ViiV Healthcare anuncia la publicación de su informe de investigación, Tal Como Soy, que analiza las fuerzas socioeconómicas que afectan el acceso a servicios de salud de VIH para hombres latinxs gay y bisexuales

El reporte presenta experiencias personales de hombres latinxs con el fin de brindar información que contribuirá a la creación de soluciones dirigidas por la comunidad y a cerrar las brechas en el cuidado del VIH.

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.–(BUSINESS WIRE)–ViiV Healthcare anunció hoy los hallazgos del informe “Tal Como Soy: Una iniciativa para escuchar a hombres latinxs gay y bisexuales afectados por el VIH”, donde se describe cómo, para los hombres latinxs, incluidos los hombres cis y transgénero que tienen sexo con hombres (HSH), navegar la identidad sexual y cultural en un contexto de presiones sociales presenta importantes desafíos para acceder a servicios de salud.

De acuerdo al informe, las comunidades latinxs en los Estados Unidos enfrentan desafíos similares a los de otras comunidades de color tales como la pobreza, falta de acceso a la educación, situaciones de alojamiento carentes y transporte público poco confiable o inseguro, lo cual afecta los resultados de salud de los HSH latinxs. Además, las leyes antinmigrantes propagan el miedo y la inseguridad que impiden que estos hombres y sus comunidades utilicen servicios que salvan vidas, incluida la atención médica. Al intentar acceder servicios de salud, muchos participantes describieron haber experimentado miedo, discriminación y rechazo por parte de los aquellos brindando servicios y las clínicas.

“A pesar de los avances en la disminución de diagnósticos de VIH en los Estados Unidos en general, aún existen brechas, particularmente para las personas de color”, declaró Marc Meachem, director de Asuntos Externos de los Estados Unidos en ViiV Healthcare. “Aun así mientras tenemos medicamentos para tratar y controlar el VIH de manera efectiva, uno de cada tres hombres latinos viviendo con el VIH aún no ha iniciado un tratamiento de supresión viral. Las experiencias únicas de la comunidad latinx requieren enfoques comunitarios para cerrar las brechas de salud y así cumplir con el objetivo nacional de ponerle fin a la epidemia del VIH para el año 2030″.

Los datos recopilados durante la gira de escucha, que recorrió todo el país, revelaron que los hombres latinxs gay, bisexuales y trans enfrentan diversos factores para obtener recursos necesarios de salud y bienestar como el estigma y la discriminación, así como las barreras del idioma y las políticas de inmigración. Las perspectivas que ofrece el informe “Tal Como Soy” incluyen:

La familia y la comunidad son fundamentales para la vida y la identidad de los hombres latinxs, e influyen, para bien o para mal, en su salud y bienestar.

Las interrupciones en la atención ocurren por muchas razones que están fuera del control de los hombres latinxs.

El sentimiento antiinmigrante y las leyes antiinmigrantes tienen un efecto poderoso en la salud de los hombres latinxs.

Los hombres latinxs desean contar con servicios de salud diversos y receptivos que reflejen sus necesidades, identidad e idioma.

Las redes y los servicios de y para hombres latinxs, especialmente los jóvenes, pueden conectar y a mantener a los hombres con servicios de salud.

Los hallazgos sugieren que resolver las barreras que afectan el acceso a la atención del VIH para los hombres latinxs que tienen sexo con hombres, implica un enfoque holístico cual debe tomar en cuenta las diversas identidades de los hombres latinx—como hijos y hermanos, como hombres gay, bisexuales o trans, como hombres que viven con el VIH y como hombres latinxs— y debe ampliar la accesibilidad y disponibilidad de servicios de salud.

“Las historias de las comunidades latinxs son coloridas, multifacéticas y están llenas de vida y celebración. Al mismo tiempo, son complejas, interseccionales y reflejan muchos de los desafíos que con demasiada frecuencia afectan de manera desproporcionada a las comunidades de color”, dijo Guillermo Chacón, presidente de la Comisión Latina sobre el SIDA (LCOA, por sus siglas en inglés). “Estamos orgullosos de haber trabajado con ViiV Healthcare para ofrecer una perspectiva honesta de cómo viven los hombres latinxs que tienen sexo con hombres. Juntos proporcionaremos los conocimientos del informe ‘Tal Como Soy’ al desarrollo de programas que buscarán abrir espacios para dar visibilidad a la comunidad latinx, donde podrá sentirse escuchada y apoyada a reducir los obstáculos que enfrenta con la esperanza de mejorar los resultados en el control del VIH”.

Los hallazgos de “Tal Como Soy” son la base del programa de ViiV Healthcare, Acción Positiva para Hombres Latinxs, una iniciativa comunitaria de apoyo para hombres latinos gay, bisexuales, queer y trans. El programa busca construir y elevar el liderazgo latinx en la comunidad del VIH y, a la vez, responder a la identidad, lenguaje y necesidades específicas de los hombres latinxs, fortalecer las redes de apoyo y enfrentar los sentimientos y las leyes antinmigrantes. A través de esta iniciativa, ViiV Healthcare apoya soluciones de liderazgo latinx, espacios seguros y redes confiables para hombres latinxs gay, bisexuales, queer y trans con el fin de impulsar a comunidades e involucrar a sus comunidades en la atención médica y el cuidado de la salud.

“En ViiV Healthcare, tenemos un enfoque holístico del VIH que va más allá del desarrollo de nuevos medicamentos. Durante más de una década, hemos escuchado a la comunidad para mejor resolver las barreras que impiden el acceso a los servicios de salud”, afirmó Lynn Baxter, directora de ViiV Healthcare para América del Norte. “Nuestra iniciativa Acción Positiva para Hombres Latinxs demuestra nuestro compromiso de trabajo con líderes, proveedores y defensores comunitarios en la creación de soluciones inclusivas y receptivas lideradas por latinxs, asimismo contamos historias auténticas que crean conciencia y reducen el estigma que afecta a la comunidad latinx”.

“Tal Como Soy” también está disponible en línea en inglés, aquí.

Sobre la metodología del estudio

“Tal Como Soy”, retoma los datos recopilados durante el estudio comunitario y colaborativo de la investigación – Mi Vida – llevado a cabo durante seis meses y facilitado por la LCOA y los reúne con los hallazgos de la Iniciativa de Escucha de una duración de diez meses llevada a cabo en once ciudades de los Estados Unidos y Puerto Rico. Los asesores del informe, quienes incluyen: el personal de organizaciones comunitarias locales y expertos nacionales en políticas y prevención del VIH, se reunieron para identificar el mercado, reclutar participantes y desarrollar temas de discusión y enfoque cual pudiera adaptarse para entender mejor cómo apoyar a los hombres latinxs y a sus comunidades ante la epidemia de VIH. En total, más de 760 hombres latinxs gay, bisexuales y trans compartieron cómo han navegado la familia, la sociedad, la comunidad y las políticas. Después de recopilar los datos, los asesores del informe se reunieron para interpretar los hallazgos y luego agrupar ideas, conceptos o elementos en categorías o temas. El informe fue desarrollado en asociación con TCC Group, MPact Global Action for Gay Men’s Health and Rights, Memria, una empresa social especializada en la colección de historias de audio, y LCOA.

