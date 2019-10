Words With Friends Activa el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama con la Campaña Social #WordsWithHope

El exitoso juego para dispositivos móviles comienza con una iniciativa de un mes de duración que destaca el poder de las palabras y de la comunidad en la batalla contra el cáncer de mama

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Hoy, Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), líder global en entretenimiento interactivo, anunció que su icónico juego, Words With Friends, está lanzando una iniciativa de un mes, #WordsWithHope, que apoya el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. Cada día de octubre, en los canales sociales de la compañía, se compartirá una palabra de esperanza, junto con la correspondiente declaración de personas inspiradoras cuyas vidas han sido afectadas por el cáncer de mama. El objetivo es destacar la importancia de los exámenes y de la detección temprana, y honrar a las personas que han enfrentado este diagnóstico.





Junto con Zynga y Words With Friends, participan en esta campaña de un mes personas reconocidas del mundo del entretenimiento, los negocios, los deportes y la medicina:

Talia Balsam Pat Benatar Sharon Byers Katie Couric Regina Dugan EMM Roxane Gay Melissa Gilbert Neil Giraldo Judy Greer Sally Hawkins Alice Hoffman Olivia Newton-John Betsey Johnson Billie Jean King Purnima Kochikar Sharon Lawrence Julianna Margulies Deepthi Menon Carol Mills Alanis Morissette Phuong Phillips Amy Poehler Melissa Rivers Janice Roberts Kendra Scott Ellen Siminoff Jaclyn Smith Taryn Southern Mindy Sterling Alison Sweeney Chandra Wilson Rita Wilson Trisha Yearwood

“ Las estadísticas muestran que una de cada ocho mujeres en los Estados Unidos recibirá un diagnóstico de cáncer de mama en su vida”, declaró Deepthi Menon, vicepresidenta sénior de Words With Friends en Zynga. “ Y hemos visto el poder que tiene la comunidad a la hora de estimular la fuerza, el coraje y el humor en momentos de enfermedad. Con los años, nuestros jugadores han compartido sus historias acerca de la amistad y el apoyo que han encontrado en Words With Friends, y estamos orgullosos de que nos acompañen estas queridas e increíbles mujeres para destacar esta causa que afecta a tantas personas”.

“ La sensibilización y la detección temprana son herramientas poderosas para mejorar los resultados en relación con el cáncer de mama”, indicó el Dr. Richard Wender, director de Control del Cáncer de la American Cancer Society. “ Durante octubre, el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, así como durante todo el año, dé prioridad a las palabras de apoyo, compasión, cuidado y esperanza, mientras continuamos luchando contra esta enfermedad que afecta a muchas de las personas que amamos”.

Par obtener más información sobre el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama y otras formas de participar, visite www.cancer.org/wordswithhope.

La campaña #WordsWithHope comienza hoy con la reconocida cantante y actriz Olivia Newton-John, y su palabra, “thriver” (resiliente). Si desea unirse a la campaña, siga a Zynga en Twitter, Facebook e Instagram, y siga a Words With Friends en Instagram.

Para descargar activos del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama para Words with Friends de Zynga, haga clic aquí.

Acerca de Zynga

Zynga es un líder global en entretenimiento interactivo con una misión de conectar el mundo a través de juegos. A la fecha, más de mil millones de personas han jugado franquicias de Zynga, incluso CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Words With Friends™ y Zynga Poker™. Los juegos de Zynga están disponibles en más de 150 países y se juegan en plataformas sociales y dispositivos móviles en todo el mundo. Fundada en 2007, la compañía tiene sede en San Francisco y locales en los EE. UU., Canadá, Reino Unido, Irlanda, India, Turquía y Finlandia. Para obtener más información, visita www.zynga.com, siga a Zynga en Twitter y en Facebook.

