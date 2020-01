Wells Fargo amplía el financiamiento para pequeñas empresas de segmentos diversos

El programa Diverse Community Capital de Wells Fargo Foundation invierte $17.4 millones para ayudar a que los empresarios generen 50,000 empleos

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Wells Fargo Foundation anuncia que proporcionará $17.4 millones a Instituciones Financieras para el Desarrollo Comunitario (CDFI, por sus siglas en inglés) en todo el territorio de EE. UU. para acelerar el crecimiento de pequeñas empresas de segmentos diversos y la creación de empleos en comunidades locales. Como parte del programa Diverse Community Capital (Capital para Comunidades Diversas) (en inglés) de la fundación, las subvenciones de Wells Fargo financiarán nuevos esfuerzos para acelerar el acceso a capital, establecer programas de asesoría, llegar a más lugares y ayudar a mantener más de 50,000 empleos locales.

“Empoderar a las pequeñas empresas es una manera directa y eficaz de estimular la generación de empleo”, señaló Brandee McHale, Presidente de Wells Fargo Foundation. “El programa Diverse Community Capital de Wells Fargo brinda apoyo a los propietarios de pequeñas empresas desfavorecidas, con financiamiento y asistencia técnica importante. Al trabajar con las CDFI, podemos llegar a los vecindarios para encontrar aquellos empresarios que quieran construir un legado para sus familias y la comunidad en general”.

Wells Fargo trabajará en colaboración con estas CDFI, bancos locales con una misión social, durante esta ronda de inversión:

Access to Capital for Entrepreneurs, Atlanta, lanzará un nuevo programa en colaboración con Morehouse Innovation & Entrepreneurship Center para empresarios de segmentos diversos y expandirá un programa existente de desarrollo interno para empresarias. Ambos programas se centrarán en activar el crecimiento y desarrollar la visión para los negocios de pequeñas empresas existentes que estén listas para crecer. Se evaluará la teoría de cambio en cada uno, con el propósito de una posible repetición. Además, un nuevo programa de garantías de préstamos les proporcionará a los propietarios de empresas de alto riesgo acceso a capital y asistencia técnica. El financiamiento total le permitirá a Access to Capital for Entrepreneurs (ACE, por sus siglas en inglés) proporcionar más de $28 millones en préstamos a por lo menos 250 propietarios de pequeñas empresas de segmentos diversos a lo largo de los próximos tres años, lo que generará 500 empleos a nivel local.

Community First Fund expandirá sus servicios de préstamos en el norte de Filadelfia, lo cual aumentará el capital disponible principalmente para pequeñas empresas afroamericanas y latinas en más de $13 millones. Community First Fund tiene planes de intensificar los esfuerzos en la comunidad de pequeñas empresas y anticipa financiar 89 empresas que emplearán a más de 350 personas.

Grameen America expandirá su programa de micropréstamos en Los Ángeles y abrirá sucursales en Fresno (California), San Antonio y Dallas para ayudar a que las empresarias de segmentos diversos de bajos ingresos pongan en marcha o expandan sus empresas con el objetivo de invertir en más de 6,000 nuevas empresas y sostener 6,700 empleos a lo largo de tres años. Para contribuir al apoyo de pequeñas empresas prósperas, Grameen America ofrece a todos sus miembros la posibilidad de recibir educación financiera, establecer sus puntuaciones de crédito y aumentar los ingresos de sus familias.

Houston Business Development, Houston, distribuirá más de $3.25 millones en préstamos a lo largo de tres años mediante la introducción de Credit Builder, Fast Track y Express Loans en el área de Houston, para ayudar a facilitar el acceso a financiamiento para empresarios. Junto con el aumento de capital, Houston Business Development proporcionará asesoría a más de 4,500 propietarios de pequeñas empresas y ofrecerá talleres locales para el desarrollo de la visión para los negocios.

Local Initiatives Support Corporation aumentará el volumen total de préstamos a las pequeñas empresas de segmentos diversos en el sur de Los Ángeles y en el corredor industrial del lejano oriente de Indianápolis al proporcionar mejores créditos para empresarios con necesidades e incrementar el monto de su capital para préstamo disponible para propietarios de pequeñas empresas de sectores subrepresentados a lo largo de los próximos tres años. En cada lugar, este esfuerzo hace parte de una iniciativa más amplia de apoyar y coordinar inversiones en gente, lugares y empresas.

Opportunity Fund, con base en California, lanzará una plataforma de préstamos inclusivos, con el objetivo de emitir más de 16,000 préstamos e invertir más de $600 millones en pequeñas empresas propiedad de minorías hasta el 2022. La nueva plataforma permitirá la preparación de documentos para préstamos y recomendaciones digitales, lo cual aumentará la eficacia, acelerará el acceso al financiamiento asequible y mejorará la experiencia de los clientes. Este capital catalítico y la plataforma por Internet ayudarán a sostener cerca de 45,000 empleos locales en comunidades diversas y sin acceso a capital suficiente en todo el territorio de EE. UU.

Raza Development Fund, Phoenix, mejorará sus servicios y la asistencia técnica para empresarios de segmentos diversos en el sur de Phoenix y se centrará en préstamos a mayor escala para compañías en etapa de crecimiento. Con el nuevo financiamiento, los propietarios de pequeñas empresas anticipan mantener aproximadamente 275 empleos locales.

Wells Fargo Diverse Community Capital, que se inició en 2015, es un programa de cinco años con un compromiso de aportar $175 millones para el empoderamiento de las pequeñas empresas de segmentos diversos en colaboración con Opportunity Finance Network (en inglés). Hasta la fecha, el programa ha brindado más 322,000 horas de asistencia técnica y $781 millones en financiamiento a pequeñas empresas propiedad de minorías, lo que ha generado más de 103,000 empleos en todo el territorio de EE. UU.

