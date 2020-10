Walmart Anuncia Ofertas de Viernes Negro por Días, Una Experiencia de Compra Reinventada para Viernes Negro

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Minorista Extiende los Mejores Ahorros de la Temporada de Un Solo Día a Tres Eventos durante Noviembre

BENTONVILLE, Ark.–(BUSINESS WIRE)–Walmart anunció el mes pasado que se está adaptando para cubrir las necesidades en evolución de sus clientes esta temporada de fiestas. El más grande y más emocionante día de compras del año – Viernes Negro – no será la excepción. Por ello es que hoy, Walmart está anunciando una nueva versión del evento de ahorros de Viernes Negro que presentará los precios increíbles que los clientes esperan del minorista en una forma completamente nueva para ayudar a dar una experiencia de compra más segura y más conveniente.

Walmart este año, extenderá sus ahorros de Viernes Negro de un solo día a tres eventos, para llevar a los clientes “Ofertas de Viernes Negro por Días.” Esta experiencia de Viernes Negro reinventada, ofrecerá a los clientes los mejores precios de la temporada del minorista, en los artículos más buscados en las listas de deseos para las fiestas de 2020, durante tres eventos de ahorros separados durante el mes de noviembre. Cada evento de ahorros empezará en línea en Walmart.com y continuará en las tiendas Walmart. Y algo nuevo este año, los clientes tendrán la opción de recoger su compra en línea de Viernes Negro a través del servicio de recogida sin contacto en la acera de Walmart.

“Los clientes confían en que Walmart ofrece un Viernes Negro sensacional año con año. Aunque los eventos de este año se ven diferentes, nuestro compromiso por el que los clientes confían en nosotros – absolutamente los mejores precios de la temporada en regalos sensacionales de las mejores marcas – no ha cambiado,” dijo Scott McCall, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Comercialización para Walmart U.S. “Estoy realmente emocionado de que este año, cuando más importa para nuestros clientes, estamos ofreciéndoles formas más convenientes y seguras para sus compras de Viernes Negro en Walmart, ya sea desde los anaqueles en una de nuestras tiendas, ordenando en línea y recogiendo en la acera o con entrega directo a su puerta.”

Durante el evento de “Ofertas de Viernes Negro por Días” de Walmart, los clientes descubrirán ahorros en nuevos artículos de las mejores marcas, como HP, Instant Pot, LEGO, L.O.L. Surprise!, Roku y Shark, incluyendo ofertas en muchos artículos que sólo pueden encontrarse en Walmart. El minorista tendrá mayor disponibilidad de artículos durante los eventos para asegurar que los más clientes posibles puedan aprovechar los mejores precios de la temporada. Esto es lo que los clientes pueden esperar del evento de “Ofertas de Viernes Negro por Días”:

Evento 1 (las Ofertas empiezan en línea el 4 de noviembre con nuevas ofertas en tiendas el 7 de noviembre): Para arrancar “Ofertas de Viernes Negro por Días,” Walmart ofrecerá impresionantes ofertas en juguetes, electrónicos y productos para el hogar.

Empezando en línea en Walmart.com el miércoles, 4 de noviembre a las 7 p.m. ET, los clientes pueden comprar ofertas sensacionales como una televisión de marca onn. de 42-pulgadas UHD Roku, por sólo $88 y las populares toallas de baño Estilo Hotel por $5.

Continúan nuevas ofertas en las tiendas Walmart el sábado, 7 de noviembre, empezando a las 5 a.m. tiempo local, con artículos como la licuadora Magic Bullet disponible por $15 y el camión a escala 1:6, New Bright, RC por $40. Nuevas ofertas se publicarán en Walmart.com el sábado, 7 de noviembre a las 12 a.m. ET.

Walmart también llevará a cabo su Evento de Llantas anual en las tiendas y en línea, del 7 al 13 de noviembre, en el que los clientes recibirán $20 de descuento por llanta y servicio de balanceo gratis de por vida para todas las llantas modulares marca Goodyear.

Evento 2 (las Ofertas empiezan en línea el 11 de noviembre con nuevas ofertas en tiendas el 14 de noviembre): el segundo evento de Walmart ofrecerá a los tecnológicos grandes ofertas en electrónicos como televisiones, computadoras y tabletas. También estarán disponibles ahorros sensacionales en películas, música y artículos en moda, ferretería, hogar y más.

Las ofertas empezarán en línea en Walmart.com el miércoles 11 de noviembre a las 7 p.m. ET con nuevas ofertas en Walmart.com el sábado, 14 de noviembre a las 12 a.m. ET y en tiendas a partir de las 5 a.m. tiempo local.

Walmart también presentará su más grande evento de telefonía inalámbrica de todos los tiempos, en tiendas y en línea, el sábado, 14 de noviembre con sensacionales descuentos en teléfonos iPhone y Samsung.

Evento 3 (las Ofertas empiezan en línea el 25 de noviembre con nuevas ofertas en tiendas el 27 de noviembre): Walmart terminará un mes de ofertas con un tercer evento que ofrecerá grandes precios en todavía más electrónicos, juguetes y regalos en moda y hogar, así como en los favoritos para la decoración de la temporada.

Los descuentos se ofrecerán primero en Walmart.com el miércoles, 25 de noviembre a las 7 p.m. ET. Habrá nuevas ofertas en Walmart.com a las 12 a.m. ET y en las tiendas a las 5 a.m. hora local del viernes, 27 de noviembre.

“Hemos pensado mucho mientras planeábamos el evento de este año. Esparciendo las ofertas durante varios días y poniendo nuestros mejores descuentos disponibles en línea, esperamos que la experiencia de Viernes Negro en nuestras tiendas sea más segura y más manejable tanto para nuestros clientes como para nuestros asociados,” agregó McCall.

La salud y la seguridad de sus clientes y asociados es una máxima prioridad de Walmart. Para ayudar a ofrecer una experiencia de compra más segura, todas las tiendas Walmart abrirán a las 5 a.m., tiempo local, en los días de eventos de Viernes Negro en tiendas. Los clientes formarán una única fila recta para entrar a la tienda. Los asociados entregarán carros de compra desinfectados a los clientes para ayudar con la distancia social y Embajadores de Salud estarán en las entradas para dar la bienvenida a los clientes y recordarles que usen su cubre-boca.

Durante estos eventos de Viernes Negro en las tiendas, Walmart medirá la cantidad de clientes dentro de la tienda para ayudar a reducir la congestión y promover la distancia social dentro de las tiendas. Los clientes serán dirigidos a comprar del lado derecho de los pasillos para poder seleccionar fácilmente – y de manera segura – losv artículos de Viernes Negro que están interesados en comprar.

Los clientes encontrarán increíbles ahorros en Walmart fuera de su evento de “Ofertas de Viernes Negro por Días”. Además de sus precios bajos de todos los días, el minorista estará ofreciendo descuentos en artículos en todos los departamentos, en las tiendas y en Walmart.com durante toda la temporada, dando a los clientes incluso más ahorros conforme van marcando los artículos de las listas de deseos de sus seres queridos.

Acerca de Walmart

Walmart Inc. (NYSE: WMT) ayuda a la gente alrededor del mundo a ahorrar dinero y vivir mejor – en todo momento y en cualquier parte – en tiendas minoristas, en línea y a través de sus aparatos móviles. Cada semana, cerca de 265 millones de clientes y miembros visitan nuestras más de 11,500 tiendas bajo aproximadamente 56 nombres diferentes en 27 países y sitios web de eCommerce. Con ingresos de $524 billones en el año fiscal 2020, Walmart emplea aproximadamente a 2.2 millones de asociados a nivel mundial. Walmart continúa siendo un líder en sustentabilidad, filantropía corporativa y oportunidades de empleo. Puede obtenerse información adicional sobre Walmart, visitando corporate.walmart.com, o en Facebook en facebook.com/walmart y en Twitter en twitter.com/walmart.

