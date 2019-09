Wells Fargo lleva a Nueva Jersey el 75.º programa LIFT para fomentar la compra de vivienda

El programa NeighborhoodLIFT® forma parte de un compromiso de aportar $1,000 millones por parte de Wells Fargo a lo largo de seis años para abordar el problema del acceso a la vivienda a precio asequible en EE. UU.

NEWARK, Nueva Jersey–(BUSINESS WIRE)–Wells Fargo & Company (NYSE:WFC), NeighborWorks® America y el miembro de su red, New Jersey Community Capital, anunciaron hoy que el 75.º programa LIFT (en inglés), diseñado para aumentar la cantidad de propietarios de vivienda, se expandirá al condado de Essex, Nueva Jersey, este otoño. Con un compromiso filantrópico por parte de Wells Fargo Foundation de aportar $5 millones, el programa NeighborhoodLIFT creará más de 180 propietarios de vivienda en el condado de Essex al ofrecer $20,000 en subvenciones de asistencia para el pago inicial que requieren completar la educación para la compra de vivienda, certificada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés).

El programa NeighborhoodLIFT para el condado de Essex sigue el anuncio de Wells Fargo realizado en junio sobre una evolución en la estrategia filantrópica de la compañía que incluye un compromiso de aportar $1,000 millones a lo largo de los próximos seis años a fin de abordar la crisis del acceso a la vivienda a precio asequible en EE. UU.

“NeighborhoodLIFT es un excelente ejemplo de una solución al problema del acceso a la vivienda a precio asequible que Wells Fargo lleva a las comunidades en todo el territorio de EE. UU.”, afirmó Greg White, Presidente de Community Bank (Banca Comunitaria) de Wells Fargo de la Región Norte de Nueva Jersey. “Eso se debe a que casi un tercio de los hogares en EE. UU. gastan más del 30% de sus ingresos en costos de vivienda. A través del programa NeighborhoodLIFT, Wells Fargo proporciona asistencia para el pago inicial a familias y personas trabajadoras en el condado de Essex para que puedan hacer realidad el sueño de ser propietarios de vivienda. Esto les brinda la oportunidad de acumular patrimonio y vivir en casas seguras, estables y a precios asequibles”.

En conjunto, Wells Fargo y NeighborWorks America se han unido para implementar 74 lanzamientos del programa LIFT en todo el territorio de EE. UU., con el condado de Essex convirtiéndose en el 75.º. Desde 2012, los programas LIFT, respaldados por una inversión total de $475 millones por parte de Wells Fargo, han asistido a casi 22,000 propietarios de vivienda, en casi 900 municipalidades, quienes han comprado más de $3.36 mil millones en bienes raíces. Los préstamos hipotecarios realizados a través de los programas LIFT no son exclusivos de Wells Fargo.

Evento gratuito de NeighborhoodLIFT programado para el 5 de octubre

Los compradores de vivienda interesados que desean solicitar una subvención de asistencia para el pago inicial deben registrarse a partir del lunes, 16 de septiembre, a las 9 a.m. en www.wellsfargo.com/lift (en inglés) para asistir al evento gratuito. El evento de lanzamiento número 75 del programa LIFT de Wells Fargo está programado para el sábado, 5 de octubre, de 9 a.m. a 2 p.m., en Renaissance Newark Airport Hotel, ubicado en 1000 Spring St. en Elizabeth, Nueva Jersey. New Jersey Community Capital administrará las subvenciones de $20,000 y determinará la elegibilidad. Los asesores de vivienda locales, certificados por el HUD, proporcionarán la educación para la compra de vivienda requerida.

Para reservar una subvención de asistencia para el pago inicial de $20,000, los compradores de casa elegibles deben haber obtenido la aprobación previa para el financiamiento de un prestamista elegible para la compra de una vivienda en el condado de Essex y ganar el 100% o menos de la mediana de los ingresos del área, lo que constituye $100,600 en el condado de Essex para una familia de cuatro personas. Los miembros de las Fuerzas Armadas y veteranos, maestros, funcionarios del orden público, bomberos y técnicos en emergencias médicas pueden reservar subvenciones de asistencia para el pago inicial de $22,500.

“Esta innovadora colaboración es fundamental para crear propiedad de vivienda sostenible en el condado de Essex”, señaló Joanie Straussman Brandon, Vicepresidenta de la Región Noreste de NeighborWorks America. “Las clases de educación para la compra de vivienda requeridas, dictadas por profesionales certificados, preparan mejor a los compradores de vivienda de NeighborhoodLIFT para que logren su meta de convertirse en propietarios de vivienda sostenibles”.

Los compradores de vivienda aprobados tendrán hasta 60 días para formalizar un contrato para la compra de una vivienda en el condado de Essex y pueden obtener financiamiento hipotecario de cualquier prestamista participante. Para reservar el monto completo de la subvención, los participantes que compren una residencia principal con el programa NeighborhoodLIFT deben comprometerse a vivir en la casa durante cinco años.

“Estamos listos para ayudar a más residentes del condado de Essex a convertirse en propietarios de vivienda con el apoyo de educación para la compra de vivienda y asistencia para el pago inicial de NeighborhoodLIFT”, dijo Wayne Meyer, Presidente de New Jersey Community Capital. “Nos complace sumarnos a Wells Fargo y a NeighborWorks America para hacer que la propiedad de una vivienda sea más asequible, alcanzable y sostenible para familias y personas”.

Wells Fargo se comprometió a aportar $325,000 para que hasta 650 consumidores reciban asesoramiento sin cargo y en persona para propietarios de vivienda. Los compradores de vivienda interesados también pueden recibir un vale durante el evento de lanzamiento de NeighborhoodLIFT en el condado de Essex que les proporcionará asesoramiento para propietarios de vivienda, en persona y sin cargo, con un asesor de vivienda participante, aprobado por el HUD. El programa de subvenciones destinadas al asesoramiento para propietarios de vivienda es un recurso adicional a la educación para la compra de vivienda requerida para obtener una subvención de asistencia para el pago inicial de NeighborhoodLIFT.

El programa NeighborhoodLIFT del condado de Essex de 2019 sigue el programa CityLIFT de 2013, que incluyó a Newark y creó 352 propietarios de vivienda. Hay un video sobre el programa NeighborhoodLIFT disponible en los Relatos de Wells Fargo (en inglés).

Acerca de New Jersey Community Capital y NeighborWorks America

New Jersey Community Capital es un miembro legalmente constituido de NeighborWorks America, una organización nacional que crea oportunidades para que las personas vivan en casas a precios asequibles, mejoren sus vidas y fortalezcan sus comunidades. NeighborWorks America respalda a una red de más de 240 organizaciones sin fines de lucro, ubicadas en cada estado, en el Distrito de Columbia y en Puerto Rico. Visite www.newjerseycommunitycapital.org (en inglés) o www.neighborworks.org (en inglés) para obtener más información.

Acerca de Wells Fargo

Fundada en 1852 y con sede en San Francisco, Wells Fargo & Company (NYSE:WFC) brinda productos y servicios bancarios, de inversión y de préstamos hipotecarios, así como financiamiento comercial y al consumidor a través de 7,600 sucursales, más de 13,000 cajeros automáticos (ATM) e Internet (wellsfargo.com y wellsfargo.com/espanol). Con aproximadamente 263,000 miembros del equipo, Wells Fargo presta servicios a uno de cada tres hogares en Estados Unidos. Con su filantropía corporativa, Wells Fargo tiene como objetivo abrir el camino hacia la estabilidad y el éxito financiero para las comunidades desfavorecidas centrándose en el acceso a la vivienda a precio asequible, el crecimiento de pequeñas empresas y el bienestar financiero, entre otras necesidades de las comunidades locales. En 2018, Wells Fargo donó $444 millones a cerca de 11,000 organizaciones sin fines de lucro. Durante 10 años consecutivos, Wells Fargo ha retenido el honor de ser la campaña de donaciones N.º 1 en el lugar de trabajo de United Way Worldwide. Los miembros del equipo de Wells Fargo también apoyan activamente a las comunidades al donar más de 2 millones de horas de trabajo voluntario en el último año. Las noticias, los conocimientos y la información adicional acerca de la responsabilidad corporativa general están disponibles en los Relatos de Wells Fargo y en www.wellsfargo.com/impact (en inglés).

