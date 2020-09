Wells Fargo lanza una nueva cuenta de bajo costo sin cargos por sobregiro

La Cuenta Clear Access BankingSM respalda el compromiso del banco de hacer que los servicios bancarios sean fáciles de entender, convenientes y transparentes

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Wells Fargo (NYSE: WFC) anunció hoy el lanzamiento de la Cuenta Clear Access Banking, una nueva cuenta bancaria conveniente y de bajo costo sin cargos por sobregiro. Ahora disponible por Internet y en las sucursales, la nueva cuenta es parte de una iniciativa más amplia de Wells Fargo para simplificar sus productos y servicios, y hacer que los servicios bancarios sean convenientes y fáciles de entender.

“Nuestros clientes están buscando cuentas bancarias claras, fáciles de usar y de bajo costo para la administración cotidiana de su dinero”, afirmó Ed Kadletz, director de Deposit Products Group para Consumer and Small Business Banking (Banca para el Consumidor y Pequeñas Empresas) de Wells Fargo. “Nuestra nueva cuenta Clear Access Banking demuestra nuestro compromiso de proporcionar una experiencia bancaria simplificada. Les brinda a los clientes la comodidad de tener una cuenta con un cargo mensual bajo para la administración del dinero, los pagos, y el acceso a todas las experiencias y servicios bancarios digitales. Tras la pandemia y los últimos desafíos económicos, esta simplicidad es más importante que nunca para los clientes”.

La Cuenta Clear Access Banking es una cuenta sin cheques que ayuda a los clientes a evitar gastar más que el monto disponible en la cuenta sin incurrir en cargos por sobregiro o por fondos insuficientes. Ha sido creada para los consumidores que buscan una cuenta que les ayude a administrar sus gastos, o que nunca hayan utilizado servicios bancarios, como los adultos jóvenes. La Cuenta Clear Access Banking también ha sido certificada por el Fondo Cities for Financial Empowerment (CFE) por cumplir con los Bank On National Account Standards (Estándares Nacionales para Cuentas de Bank On) para productos financieros adecuados y seguros que pueden ayudar a las personas a ingresar o reingresar al sistema financiero convencional.

Por un cargo mensual fijo de $5 —exento para los titulares de cuenta principales de 13 a 24 años de edad— la cuenta incluye una gama completa de servicios bancarios convenientes sin costo adicional, incluidos:

Acceso a las herramientas bancarias de la app de Wells Fargo Mobile ® y de la Banca por Internet Wells Fargo Online ® , que incluye el Servicio de Pago de Cuentas por Internet.

y de la Banca por Internet , que incluye el Servicio de Pago de Cuentas por Internet. Alertas para cuentas para ayudar a los clientes a mantener el control de sus finanzas y llevar un registro de los fondos disponibles.

Acceso a Zelle ® , que les permite a los clientes enviar y recibir dinero entre amigos, familiares y otras personas que conocen y confian que tengan una cuenta bancaria en EE. UU., normalmente en cuestión de minutos, 1 directamente desde una cuenta de depósito a otra.

, que les permite a los clientes enviar y recibir dinero entre amigos, familiares y otras personas que conocen y confian que tengan una cuenta bancaria en EE. UU., normalmente en cuestión de minutos, directamente desde una cuenta de depósito a otra. Una tarjeta de débito de Wells Fargo con protección de Cero Responsabilidad 2 , y la capacidad de realizar compras con tarjeta de débito en una billetera digital.

, y la capacidad de realizar compras con tarjeta de débito en una billetera digital. Más de 13,000 ATM disponibles en todo el país; cada uno ofrece información sobre saldos y acceso a los fondos por medio de billeteras digitales.

Servicios bancarios integrales de representantes bancarios que ofrecen asistencia en persona en sucursales en todo EE. UU. y a través de la Banca Telefónica Wells Fargo Phone Bank℠ disponible las 24 horas del día.

Wells Fargo planea continuar con sus iniciativas para simplificar sus productos en el próximo año. Entre las mejoras en los productos de depósito de Wells Fargo programadas para lanzarse en 2021 se incluye una versión simplificada de su cuenta bancaria por relación Portfolio by Wells Fargo®.

“Nuestro trabajo de simplificar nuestras cuentas bancarias surge de escuchar a nuestros clientes y entender sus necesidades”, señaló Kadletz. “Como compañía, nos estamos moviendo velozmente para eliminar la complejidad y crear una mejor experiencia para nuestros clientes. El ritmo rápido de las mejoras que estamos haciendo queda de relieve en nuestro lanzamiento de la Cuenta Clear Access Banking, mucho antes de nuestra fecha objetivo original, que era a comienzos del próximo año. Estas actualizaciones respaldan la transformación más amplia de Wells Fargo y se concentran en ganar la confianza y crear relaciones con los clientes para toda la vida”.

Acerca de Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) es una compañía de servicios financieros diversificados basada en la comunidad con activos que ascienden a $1.97 billones. La visión de Wells Fargo consiste en satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes y ayudarles a alcanzar el éxito financiero. Fundada en 1852 y con sede en San Francisco, Wells Fargo brinda productos y servicios bancarios, de inversión y de préstamos hipotecarios, así como financiamiento comercial y al consumidor a través de 7,300 sucursales, más de 13,000 cajeros automáticos (ATM), por Internet (wellsfargo.com y wellsfargo.com/es) y la Banca Móvil (Mobile Banking), y tiene oficinas en 31 países y territorios para respaldar a los clientes que realizan operaciones empresariales en la economía global. Con aproximadamente 266,000 empleados, Wells Fargo presta servicios a uno de cada tres hogares en Estados Unidos. En el año 2020, Wells Fargo & Company ocupó el puesto número 30 en la clasificación de las empresas más grandes de Estados Unidos que elabora la revista Fortune. Las noticias, los conocimientos y las perspectivas de Wells Fargo también están disponibles en los Relatos de Wells Fargo.

Se puede encontrar información adicional en www.wellsfargo.com/es | Twitter: @WellsFargo (en inglés).

1 Las transacciones normalmente se realizan en cuestión de minutos cuando la dirección de correo electrónico o el número de teléfono móvil en EE. UU. del destinatario ya está registrado en Zelle.

2 Los titulares de tarjeta no serán responsables por transacciones no autorizadas si su tarjeta de débito de Wells Fargo se pierde, se la roban o la utilizan sin su autorización, y el titular de tarjeta nos notifica sin demora.

