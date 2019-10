T-Mobile mejora el servicio móvil… otra vez. Presentamos Magenta First Responder

Novedades: T-Mobile lanza el plan Magenta First Responder, el mejor descuento en servicio móvil para los miembros de servicios de emergencias y sus familias, con el 50% de descuento en las líneas familiares. Se trata del mismo gran descuento ejemplar de la industria que T-Mobile les ofreció el año pasado a los militares, veteranos y sus familias.

Por qué es importante: el plan Magenta Military del Un-carrier obligó al resto de la industria a ofrecer mayores descuentos a los militares, impulsando cambios que podrían ahorrarles a las familias de militares más de un billón de dólares cada año. Ahora, El Un-carrier de T-Mobile está implementando el mismo cambio para los miembros de servicios de emergencias y sus familias.

Para quiénes es importante: para los millones de miembros de las fuerzas policiales estatales y locales, bomberos y personal de emergencia médica, sus familias… y todos los que cuentan con ellos para conectarse.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–En conmemoración del Día Nacional de los Miembros de Servicios de Emergencias, John Legere, director ejecutivo de T-Mobile (NASDAQ: TMUS), anunció planes para agradecerles presentando el nuevo Magenta First Responder, con el mejor descuento en el servicio móvil para los miembros de servicios de emergencias y sus familias, que ofrece el 50% de descuento en las líneas familiares. Se trata del mismo descuento gigantesco que los militares, veteranos y sus familias reciben con el innovador plan de T-Mobile Magenta Military. Es la manera en que El Un-carrier expresa su gratitud a quienes prestan tan nobles servicios. Además, los héroes de nuestro país —miembros de servicios de emergencias estatales o locales, militares en servicio activo y veteranos— pueden obtener un descuento del 50% en los últimos smartphones Samsung con créditos en la factura, por tiempo limitado, y así ahorrar incluso más.

“T-Mobile tiene el incansable compromiso de seguir mejorando la industria del servicio móvil. El plan Magenta First Responder significa poner dinero en el bolsillo de los miembros de servicios de emergencias de nuestro país y a sus familias”, señaló John Legere, director ejecutivo de T-Mobile. “Magenta Military obligó a AT&T y Verizon a responder del mismo modo, todo lo cual generó una onda expansiva de cambio que, según nuestros cálculos, les ahorra a las familias de militares más de billones de dólares cada año. Esto es lo que hacemos. Somos el puntapié inicial del cambio. El plan Magenta First Responder tendrá el mismo efecto”.

Magenta Military cambió la industria

El Un-carrier introdujo el plan Magenta Military en abril de 2018, planteando un reto para que la competencia imitara nuestra iniciativa. Dos meses después, Verizon aumentó su descuento para militares. Y cuatro meses más tarde, AT&T siguió el ejemplo. Si cada personal militar o veterano elegible se inscribiera en alguno de estos planes, eso significaría más de un billón de dólares cada año, de nuevo en los bolsillos de los militares de nuestra nación y sus familias. Eso sí que es mejorar la industria del servicio móvil. Porque así decimos “gracias” a los miembros de servicios de emergencias por todo lo que hacen día a día.

Importantes ahorros para los miembros de servicios de emergencias

Con Magenta First Responder, una familia de cuatro personas puede ahorrar hasta $720 al año y aún más porque El Un-carrier incluye impuestos y cargos mensuales, en comparación con los planes para miembros de servicios de emergencias de Verizon. Y ahora, por tiempo limitado, todos los clientes de los planes Magenta First Responder y Magenta Military pueden obtener el 50% de descuento en los últimos teléfonos Samsung, incluido el nuevo Samsung Galaxy Note10 y Note10+. Solo compra un teléfono nuevo con un Plan de Financiamiento de Equipo sin intereses, y mantén o activa una línea de voz en un plan elegible para conseguir el 50% de descuento con créditos en la factura mensual. Todas estas ofertas también están disponibles para los miembros de servicios de emergencias propietarios de pequeñas empresas con hasta 12 líneas.

Una conexión en muchos más lugares

La red ampliada y la señal más poderosa de T-Mobile ofrecen cobertura en más lugares que nunca antes. Para posibilitar este emprendimiento, El Un-carrier ha invertido billones de dólares y, en tan solo los últimos tres años, T-Mobile agregó un millón de millas cuadradas de nuevas áreas de cobertura, lo cual equivale a la superficie de los 26 estados al este del río Mississippi. El Un-carrier agregó 25,000 sitios y torres celulares, y contrató a más de 3,000 ingenieros para concretar este gigantesco proyecto. El resultado: una red que ahora cubre a 326 millones de personas, es decir, prácticamente a cada habitante del país.

Con 600 MHz, la señal más nueva de T-Mobile llega más lejos y es más confiable, lo cual significa que los clientes reciben mejor cobertura que antes en áreas rurales y adentro de los edificios. Además, antes de fin de año, T-Mobile planea lanzar su red nacional 5G, que ofrecerá cobertura a 200 millones de habitantes de todo el país. Será así la primera red 5G del país capaz de proporcionar cobertura y servicio en toda la nación, creando una base importante para la implementación de la amplia y extensa red 5G para Todos de la Nueva T-Mobile.

La red nacional 5G de T-Mobile tendrá la capacidad de cubrir a más personas en más lugares y de funcionar adentro y afuera, a diferencia de las actuales redes 5G de la competencia, que pueden ser bloqueadas por cosas como paredes, vidrio y hojas de árboles.

Magenta First Responder

Con el plan Magenta First Responder, las fuerzas policiales estatales y locales, bomberos y personal de emergencia médica de nuestra nación, así como las pequeñas empresas de las que son propietarios, pueden obtener el 20% de descuento en la primera línea y el 50% de descuento en hasta cinco líneas de voz adicionales. Hablamos de tan solo $100 al mes con AutoPago para una familia de cuatro, con impuestos y cargos ya incluidos. El plan Magenta First Responder incluye, además, Netflix por cuenta nuestra para familias, el mejor servicio al cliente de la telefonía móvil con un exclusivo Equipo de Expertos, hotspot ilimitado con 3 GB de datos a alta velocidad al mes, texto y datos ilimitados gratis y llamadas a una tarifa fija baja en más de 210 países y destinos en todo el mundo con Simple Global, ADEMÁS de regalos y descuentos semanales con T-Mobile Tuesdays.

El plan Magenta First Responder y la oferta del 50% de descuento en el Samsung estarán disponibles a partir del viernes 1.o de noviembre. Para conocer los detalles del plan Magenta First Responder, visita t-mobile.com/firstresponders.

Acerca de T-Mobile US, Inc.

Como El Un-carrier de EE.UU., T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) está redefiniendo la forma en que los consumidores y las empresas adquieren los servicios de telefonía móvil por medio de liderazgo en la innovación de productos y servicios. Nuestra avanzada red nacional 4G LTE brinda experiencias excepcionales de servicio móvil a 83.1 millones de clientes que no están dispuestos a transigir en calidad y en valor. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile US presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile y Metro by T-Mobile. Para obtener más información, visita es.t-mobile.com.

