Tetra Therapeutics observa un rápido reclutamiento de pacientes y una diversidad en los pacientes en la fase 2 de PICASSO, su estudio de la enfermedad de Alzheimer

Se anticipa una inscripción completa a principios de 2020 con resultados iniciales proyectados en el segundo trimestre de 2020

Los hispanos representan casi un 65% de la inscripción inicial de pacientes

El novedoso mecanismo de acción PDE4D es diseñado para mejorar la cognición y la memoria

GRAND RAPIDS, Mich.–(BUSINESS WIRE)–Justo antes del Día Mundial de Alzheimer el 21 de setiembre, Tetra Therapeutics, una compañía de biotecnología de etapa clínica, anunció hoy que ha superado el 50% en la inscripción, un 65% de los cuales son pacientes hispanos, en su estudio clínico de fase 2 (PICASSO AD) de BPN14770 en pacientes diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer (AD por sus siglas en inglés) temprana desde el comienzo del estudio en mayo.

El BPN14770, un agente novedoso que inhibe selectivamente la fosfodiesterasa-4D (PDE4D), es diseñado para mejorar las etapas tempranas y tardías de formación de la memoria y potencialmente mejorar la cognición y la memoria en pacientes que sufren la enfermedad de Alzheimer.

“Nos entusiasma ver la inscripción en este estudio progresar a una velocidad muy rápida”, dijo Mark Gurney, Ph.D., Presidente y Jefe Ejecutivo de Tetra Therapeutics. “Es prometedor ver que el diseño de nuestro estudio y el novedoso método para potencialmente restaurar o mejorar la función de la memoria atrae a una población de pacientes tan diversa. La inscripción más rápida y los primeros resultados de este estudio de fase 2 podría permitir a Tetra acelerar el cronograma de comercialización de BPN14770 un trimestre o más, lo cual es importante para la empresa, nuestros inversionistas y los pacientes que podrían beneficiarse con este medicamento.”

“La enfermedad de Alzheimer tiene un impacto abrumador en los pacientes, sus familias, los cuidadores y el sistema de atención de la salud. Lamentablemente, las recientes noticias de medicamentos en las últimas etapas de estudios clínicos con muchos participantes han sido muy desalentadoras,” dijo Frank Longo, M.D., Ph.D., Profesor y Jefe del Departamento de Neurología y Ciencias Neurológicas en Stanford University quien también participa en el desarrollo de terapias para Alzheimer. “Existe una tremenda necesidad de medicamentos con mecanismos novedosos de acción y al mismo tiempo el reclutamiento de poblaciones de pacientes poco atendidos para entender mejor esta devastadora enfermedad.”

Según los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, entre las personas de 65 años y mayores, los hispanos muestran la segunda prevalencia en la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas (12.2%), menos que los afro-americanos (13.8%) y más que los blancos que no son hispanos (10.3%). Los investigadores estiman que en el 2060 habrá 3.2 millones de hispanos con la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas.

“Los datos sugieren que la población hispana podría correr un riesgo más alto de contraer la enfermedad de Alzheimer y la demencia que otros grupos étnicos y casi un 70 por ciento de la población de Miami es hispana”, comentó Ernesto Díaz M.D., Investigador Principal en el Linfritz Research Center, Miami, Florida. “Nuestra clínica se complace en participar en este estudio clínico que evalúe un novedoso tratamiento para potencialmente restaurar o mejorar la cognición y la memoria en pacientes con un diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer.”

“En el 2030, casi un 40 por ciento de los norteamericanos que viven con Alzheimer serán latinos o afroamericanos y nuestro sistema de salud está muy poco preparado para este cambio,” dijo Jason Resendez, director ejecutivo de LatinosAgainstAlzheimer’s, una coalición convocada por UsAgainstAlzheimer’s. “Dado el mayor riesgo de Alzheimer entre los latinos, es absolutamente crítico promover la diversidad e inclusión en la investigación, atención y tratamiento de Alzheimer.”

Iniciado el 10 de mayo, el estudio PICASSO AD es un estudio de fase dos, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de tres meses que se realiza en hasta 60 sitios en los Estados Unidos. El estudio incluye a aproximadamente 255 pacientes, de 55 a 85 años y hasta la fecha ha inscripto a 142 pacientes. La inscripción ha logrado tres meses y medio de ventaja con respecto a la programación y se espera que esté completada a principios del 2020 con los primeros resultados esperados a mediados del 2020.

Para más información sobre el estudio y el criterio de inscripción del paciente, por favor visite https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03817684 o Picassotrial.com

Sobre BPN14770

BPN14770 es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa‐4D (PDE4D) diseñado para mejorar las etapas tempranas y tardías de la formación de la memoria y potencialmente mejorar la cognición y la memoria en trastornos del sistema nervioso central (CNS por sus siglas en inglés) que incluyen a Alzheimer. La investigación preclínica ha demostrado que BPN14770 activa múltiples mecanismos compensatorios en el cerebro que reducen los impedimentos a la memoria, daños a la morfología neuronal, déficit en las proteínas sinápticas y señalización neurológica afectada en un modelo humanizado en ratones de neurotoxicidad a la beta amiloide 1-42. Tetra realiza actualmente un estudio de investigación de fase 2 de BPN14770 en adultos con la enfermedad de Alzheimer temprana y un segundo estudio de investigación de fase 2 en adultos con síndrome del X frágil, un diagnóstico para el cual BPN14770 recibió la designación de medicamento huérfano de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA por sus siglas en inglés). BPN14770 está actualmente aprobado solamente para uso en investigaciones por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. y no está actualmente aprobado para su comercialización en ningún territorio.

Sobre Tetra Therapeutics

Tetra Discovery Partners es una compañía de biotecnología de etapa clínica que crea productos innovadores que responden a necesidades médicas no satisfechas tales como la enfermedad de Alzheimer y el síndrome de X frágil. La misión de Tetra es restaurar la claridad de pensamiento en personas afectadas por el síndrome de X frágil, la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades que deterioran el funcionamiento del cerebro humano. Para más información, por favor visite el sitio web de la compañía en http://www.tetratherapeutics.com.

Declaraciones con respecto al futuro

Ciertas otras declaraciones hechas a través de este comunicado de prensa que no son datos históricos contienen declaraciones con respecto al futuro sobre los planes futuros, objetivos y el desempeño esperado de la compañía. Cualesquiera de dichas declaraciones con respecto al futuro se basa en suposiciones que la compañía cree son razonables, pero está sujetas a una amplia gama de riesgos e incertidumbres y, por lo tanto, no puede existir la seguridad de que los resultados concretos no podrían ser diferentes a los indicados expresa o implícitamente por dichas declaraciones con respecto al futuro.

Contacts

Tetra Therapeutics:

Mark Gurney, Ph.D., Chief Executive Officer



Tetra Therapeutics



info@tetratherapeutics.com

For Media:



Katie Gallagher



Account Manager, PR and Marketing



LaVoieHealthScience



617-792-3937



kgallagher@lavoiehealthscience.com