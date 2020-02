The Author Incubator Lanza un Programa Nuevo en Español para los Empresarios

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–The Author Incubator ha anunciado el lanzamiento de La Vía del Autor, un nuevo programa de escritura de libros de no ficción para empresarios que hablan español. Es el primer programa de escritura y coaching de libros que ofrece un curso conducido en inglés y español para que los autores que hablan español puedan escribir, publicar y promocionar sus libros.

Este programa esta diseñado para los coaches y empresarios aspirantes que están listos para compartir sus mensajes curativos de esperanza y transformación. Estas personas sienten que pueden lograr mejores resultados escribiendo en el lenguaje español.

“Estamos entusiasmados en poder ofrecer La Vía del Autor a una nueva comunidad de empresarios”, dice la Dra. Angela Lauria, fundadora y CEO de The Author Incubator. “Hemos añadido este programa en un esfuerzo para servir a la creciente población latina de autores aspirantes. Estamos tan emocionados que, con esta adición, más autores pueden publicar más libros, que llegarán a más personas, y cambiarán más vidas. Estos libros generaran el ímpetu para estimular los movimientos de transformación.”

Más del 90% de las personas aspiran a escribir un libro pero, sin ayuda, menos del 3% se comprometerán a escribir ese libro. Con el apoyo de The Author Incubator, volteamos esos números – mas del 98% de los autores completan su manuscrito en sólo 9 semanas.

En este momento, los autores que hablan español obtendrán todas las mismas herramientas que han tenido más de 1.076 autores escribiendo en ingles. Estos autores hispanos podrán aumentar sus impactos y ofrecer la curación y el cambio en las vidas de cientos de miles de lectores.

La Vía del Autor ya está disponible y se ofrece a la mitad del precio normal por los primeros tres clientes. Para obtener más información, visite www.TheAuthorIncubator.com/aplicar.

Información acerca de The Author Incubator: The Author Incubator fue fundada en 2013, por la Dra. Angela Lauria, con la misión de amplificar las voces de los coaches y emprendedores transformadores ayudándoles a escribir, publicar y promover sus libros de no ficción. En nueve semanas escriben sus libros. Luego usan esos libros para encontrar clientes potenciales para sus negocios transformadores creando ingresos para sus negocios de seis y siete cifras. Esto les ayudan a hacer la diferencia que quieren lograr. Más información en www.TheAuthorIncubator.com.

