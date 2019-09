T-Mobile supera una vez más su extraordinaria oferta para clientes de 55 años en adelante

Con el plan T-Mobile Essentials Unlimited 55+, te llevas dos líneas por $55. Mientras tanto, las demás compañías de telefonía móvil continúan subestimando y limitando a la generación que creó la era móvil.

Novedades: T-Mobile lanza su plan Essentials Unlimited 55+, la mejor oferta del Un-carrier de la historia para clientes de 55 años en adelante: dos líneas por $55 al mes.

Por qué es importante: las demás compañías de telefonía móvil continúan subestimando a la generación de los boomers con planes simplificados para “adultos mayores”. El plan “Senior Nation” de AT&T ni siquiera incluye DATOS, y los clientes deben ser mayores de 65 años para poder suscribirse. Verizon limita su plan para clientes mayores de 55 años solo a los residentes de Florida. T-Mobile puso fin a todo esto con su plan Magenta Unlimited 55, y ahora agrega aun más opciones para los clientes de 55 años en adelante que desean las funciones esenciales.

Para quiénes es importante: para aproximadamente 90 millones de personas en EE.UU. que tienen más de 55 años que exigen y esperan más de sus compañías de servicio móvil.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Lo mejor se acaba de volver mucho mejor para la gente de 55 años en adelante. Hoy T-Mobile anunció su plan Essentials Unlimited 55, la mejor oferta del Un-carrier de la historia, para los clientes de 55 años en adelante: solo $55 más impuestos por 2 líneas con llamadas, textos y datos a alta velocidad ilimitados. Y se lanza mañana viernes 6 de septiembre.

La generación de los boomers se merece el respeto absoluto de la misma industria de servicio móvil que ayudaron a crear, y T-Mobile desea reconocerlos por semejante contribución. Mientras tanto, Verizon sigue ofendiendo, estereotipando y faltándoles el respeto – la compañía exige a los clientes mayores de 55 años vivir en la Florida para darles un descuento… si se puede llamar “descuento” (¿2 líneas por $80? Sin palabras). Y como si esto fuera poco, AT&T empeora aún más las cosas. El plan AT&T Senior Nation, limitado a clientes mayores de 65 años, cuesta $29.99 al mes por cada línea, con llamadas y textos. ¡Así es! Sin datos. En 2019. Muy gracioso, AT&T.

“Los boomers pertenecen a la generación que inventó la industria del servicio móvil; pero, las compañías siguen haciéndonos ofertas que son más bien un insulto a nuestra inteligencia”, dijo John Legere, director ejecutivo de T-Mobile. “T-Mobile tiene los mejores planes ilimitados de la industria para el segmento de clientes de 55 años en adelante, y seguiremos logrando que sean los clientes más felices de servicio móvil. Sin importar el estado donde vivan”.

Esta es la oferta: a partir de mañana, dirígete a cualquier tienda T-Mobile, llama o visítala en línea y obtén el nuevo plan Essentials Unlimited 55. Solo cuesta $55 al mes por dos líneas con AutoPago, solo $40 por una sola línea e incluye todo lo que el plan T-Mobile Essentials ofrece: llamadas, textos y datos a alta velocidad ilimitados en tu smartphone dentro de EE.UU., datos 3G ilimitados para hotspot móvil, T-Mobile Tuesdays, el mejor servicio al cliente de la telefonía móvil con un exclusivo Equipo de Expertos y protección contra fraude gratis para combatir las llamadas robotizadas, y todo ello, al mejor precio de la industria para los clientes de 55 años en adelante. Si esta oferta es para ti, apresúrate porque solo está disponible por tiempo limitado.

O bien, puedes escoger el plan Magenta Unlimited 55 por $70 – con impuestos y cargos ya incluidos – por dos líneas al mes con AutoPago, y disfrutar de todo lo que el plan Essentials te ofrece, más datos a alta velocidad 3G ilimitados para hotspot móvil, datos y textos gratis en el extranjero y 1 hora de Wi-Fi gratis en vuelos.

Para obtener más información sobre los planes de T-Mobile para clientes de 55 años en adelante, visita este sitio.

Durante los períodos de congestión, los clientes que usen más de 50 GB al mes podrían notar velocidades reducidas. Los clientes del plan Essentials podrían notar velocidades más lentas que otros clientes. Oferta por tiempo limitado; sujeta a cambio. Servicio pospagado únicamente. Dos líneas con servicio de voz como máximo. Los impuestos y cargos pueden agregar entre un 10% y un 33% a tu factura. Se podría requerir aprobación de crédito, depósito, una tarjeta SIM de $10 y un cargo de $20 por asistencia o por los cambios de aparato, ya sea en las tiendas o en llamadas al servicio al cliente. Sin AutoPago, son $5 más por cada línea. Podría no figurar en la primera factura. El streaming de videos es de 480p. La máxima velocidad de la capacidad de enlace es de 3G.

