T-Mobile ofrece dos ofertas imperdibles para el nuevo Samsung Galaxy Note10 y Galaxy Note10+

la extensa y profunda red 5G ya se vislumbra en el futuro cercano, ¡y solo la Nueva T-Mobile tiene un plan para ofrecerla! Además, a partir de hoy, El Un-carrier tiene grandes ofertas para el Samsung Note10 y Note10+. Para quiénes es importante: para quienes deseen más productividad, más pantalla, más duración de batería, pero sin pagar el precio regular. Y también para quienes deseen la red nacional 5G.





BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Hoy, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció que el nuevo Samsung Galaxy Note10 y Galaxy Note10+ estarán disponibles para ser reservados a partir de esta noche, 7 de agosto, a las 9:01 p.m. (hora del Pacífico). Para celebrar el lanzamiento, El Un-carrier está dando a conocer DOS insuperables ofertas de este dúo dinámico, tanto para los clientes nuevos como para los actuales:

A partir del 7 de agosto, intercambia un smartphone elegible y obtén hasta $300 de descuento en el Note10 o Note10+ con crédito de intercambio y reembolso; además, recibirás un voucher de regalo de $150 de Samsung.com o… A partir del 23 de agosto, compra un Samsung Note10 o Note10+ y llévate el segundo Note10 GRATIS con 24 créditos en la factura mensual o hasta $950 de descuento en el Note10+ al agregar una línea nueva con un plan Plus.

Y eso no es todo: Samsung también ha dado a conocer el Galaxy Note10+ 5G y se comprometió a que llegue exclusivamente a los clientes del Un-carrier el último trimestre de este año en una versión que aprovecha el espectro de banda de 600 Mhz 5G de T-Mobile. Esto reviste gran importancia, dado que T-Mobile ha presentado una visión radicalmente distinta sobre la red 5G en Estados Unidos, aduciendo que esta debe funcionar fuera de las grandes ciudades —en los suburbios y pueblos pequeños de todo el país—, por el mismo costo de la red LTE en la actualidad.

“Nuestro objetivo es ofrecerles más opciones a nuestros clientes, y si quieres lo último y lo mejor de Samsung, T-Mobile es el lugar para obtenerlo”, dijo John Legere, director ejecutivo de T-Mobile. “Y nuestra versión exclusiva del Note10+ 5G, que aprovechará tanto el espectro de banda 5G bajo como el medio, permitirá que 5G atraviese los confines de los centros urbanos y ayude a activar 5G para Todos con la Nueva T-Mobile”.

“T-Mobile continúa siendo la opción más razonable a la hora de ofrecerles a los usuarios de este país una experiencia 5G real y significativa”, dijo Neville Ray, director ejecutivo de tecnología de T-Mobile. “Ya se están vislumbrando las grietas en la estrategia de solo ondas milimétricas de Verizon, quien se verá obligado a utilizar la capacidad de sus clientes actuales para poder ofrecer 5G de banda ancha. Solo El Un-carrier tiene una manera de aprovechar la gama completa del espectro total de la red 5G, si las entidades reguladoras aprueban nuestra fusión con Sprint. Ha llevado años de determinación tenaz, planificación minuciosa, innovación a escala mundial y un esfuerzo extremadamente grande por parte de un equipo excepcionalmente talentoso… y apenas estamos empezando. Con el Note10+ 5G y muchos más aparatos futuros, sabemos que todo habrá valido la pena”.

Junto con el Note10 y el Note10+ vendrán más y mejores especificaciones que antes, y estos superteléfonos optimizan lo mejor de LTE Advanced de T-Mobile, como 4×4 MIMO, la agrupación de compañías de telefonía móvil, y 256 QAM (que, en lenguaje técnico, significa “muy rápido”). En conjunto con ese nivel de velocidad, ambos aparatos también se potencian en el espectro de Alcance LTE Extendido de 600 MHz del Un-carrier para que los usuarios disfruten de una experiencia de red superior. El Alcance LTE Extendido viaja el doble de lejos desde la torre y funciona cuatro veces mejor en casas y edificios que el espectro de banda media, de manera tal que puede ofrecer cobertura en zonas rurales, lugares de difícil acceso y dentro de instalaciones grandes.

¿No sabes qué aparato llevarte? Si quieres una pantalla más grande, más cámaras y mayor capacidad de batería, checa el Note10+. Viene con una pantalla Cinematic Infinity de 6.8”, cuatro cámaras traseras y una batería de 4300 mAh. Tanto el Note10 como el Note10+ incluyen un lápiz óptico mejorado que te permite tomar fotos en forma remota, convertir escritura manual a texto, y crear impactantes ilustraciones. Asimismo, ambos modelos incorporan un sensor dactilar ultrasónico y un pasacargas inalámbrico con capacidad de carga más rápida de 25W.

Puedes reservar el superteléfono que prefieras hoy a las 9:01 p.m. (hora del Pacífico); los teléfonos llegarán a las tiendas de T-Mobile el 23 de agosto. El Galaxy Note10 y el Note10+ están disponibles en Aura Glow, Aura White y Aura Black con 256 GB de memoria; también puedes obtener el modelo Note10+ en Aura Black con 512 GB.

Detalles de la oferta del Note10 y Note10+ de LTE:

A partir del 7 de agosto a las 9:01 p.m., reserva tu Samsung Galaxy Note10 o Note10+ y obtén hasta $300 de descuento mediante un único crédito en la factura y una tarjeta prepagada Virtual Express MasterCard al obtener el aparato con el Plan de Financiamiento de Equipo (EIP) sin interés de T-Mobile e intercambiar un aparato elegible. Si prefieres no hacer la reserva, puedes obtener la misma oferta a partir del 23 de agosto, cuando el Note10 o el Note10+ estén disponibles en las tiendas y en línea.

A partir del 23 de agosto, podrás llevarte un Samsung Galaxy Note10 o Note10+ junto con un Note10 GRATIS o un Note10+ con hasta $950 de descuento y 24 créditos en la factura mensual al adquirir los aparatos en un EIP (Plan de Financiamiento de Equipo) y activar una línea (para clientes actuales) o dos líneas (para clientes nuevos) en un plan Magenta Plus o T-Mobile ONE Plus familiar.

Además, también podrás combinar esas ofertas con una oferta de Samsung.com para “crear tu propio Kit Galaxy”, y obtener hasta $150 en créditos Samsung y seis meses de prueba gratis de Spotify Premium.

El modelo Samsung Galaxy Note10 de 256 GB comienza con $0 de pago inicial y $39.59 al mes (precio regular: $949.99); el modelo Note10+ de 256 GB comienza con $149.99 de pago inicial y $39.59 al mes (precio regular: $1099.99); y el modelo Note10+ de 512 GB comienza con $249.99 de pago inicial y $39.59 al mes (precio regular: $1,199.99); todos los pagos son por 24 meses para clientes con buena calificación crediticia en el Plan de Financiamiento de Equipo (EIP) sin interés de T-Mobile.

Los clientes de T-Mobile Para Empresas también podrán obtener los superteléfonos Galaxy Note10 con la misma gran oferta BOGO, y aquellos con 13 líneas o menos podrán aprovechar la oferta de intercambio. Dirígete aquí para ver todas las ofertas de T-Mobile Para Empresas y obtener más información.

¿Qué más? Los nuevos Samsung Galaxy Active Watch 2 y Samsung Galaxy Tab S6 llegarán al Un-carrier en unos meses. ¡Mantente en contacto para averiguar los precios y la disponibilidad!

Para obtener más información sobre el Samsung Galaxy Note10 y Note10+ en T-Mobile, visita https://es.t-mobile.com/devices/samsung-galaxy-note-10-and-10-plus.

Como El Un-carrier de EE.UU., T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) está redefiniendo la forma en que los consumidores y las empresas adquieren los servicios de telefonía móvil por medio de liderazgo en la innovación de productos y servicios. Nuestra avanzada red nacional 4G LTE brinda experiencias excepcionales de servicio móvil a 83.1 millones de clientes que no están dispuestos a transigir en calidad y en valor. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile US presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile y Metro by T-Mobile. Para obtener más información, visita es.t-mobile.com.

