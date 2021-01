VERSION CORREGIDA Always(R) y Walmart se asocian con Laurie Hernández, gimnasta artística ganadora de una medalla de oro olímpica, para apoyar a las chicas en los deportes, porque los deportes ayudan a formar a la persona

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Los beneficios de los deportes perduran mucho más allá del final del juego, pero ellas necesitan que la animes. Súmese a nosotros para ayudarlas a seguir jugando en #KeepHerPlaying y apoye a la Women’s Sports Foundation

CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)–Always y Walmart se asocian con la gimnasta olímpica Laurie Hernández para animarnos a ayudar a las chicas a seguir haciendo deporte. Son millones las niñas que abandonan los deportes en la pubertad, en parte porque muchas no son conscientes del valor que tiene a largo plazo, y por lo tanto, no se las anima a seguir participando. Los deportes las ayudan a desarrollar la confianza y las habilidades que necesitan para hacer lo que les apasiona en la vida. Por eso, para ayudar a las niñas a seguir haciendo deporte, Always y Walmart han donado 250 000 dólares a la Women’s Sports Foundation (WSF) y usted puede ayudar a duplicar el impacto de esta iniciativa. Por cada vista del video #KeepHerPlaying en Walmart.com/always, desde el 28 de diciembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021, Always y Walmart donarán un dólar adicional, hasta llegar a una donación total de medio millón de dólares.





Para garantizar que las chicas se sientan animadas a seguir practicando deportes es fundamental contar con un sistema de apoyo comprometido1. Ayuda a las niñas a darse cuenta de que los deportes son importantes para desarrollar habilidades para la vida y las ayuda a mantenerse motivadas, incluso en situaciones difíciles. Por eso, Always y Walmart han reclutado a la gimnasta artística y ganadora de medalla de oro olímpica, Laurie Hernández, con el objetivo de movilizar a todo el mundo para ayudar a que las chicas sigan practicando deportes. Con este fin, han desarrollado hojas de consejos en Walmart.com/always en las que se comparten consejos prácticos sobre las formas en que los padres y entrenadores pueden apoyar a las niñas para que sigan jugando, junto con algunos consejos especiales directamente de Laurie a las propias niñas.

«A lo largo de mi carrera deportiva, el apoyo de mis padres ha significado absolutamente todo para mí. Me han ayudado en los momentos en los que quería rendirme y me han enseñado a enfocarme y a ver cómo los deportes me beneficiarían mucho tiempo después de mi carrera olímpica», comentó Hernández. «Quiero que todas las chicas sientan el apoyo que yo he sentido siempre, para inspirarlas a convertirse en lo que quieren ser. Por eso, me encanta formar un equipo con Always y Walmart para ayudarlas con #KeepHerPlaying. Juntos, podemos ayudar a que más niñas jueguen, se sientan seguras y se esfuercen por un futuro mejor».

Hay investigaciones que demuestran el enorme beneficio que supone el deporte para las chicas2, con liderazgo, confianza y trabajo en equipo como tres de los principales beneficios notificados. Esto es especialmente importante ahora, ya que más de uno de cada tres jóvenes sienten menos confianza en sí mismos como resultado de la falta de actividades extraescolares, como los deportes, desde que comenzó la pandemia de COVID-193. Always y Walmart tienen la misión de ayudar a las niñas a sentirse apoyadas y confiadas para seguir jugando.

Always y Walmart han puesto en marcha una donación a la Women’s Sports Foundation para ayudar a las chicas de todo el país a seguir practicando los deportes que las mantienen seguras. La misión de esta fundación es permitir que las niñas y mujeres alcancen su potencial en el deporte y en la vida. A través de sus subvenciones, becas, investigación, promoción y planes de estudio, la WSF ha moldeado favorablemente las vidas de millones de niñas a través del deporte. La contribución de Always ayudará a aumentar aún más su impacto.

«Always tiene un compromiso con la defensa de la confianza de las chicas desde hace más de 35 años, y esto es especialmente importante ahora. Sabemos el poder transformador que pueden tener los deportes para que emerja esa confianza, y por eso queremos ayudar», comenta Hesham Tohamy, vicepresidente sénior de Cuidado Femenino de Procter & Gamble. «Always ha trabajado con Walmart durante más de cuatro años para ayudar a las niñas a prosperar a través de nuestros programas Live #LikeAGirl y #EndPeriodPoverty. En esta ocasión, unimos fuerzas nuevamente para movilizar a todo el mundo a que anime a las niñas a seguir jugando. Su participación en los deportes las lleva a desarrollar las habilidades y la confianza necesarias para hacer cualquier cosa que se propongan. En última instancia, no se trata de las metas que alcancen en los deportes, sino de hasta dónde pueden llevarlas los deportes».

Acompañe a Always, Walmart, WSF y Laurie Hernández en #KeepHerPlaying. Las maneras de ayudar durante el mes de enero de 2021 son las siguientes:

VEA el nuevo video de Always #KeepHerPlaying en www.walmart.com/always entre el 28/12/2020 y el 31/01/2021, para activar una donación de 1 dólar a la Women’s Sport Foundation (hasta 250 000 dólares adicionales, hasta un total de medio millón de dólares).

el nuevo video de Always #KeepHerPlaying en www.walmart.com/always entre el 28/12/2020 y el 31/01/2021, para activar una donación de 1 dólar a la Women’s Sport Foundation (hasta 250 000 dólares adicionales, hasta un total de medio millón de dólares). COMPARTA el enlace al video en sus redes sociales para ayudar a conseguir más donaciones.

el enlace al video en sus redes sociales para ayudar a conseguir más donaciones. ÚNASE a la conversación compartiendo la manera en que anima a las chicas a seguir haciendo deporte con la etiqueta #KeepHerPlaying y el etiquetado @Always_brand y @Walmart (@Always en Twitter y Facebook).

Para conocer más sobre la campaña, vea el video de #KeepHerPlaying y descargue las hojas de consejos de #KeepHerPlaying, visite www.walmart.com/always.

Acerca de Always



Always®, líder mundial en protección femenina, ofrece una amplia gama de compresas, toallitas y protectores diseñados para adaptarse a diferentes tipos de cuerpo, flujos y preferencias. Durante más de 35 años, Always ha empoderado a millones de niñas en todo el mundo durante la pubertad y promovido su confianza a través de la entrega de productos a niñas necesitadas y ha hecho frente a las barreras sociales que socavan su confianza a través del movimiento Always #LikeAGirl. En Always creemos que podemos crear un mundo en el que ni los períodos ni el género se interpongan en el camino de la juventud para alcanzar su pleno potencial. Visite www.always.com para obtener más información.

Acerca de la Women’s Sports Foundation



La misión de la Women’s Sports Foundation® es permitir que las niñas y mujeres alcancen su potencial en el deporte y en la vida. Somos una alianza, una defensa y un catalizador. Fundada por Billie Jean King en 1974, fortalecemos y ampliamos las oportunidades de participación y liderazgo a través de la investigación, la promoción, los programas comunitarios y una amplia variedad de asociaciones de colaboración. La Women’s Sports Foundation ha moldeado favorablemente las vidas de millones de jóvenes, estudiantes de secundaria y universitarias, atletas de élite y entrenadoras. Estamos construyendo un futuro en el que cada niña y mujer pueda #KeepPlaying y disfrutar de los beneficios de la participación en el deporte durante toda la vida. All girls. All women. All sports.® Para obtener más información sobre la Women’s Sports Foundation, visite www.WomensSportsFoundation.org.

_____________



1 (Zarrett et al., 2019 – Women’s Sports Foundation)



2 Encuesta en línea 2016, niñas de 16 y 17 años, EE. UU.



3 Encuesta en línea 2020, niñas de 13 a 17 años, EE. UU.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

