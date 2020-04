TurboTax Ayuda a Millones de Estadounidenses a Obtener Su Pago de Estímulo Económico al Lanzar Producto Gratuito para el Registro de Estímulo

TurboTax Alienta a los Contribuyentes a Presentar su Declaración de Impuestos de 2019 para Recibir Su Reembolso y Pago de Estímulo Lo Antes Posible o a Inscribirse a Través del Registro de Estímulo de TurboTax para Asegurarse de que Reciban Su Pago de Estímulo

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–TurboTax, el servicio de preparación de impuestos en línea líder en la nación de Intuit Inc. (Nasdaq: INTU), lanzó hoy un producto gratuito para el Registro de Estímulo diseñado para ayudar a los estadounidenses que no están obligados a presentar una declaración de impuestos a inscribirse fácilmente al IRS para obtener el dinero del estímulo económico.

De acuerdo con el IRS, el 80% de los estadounidenses son elegibles para recibir el pago del estímulo económico. Las decenas de millones de contribuyentes que ya presentaron su declaración de impuestos del 2019 o que son beneficiarios del Seguro Social, no tienen que hacer nada más. Pueden averiguar fácilmente cuánto podrían recibir utilizando la calculadora de estímulo de TurboTax.

Para aquellos contribuyentes que aun no han presentado su declaración de impuestos de 2019, TurboTax les recomienda que presenten su declaración de impuestos de 2019 ahora para que reciban rápidamente su reembolso de impuestos y su cheque de estímulo económico. Esto asegura que el IRS tiene la información más actualizada sobre la declaración de impuestos y el depósito directo, la cual usarán para determinar el monto de los cheques de estímulo económico individuales.

Sin embargo, hay 10 millones de estadounidenses que no están obligados a presentar una declaración de impuestos. Debido a que el IRS utilizará la declaración de impuestos federales para determinar y enviar los pagos individuales de estímulo económico, estas personas corren el riesgo de no recibir el dinero de su pago de estímulo económico.

En asociación con el IRS, TurboTax se ofreció a crear una solución innovativa para ayudar a esos contribuyentes a obtener fácilmente su pago de estímulo económico. El producto TurboTax Stimulus Registration se diseñó para ayudar a millones a que presenten una declaración de impuestos mínima al IRS, la cual tiene la información necesaria para determinar la elegibilidad para el estímulo económico. Los usuarios sólo tienen que responder algunas preguntas y luego elegir si quieren recibir su pago mediante depósito directo o cheque. El IRS recomienda enfáticamente seleccionar el depósito directo, para que los contribuyentes reciban su pago lo antes posible.

“Sabemos que las personas están pasando por dificultades financieras y cada dólar cuenta en estos momentos, así que, si aún no has presentado tu declaración de impuestos del 2019, te estás perdiendo de recibir lo antes posible tu reembolso de impuestos y tu pago de estímulo económico”, dijo Greg Johnson, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de TurboTax para Intuit. “Nuestro objetivo es siempre ayudar a la gente a conseguir el dinero que se merecen cuando hacen sus impuestos. Hemos estado trabajando día y noche para asegurarnos de que los estadounidenses podrán obtener su máximo reembolso y su pago de estímulo económico, incluidos aquellos que no necesitan declarar sus impuestos, y así puedan tener una experiencia correcta al obtener su dinero del estímulo económico lo más rápido posible”.

El producto de Registro de Estímulo es gratis y puede accederse a través del Centro de Registro de Estímulo de TurboTax, que incluye otras herramientas de ayuda y recursos para los consumidores, entre los cuales se incluye la Calculadora de Estímulo para ayudar a los contribuyentes a saber fácilmente si califican y cuánto podrían recibir.

TurboTax también ha respondido a algunas de las preguntas más frecuentes sobre los pagos de estímulo económico que tienen los estadounidenses:

¿Califico para recibir el pago de estímulo económico?



Si tienes un ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés) de hasta $75,000 ($150,000 para casados que presentan una declaración conjunta), deberías ser elegible para el monto total del reembolso de recuperación. A medida que tu ingreso bruto ajustado aumenta, la cantidad de estímulo que obtendrás disminuirá. El monto del cheque desaparece completamente para los contribuyentes solteros que ganan $99,000, los contribuyentes que son Cabeza de Familia que ganan $146,500 o los casados que presentan una declaración conjunta sin hijos que gana $198,000.

¿Cuánto dinero recibiré?



Los contribuyentes elegibles recibirán hasta $1,200 para individuos, $2,400 para contribuyentes que presentan una declaración conjunta y $500 adicionales por cada niño calificado menor de 17 años. Para un estimado de mayor precisión, puedes usar la Calculadora de Estímulo de TurboTax.

¿Cuándo lo recibiré?



El IRS y el Departamento del Tesoro espera empezar a distribuir los cheques de estímulo económico a mediados de abril.

¿Necesito hacer algo más para asegurarme de recibir mi dinero del estímulo económico?



Los contribuyentes que aún no han presentado su declaración de impuestos, deberían presentarla con TurboTax hoy, para que así puedan obtener su máximo reembolso y asegurarse que el IRS tiene su información más actualizada, la cual utilizará para determinar el pago del estímulo.

Las personas que no están obligadas por el IRS a presentar una declaración de impuestos y no reciben beneficios del Seguro Social, pueden usar el producto gratuito de TurboTax Stimulus Registration para proporcionar fácilmente al IRS la información que necesitan para calcular y enviar su pago de estímulo.

Los beneficiarios del Seguro Social no necesitan hacer nada más para recibir su pago de estímulo, el IRS lo calculará y depositará automáticamente.

Para obtener la información y las actualizaciones más recientes sobre el paquete de estímulo y lo que significa para ti, visite el blog TurboTax.

