiquen a la Nueva T‑Mobile en una posición financiera optimizada, incluyendo un significativo flujo de caja disponible, expansión de margen y una estructura de capital fuerte y flexible.

Bajo los términos de la transacción, los accionistas de Sprint recibirán una tasa fija de intercambio de 0.10256 acciones de T‑Mobile por cada acción de Sprint, o el equivalente a aproximadamente 9.75 acciones de Sprint por cada acción de T‑Mobile. Como se anunció previamente, mediante un acuerdo separado, SoftBank Group Corp. entregó aproximadamente 48.8 millones de acciones de T‑Mobile adquiridas en la fusión de la Nueva T‑Mobile inmediatamente después de haber finalizado la transacción, haciendo que la tasa efectiva de SoftBank sea de 11.31 acciones de Sprint por cada acción de T‑Mobile.

A partir del momento en que se inicien las operaciones bursátiles de hoy, T‑Mobile operará en el NASDAQ en forma combinada bajo el símbolo “TMUS”. Las acciones de Sprint ya no se cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York.

PJT Partners y Goldman Sachs participaron como asesores financieros de T‑Mobile. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz brindó asesoría legal a T‑Mobile y Deutsche Telekom. Evercore participó como asesor financiero del comité de directores independientes de T‑Mobile y Latham & Watkins brindó asesoría legal al comité de directores independientes. Morgan Stanley participó como asesor financiero de Deutsche Telekom.

The Raine Group LLC participó como el asesor financiero principal de Sprint. J.P. Morgan también participó como asesor financiero de Sprint. Morrison & Foerster LLP brindaron asesoría legal a Sprint y SoftBank.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile se benefician de la combinación inigualable de relación valor-precio y calidad, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible en disrupción del mercado para crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Sprint. Para obtener más información, visita: es.t-mobile.com.

Advertencia en relación con las declaraciones a futuro

El presente comunicado contiene ciertas declaraciones a futuro sobre T-Mobile. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hecho histórico, incluida la información sobre resultados futuros y desempeño, son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro pueden identificarse mediante las palabras “anticipar”, “creer”, “estimar”, “suponer”, “pretender”, “puede”, “podría” o expresiones similares. Dichas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones acerca de los beneficios que se deriven de la fusión empresarial con Sprint Corporation (“Sprint”), como futuros resultados financieros y operativos previstos, sinergias, tasas de aumento y crecimiento, y los planes, objetivos, expectativas e intenciones de T-Mobile. Existen varios factores que podrían ocasionar que los planes y resultados reales difieran de manera sustancial de los expresados o implícitos en las declaraciones a futuro. Dichos factores incluyen, entre otros, condiciones económicas, políticas o comerciales adversas en EE.UU. y mercados internacionales, y otros factores como desastres naturales, pandemias o brotes de enfermedades contagiosas y otras situaciones adversas en materia de salud pública, como COVID-19; el riesgo de que las condiciones impuestas en relación con las aprobaciones normativas para la fusión empresarial, incluyendo la desinversión de Boost Mobile de Sprint y las marcas de servicio móvil prepagado de Sprint y otros activos específicos a favor de DISH Network Corporation y acuerdos vigentes comerciales y de transición de servicios que se celebrarán con respecto a dicha desinversión, pudieran afectar de manera adversa a T-Mobile y/o a los beneficios previstos que se deriven de la fusión empresarial; la capacidad de T-Mobile de efectuar pagos sobre deudas o de cancelar una deuda existente o futura a su vencimiento o de cumplir con los convenios incluidos en la misma; cambios adversos en la calificación de los títulos de deuda de T-Mobile o condiciones adversas en los mercados crediticios; efectos negativos de la fusión empresarial en el precio de mercado de las acciones ordinarias de T-Mobile y sobre los resultados operativos de

T-Mobile, por ejemplo, como resultado de los cambios en relaciones clave con clientes, proveedores, empleados u otras relaciones comerciales; contraer gastos considerables y/o asumir deudas importantes en relación con la fusión empresarial; la imposibilidad de lograr los beneficios previstos y las sinergias de la fusión empresarial, o no lograrlos en el tiempo previsto; costos o dificultades relativos a la integración de la red, las operaciones, los informes financieros y los controles internos de Sprint con T-Mobile, incluidos los efectos de cualquier deficiencia sustancial o significativa en los controles internos de Sprint sobre los informes financieros; el riesgo de litigios o acciones normativas, incluyendo los litigios o acciones que pudieran derivarse de la realización de la fusión empresarial de T-Mobile durante el curso de la evaluación de la Comisión de Servicios Públicos de California de dicha fusión empresarial; la incapacidad de T-Mobile de retener y contratar personal clave; efectos de cambios en el entorno normativo en el que opera T-Mobile; cambios en las condiciones globales, políticas, económicas, comerciales, competitivas y del mercado; cambios en las leyes fiscales u otras leyes y reglamentaciones; desafíos en la puesta en práctica de las estrategias comerciales de T-Mobile o en la financiación de sus operaciones; vulneración de las redes, tecnología informática y seguridad de datos de T-Mobile y/o de sus proveedores, lo que tendría como consecuencia un acceso ilícito a la información confidencial de los clientes; desastres naturales, pandemias o crisis de salud pública, incluyendo los efectos del coronavirus, ataques terroristas o incidentes similares; y otros riesgos e incertidumbres detallados en el informe anual de T-Mobile en el formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2019 y en sus informes subsiguientes en el formulario 10-Q, incluidos los detallados en las secciones “Factores de riesgo” y “Advertencia en relación con las declaraciones a futuro”, así como en sus informes subsiguientes en el formulario 8-K, presentados ante la SEC y disponibles en www.sec.gov y es.t-mobile.com. Las declaraciones a futuro se basan en expectativas y suposiciones actuales, que están sujetas a riesgos e incertidumbres que pueden ocasionar que los resultados reales sean sustancialmente diferentes de los expresados o implícitos en dichas declaraciones a futuro. En virtud de estos riesgos e incertidumbres, se exhorta a los lectores de esta comunicación a no basarse indebidamente en dichas declaraciones a futuro. T-Mobile no asume ningún tipo de obligación de actualizar o modificar la información contenida en esta comunicación (ya sea como resultado de la nueva información, acontecimientos futuros o algún otro factor), a menos que así lo exija la legislación vigente.

