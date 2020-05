Wells Fargo recibe la calificación de Sobresaliente de la Community Reinvestment Act

El compromiso de la compañía de prestar servicios a las comunidades de ingresos bajos y moderados da como resultado la calificación más alta posible

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) anunció hoy que su subsidiaria, Wells Fargo Bank, N.A., ha recibido la calificación de “Sobresaliente” en su más reciente Evaluación de Cumplimiento con la Community Reinvestment Act (Ley de Reinversión Comunitaria [CRA, por sus siglas en inglés]), que cubre el período de 2012 a 2018.

Esta calificación refleja el sólido desempeño de Wells Fargo en los componentes del examen y el compromiso demostrado por la compañía de prestar servicios a comunidades con ingresos de bajos a moderados. Se puede encontrar una copia del informe completo de la Office of the Comptroller of the Currency (Oficina del Controlador de la Moneda [OCC, por sus siglas en inglés]) en el sitio Web (en inglés) de Wells Fargo.

“Aunque Wells Fargo aún tiene trabajo por hacer para recuperar la confianza de, entre otros, nuestros clientes y los reguladores, nuestro fuerte compromiso de otorgar préstamos, invertir y brindar servicios a las comunidades de ingresos bajos y moderados en todo el país se mantiene firme, y esta calificación es una prueba de que nuestro trabajo está marcando la diferencia”, indicó el Director Ejecutivo (CEO) de Wells Fargo, Charlie Scharf. “Estamos orgullosos de las medidas positivas que hemos tomado en los últimos años, y nos complace que la OCC haya percibido este progreso. Wells Fargo continuará ayudando a promover el crecimiento económico, la propiedad de vivienda sostenible y la estabilidad en los vecindarios de comunidades de ingresos bajos y moderados donde operamos”.

Wells Fargo mantiene un fuerte compromiso con cada comunidad donde presta servicios. Por ejemplo, el programa Diverse Community Capital (Capital para Comunidades Diversas) de Wells Fargo —un compromiso a cinco años de aportar $175 millones para fortalecer a las pequeñas empresas de segmentos diversos en colaboración con Opportunity Finance Network (en inglés)— ha brindado más de 322,000 horas de asistencia técnica y $781 millones en financiamiento a pequeñas empresas propiedad de minorías, lo que ha generado más de 103,000 empleos en todo el territorio de EE. UU. En marzo, la compañía anunció (en inglés) su plan de invertir hasta $50 millones en Instituciones Depositarias de la Minoría Afroamericana para respaldar el crecimiento económico en comunidades afroamericanas.

Además, en 2019 Wells Fargo proporcionó más de $4 mil millones en capital para apoyar el desarrollo de más de 15,000 unidades de vivienda a precio asequible en las comunidades en más de 30 estados. Community Lending and Investment (Inversiones y Préstamos Comunitarios) de Wells Fargo ofrece soluciones financieras para apoyar las necesidades de desarrollo comunitario que no se satisfacen a través de los métodos de financiamiento tradicionales. Inversiones y Préstamos Comunitarios de Wells Fargo se comprometió a aportar $4.3 mil millones en capital de deuda y de capital propio durante 2019 en ciudades de todo el país a través de 265 transacciones.

La Evaluación de Cumplimiento de la CRA señala que Wells Fargo:

Es una “ compañía líder en cuanto al otorgamiento de préstamos de desarrollo comunitario (CD, por sus siglas en inglés)”.

Hace un “ uso significativo de productos de préstamo innovadores y/o flexibles” para satisfacer las necesidades de crédito.

Proporciona opciones de banca para el consumidor que son accesibles en la mayoría de las áreas encuestadas.

Atiende a sus clientes a través de los cajeros automáticos (ATM) de servicio integral, la banca telefónica, la banca móvil y por Internet, y los pagos con dispositivos móviles.

Aprobada por el Congreso en 1977, la CRA alienta a que los bancos satisfagan las necesidades de crédito de todos los segmentos de las comunidades donde, y con las cuales, hagan negocios, incluidas poblaciones y personas de ingresos bajos y moderados (LMI, por sus siglas en inglés). En 2017, Wells Fargo recibió la calificación de “Necesita mejorar”.

En los últimos años, Wells Fargo ha profundizado en su compromiso con la filantropía en comunidades con ingresos de bajos a moderados. En junio de 2019, la compañía se comprometió a aportar $1 mil millones en filantropía solamente hasta 2025 para abordar la crisis del acceso a la vivienda a precio asequible en el país. También en 2019, Wells Fargo Foundation invirtió (en inglés) $455 millones en subvenciones para financiar a organizaciones nacionales a fin de que ofrezcan programas a escala y a organizaciones sin fines de lucro que aborden específicamente las necesidades de los mercados locales. En marzo, la compañía anunció, en respuesta al impacto de la COVID-19, que distribuiría $175 millones en donaciones para ayudar a abordar la estabilidad relativa a alimentos, refugio, pequeñas empresas y vivienda, así como para proporcionar ayuda a las organizaciones de salud pública.

Acerca de Wells Fargo

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) es una compañía de servicios financieros diversificados basada en la comunidad con activos de $1.98 billones. La visión de Wells Fargo consiste en satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes y ayudarles a alcanzar el éxito financiero. Fundada en 1852 y con sede en San Francisco, Wells Fargo brinda productos y servicios bancarios, de inversión y de préstamos hipotecarios, así como financiamiento comercial y al consumidor a través de 7,400 sucursales, más de 13,000 cajeros automáticos (ATM), por Internet (wellsfargo.com y wellsfargo.com/es) y la Banca Móvil (Mobile Banking), y tiene oficinas en 31 países y territorios para respaldar a los clientes que realizan operaciones empresariales en la economía global. Con aproximadamente 263,000 miembros del equipo, Wells Fargo presta servicios a uno de cada tres hogares en Estados Unidos. En el año 2019, Wells Fargo & Company ocupó el puesto número 29 en la clasificación de las empresas más grandes de Estados Unidos que elabora la revista Fortune. Las noticias, los conocimientos y las perspectivas de Wells Fargo también están disponibles en los Relatos de Wells Fargo.

Puede obtener información adicional en www.wellsfargo.com/es | Twitter: @WellsFargo (en inglés).

Contacts

Medios de comunicación

Carolina Guana, 480-493-6272



carolina.guana@wellsfargo.com