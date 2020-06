U.S. Conference of Mayors y Wells Fargo abordan las necesidades de vivienda de las comunidades

El programa CommunityWINS® 2020 ofrece $1 millón en subvenciones a organizaciones sin fines de lucro para apoyar el acceso a la vivienda segura y a precio asequible

WASHINGTON, D.C. y SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–La U.S. Conference of Mayors (Conferencia de Alcaldes de EE. UU.) y Wells Fargo anunciaron hoy que ocho organizaciones sin fines de lucro otorgarán $1 millón en subvenciones a través del programa de subvenciones CommunityWINS® 2020 (en inglés) a fin de crear oportunidades para que las personas en las comunidades de todo EE. UU. tengan un lugar seguro y a precio asequible al cual puedan llamar hogar.

“Este programa de subvenciones de Wells Fargo es un excelente ejemplo de colaboración eficaz que aportará soluciones reales para ayudar a abordar los problemas de vivienda a nivel local”, expresó Tom Cochran, Director General y Director Ejecutivo de U.S. Conference of Mayors. “Wells Fargo y nuestros miembros comparten un compromiso profundamente arraigado con las comunidades de todo el país y nos entusiasma mucho el hecho de que CommunityWINS ayudará a generar soluciones de vivienda en muchas ciudades”.

U.S. Conference of Mayors y Wells Fargo se han unido para coordinar el programa CommunityWINS desde 2015, incluidos los $6 millones que Wells Fargo invirtió a lo largo de seis años para organizaciones sin fines de lucro en municipalidades de todo EE. UU. La estrategia filantrópica de Wells Fargo se centra en crear soluciones para abordar la seguridad de la vivienda, la estabilidad de las pequeñas empresas y el bienestar financiero de los consumidores, e incluye un compromiso filantrópico de aportar $1,000 millones hasta 2025 a fin de hacer frente a la creciente crisis de asequibilidad de las viviendas.

“Dado que los efectos de la COVID-19 están causando un impacto desproporcionado en las personas de color y las comunidades de bajos ingresos, U.S. Conference of Mayors y Wells Fargo siguen respaldando los esfuerzos de las organizaciones sin fines de lucro por crear más soluciones de vivienda a precios asequibles en las municipalidades locales”, dijo Eileen Fitzgerald, Jefe de Acciones Filantrópicas para la Asequibilidad de la Vivienda de Wells Fargo Foundation. “Wells Fargo ha asumido un compromiso en cuanto a la importancia de la vivienda para todas las personas de nuestro país”.

Los alcaldes que representan a las ciudades miembros de U.S. Conference of Mayors (USCM, por sus siglas en inglés) pueden nominar hasta tres iniciativas de vivienda de organizaciones sin fines de lucro elegibles. Los proyectos deben abordar soluciones de vivienda a precios asequibles creadas para aumentar la disponibilidad y la asequibilidad de los arrendamientos, las viviendas transitorias o la propiedad de vivienda sostenible. Los requisitos de la subvención y el formulario de solicitud por Internet se encuentran disponibles actualmente para su presentación en www.usmayors.org/communitywins (en inglés). Las organizaciones sin fines de lucro deben presentar sus solicitudes a más tardar el 9 de octubre de 2020. Se nombrará a los beneficiarios durante la 89.a Reunión de Invierno de la USCM en Washington, DC.

En 2019, se otorgaron subvenciones de CommunityWINS a ocho organizaciones sin fines de lucro: CNM Film Production Center of Excellence at the Albuquerque Rail Yards (Albuquerque, Nuevo México); Wellspring Living, Inc. (Atlanta); Continuum of Care, Inc. (New Haven, Connecticut); Lewis Innovation Hub (Romeoville, Illinois); Affordable Central Texas, Inc. (Austin, Texas); Appetite For Change, Inc. (Minneapolis); Ecolibrium3 (Duluth, Minnesota); y Second Street Youth Center, Inc. (Plainfield, Nueva Jersey).

El programa de subvenciones CommunityWINS, una colaboración entre U.S. Conference of Mayors y Wells Fargo, es la continuación de una alianza nacional que se constituyó en 2011 a fin de abordar la prevención de ejecuciones hipotecarias, la enajenación de propiedades, la promoción de la propiedad de vivienda y el desarrollo comunitario.

Acerca de U.S. Conference of Mayors

U.S. Conference of Mayors es la organización oficial apartidaria de ciudades con poblaciones de 30,000 habitantes o más. En la actualidad, hay más de 1,400 de estas ciudades en EE. UU. y cada ciudad está representada en la conferencia por su funcionario electo de mayor jerarquía, el alcalde. La organización está en Facebook en https://www.facebook.com/usmayors (en inglés) y en Twitter en https://twitter.com/usmayors (en inglés).

Acerca de Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) es una compañía de servicios financieros diversificados basada en la comunidad con activos de $1.98 billones. La visión de Wells Fargo consiste en satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes y ayudarles a alcanzar el éxito financiero. Fundada en 1852 y con sede en San Francisco, Wells Fargo brinda productos y servicios bancarios, de inversión y de préstamos hipotecarios, así como financiamiento comercial y al consumidor a través de 7,400 sucursales, más de 13,000 cajeros automáticos (ATM), por Internet (wellsfargo.com y wellsfargo.com/es) y la Banca Móvil (Mobile Banking), y tiene oficinas en 31 países y territorios para respaldar a los clientes que realizan operaciones empresariales en la economía global. Con aproximadamente 263,000 miembros del equipo, Wells Fargo presta servicios a uno de cada tres hogares en Estados Unidos. En el año 2020, Wells Fargo & Company ocupó el puesto número 30 en la clasificación de las empresas más grandes de Estados Unidos que elabora la revista Fortune. Las noticias, los conocimientos y las perspectivas de Wells Fargo también están disponibles en los Relatos de Wells Fargo.

