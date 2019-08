T-Mobile robustece el Un-carrier 5.0: un Test Drive más fácil y por más tiempo

¿Quién dice que no puedes probar antes de comprar? En T-Mobile, claro que puedes. Prueba nuestra red sin compromiso, gratis y en el teléfono de cualquier compañía, para ver cómo la señal más nueva y más potente del Un-carrier (600 MHz) llega aún más lejos que nunca.

T-Mobile acaba de robustecer una de sus innovaciones Un-carrier originales, el Test Drive, para darles a los consumidores la oportunidad de probar gratis su red LTE ampliada, por hasta 30 días, en sus propios smartphones. Además, T-Mobile está lanzando una nueva e importante campaña publicitaria para promocionar la señal más nueva y más potente de la compañía. Ninguna otra señal llega más lejos ni es más confiable. Por qué es importante: el 84% de las personas quisiera probar la red antes de cambiar de compañía de telefonía móvil. Sin embargo, nuestra industria es una de las pocas en el mundo que obliga a los clientes a comprar el producto o servicio antes de probarlo. T-Mobile está dispuesta a terminar con esta práctica anticuada, en parte porque el Un-carrier no tiene nada que ocultar.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–El Un-carrier ofrece una nueva propuesta. Hoy, en un videoblog, el director ejecutivo de T-Mobile (NASDAQ: TMUS), John Legere, anunció que El Un-carrier acaba de robustecer una de sus innovaciones Un-carrier originales, el Test Drive, con una manera simple pero novedosa para que todos puedan probar GRATIS la red ampliada de T-Mobile antes de cambiar de compañía. Es decir, ni más ni menos, tal como debería ser la compra de cualquier producto o servicio. Con el Test Drive, los clientes de otras compañías de telefonía móvil reciben un hotspot gratis que se conecta a la red, que incluye la señal más nueva y más potente del Un-carrier, de 600 MHz, para probar la red por hasta 30 días… todo ello manteniendo su propio teléfono, número y apps. Sin gasto alguno. Sin inconveniente.

La industria de la telefonía móvil es una de las pocas que obliga a los consumidores a comprar el producto o servicio antes de probarlo. Y eso, simplemente, no está bien. Los clientes del servicio móvil se ven forzados a invertir el tiempo y el costo de cambiar de compañía sin otro recurso que cruzar los dedos con la esperanza de que la nueva red les sirva donde la necesiten. Con el Test Drive, T-Mobile desafía la práctica obsoleta de las compañías de obligar a los clientes a comprar antes de probar, y apela a las demás compañías de telefonía móvil a seguir el ejemplo del Un-carrier.

“No nos sorprende que las compañías de telefonía móvil ni siquiera puedan acertarle a algo tan sencillo como ‘probar antes de comprar’. Estas empresas pretenden que cambies tu teléfono, transfieras toda tu vida a uno nuevo y pierdas un día entero para procesar el cambio… con la mera esperanza de que te sirva esa red. Se trata de una práctica arrogante, obsoleta y anticuada, y es hora de acabar con ella”, dijo John Legere, director ejecutivo de T-Mobile. “Nuestra red está abierta a todos los que quieran probarla porque no tenemos nada que ocultar. ¿Acaso pueden decir lo mismo las otras compañías de telefonía móvil? En T-Mobile, la solidez de nuestra red habla por sí misma. Tenemos tanta confianza en ella que les ofrecemos a todos una prueba gratis de 30 días”.

Además de invitar a la gente a participar en esta prueba gratis, T-Mobile está lanzando una campaña nueva para ilustrar el alcance de su señal más nueva y más potente, de 600 MHz (recuerden: llega más lejos que nunca). Y la red del Un-carrier continúa expandiéndose día a día, con la potencia de 600 MHz, que solo está disponible en T-Mobile. Las señales de 600 MHz duplican su alcance desde las torres y funcionan cuatro veces mejor en edificios que las señales de banda media. Por ello, T-Mobile puede ofrecer una mejor cobertura en las zonas rurales, en lugares de difícil acceso y en los rincones muy adentro de los edificios. Esta es la misma señal que formará la base de la futura red 5G nacional de T-Mobile.

En tan solo los últimos 3 años, El Un-carrier ha hecho inversiones sin precedentes en recursos humanos y tecnológicos, ofreciendo un desempeño que se encuentra a la par de Verizon y AT&T. Para lograrlo, T-Mobile:

ha agregado 1 millón de millas cuadradas de nueva cobertura LTE, lo cual supone un área más grande que todos los 26 estados al este del río Mississippi, con lo cual trae la tan esperada conectividad y competencia que faltaba a numerosos lugares

ha agregado más de 25,000 torres celulares

ha contratado a más de 3,000 ingenieros de tiempo completo y a miles de escaladores de torres, supervisores, electricistas y demás personal, para construir nuestra red

ha optimizado cada una de las torres celulares LTE para suministrar conexiones LTE Advanced a lo largo y ancho de la red, mejorando las velocidades y el rendimiento

ha invertido casi $30 billones para construir la red, incluidos $7.99 billones para comprar ondas de radio de 600 MHz —la mayor inversión en la historia de nuestra compañía—, cubriendo así el 100% del territorio de EE.UU.

T-Mobile cubre ahora a 326 millones de personas con LTE, es decir, al 99% de la gente de EE.UU. Y, a pesar de que el tráfico de datos en la red ha aumentado a más del triple desde 2016, las velocidades de descarga LTE son, en la actualidad, 60% más rápidas. ¡Eso equivale a desplazarse un 60% más rápido con el triple de automóviles en una carretera!

Basta con decir que si no has probado T-Mobile últimamente… no has probado T-Mobile. Hoy, más que nunca, es mayor la cantidad de usuarios que vienen a T-Mobile y se quedan como clientes. De hecho, nuestra retención de clientes alcanzó niveles récord y colocó a T-Mobile entre las mejores compañías de la industria de servicio móvil en los últimos seis meses. El Un-carrier ha agregado más de 1 millón de nuevos clientes durante 25 trimestres ininterrumpidos, y ha ocupado de manera constante el primer puesto en J.D. Power tanto en las categorías de experiencia de compra como servicio al cliente, cuatro veces consecutivas.

Si el Test Drive te suena familiar, es porque lo es. En 2014, El Un-carrier 5.0 introdujo una nueva manera de adquirir servicios de telefonía móvil, permitiéndole al público consumidor probar su red T-Mobile de manera absolutamente gratuita. Pero eso implicaba tener que llevar un segundo teléfono con un segundo número telefónico, y la prueba se limitaba a siete días de duración. En el Test Drive más robusto que acabamos de lanzar, tú mantienes tu teléfono, tu número y tus apps, y pruebas la nueva red LTE de T-Mobile por 30 días completos. No puede ser más fácil.

Estos son los pasos simples y sencillos:

Inscríbete en el Test Drive de T-Mobile en es.t-mobile.com/testdrive. T-Mobile enviará a los clientes de las compañías de telefonía móvil un hotspot Coolpad Surf. Totalmente gratis. Enciende el hotspot, y se conectará a la red LTE de T-Mobile, conectando a tu smartphone de Verizon, AT&T, Sprint, Xfinity Mobile o cualquier otro mediante Wi-Fi. Disfruta la experiencia de la cobertura de datos T-Mobile por hasta 30 días o hasta agotar 30 GB, lo que ocurra primero.

Luego de la prueba, devuelve el hotspot en cualquier tienda T-Mobile, o dáselo a un amigo. O úsalo para equilibrar la pata coja de tu mesa. Eso es todo.

Así es como debería ser el servicio de telefonía móvil. T-Mobile impulsará el cambio —como de costumbre— para que las demás compañías sigan su ejemplo (como de costumbre) y den prioridad a los clientes. Así podremos poner fin a esta práctica arrogante y anticuada de nuestra industria que mantiene atrapados a los clientes y con la incertidumbre de cómo podría ser la cobertura de la red.

Para obtener más información sobre el Test Drive, visita es.t-mobile.com/news/testdrive. Únete a la conversación en Twitter, tuitea @T-Mobile y usa la etiqueta #TryBeforeYouBuy. Para obtener más información sobre la cobertura ampliada LTE de T-Mobile, visita T-Mobile.com/Cobertura.

Oferta por tiempo limitado. Sujeta a cambio. Hasta agotar existencias. Solo para quienes no son clientes de T-Mobile; 1 prueba por usuario. Se requiere un aparato compatible. Acceso a datos por 30 días o hasta agotar 30 GB, lo que ocurra primero. Incluye 200 MB de roaming. También se aplican los términos del plan tarifario no relacionado con T-Mobile. Es posible que tengas que cambiar tu aparato por uno nuevo cuando te cambies a T-Mobile para así tener cobertura completa. La cobertura no está disponible en algunas áreas. No apto para uso internacional. ​

