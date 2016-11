Fight for $15 anuncia protestas masivas en el país el día 29

Se quiere mandar la señal a los nuevos responsables del país de que seguirá luchando por los trabajadores y contra deportaciones

Al slogan “recuperemos nuestro país” (“take our country back”) del presidente electo Donald Trump, los trabajadores aunados en la lucha Fight For $15 le van a responder “queremos llevar a nuestro país por una dirección diferente” (“take our country on a different direction”). Será el 29 de noviembre, un día en el que se espera un jornada de protesta en más de 340 ciudades del país.

Las demandas son:$15 la hora como salario mínimo, derecho a la sindicalización, no a las deportaciones, acabar con las muertes de negros a manos de la policía y cualquier medida que debilite el cuidado de la salud.

Habrá huelga en uno de los aeropuertos más ocupados del país, el O´Hare de Chicago además del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, actos de desobediencia civil en algunos restaurantes de McDonald´s y manifestaciones de trabajadores en otros centros de labor entre ellos 20 de los mayores aeropuertos. Kendal Fells, uno de los iniciadores de esta campaña por los $15 como salario mínimo, explicaba ayer que se espera que miles de trabajadores hagan oír su voz.

Animados por la victoria del aumento del salario mínimo en voto popular en varios estados en las elecciones del pasado día ocho, además del deseo de unirse a un sindicato (que es lo que se demanda en Pittsburgh) desde Fight for $15 se explicaba este lunes que mientras “nuevos políticos electos e intereses especiales corporativos encuentran renovadas fuerzas amenazando al país con una agenda extremista para llevar al país a la derecha, los trabajadores estadounidenses quieren hacer saber que su lucha por los $15 no se silenciará”.

“Estas protestas siguen a unas elecciones definidas por la frustración de los trabajadores con una economía manipulada que beneficia a unos cuantos en lo más alto.

Este grupo hace ya meses que ha ampliado el alcance de sus demandas y se afirma que van a plantear una oposición sin fisuras ante cualquier “esfuerzo para bloquear incrementos de salarios, derechos de los trabajadores a un sistema de salud, deportación de inmigrantes o racismo y políticas racistas”.

Fight for $15 quiere generar la mayor disrupción posible y desde luego es algo que se hará notar en aeropuertos sobre todo en Chicago pero no va a celebrar esta jornada de protesta durante el fin de semana de Acción de Gracias. “Queremos hacerlo coincidir con el aniversario del inicio de la lucha entre los trabajadores de comida rápida de Nueva York”, explicaban ayer los responsables de esta organización.

Hace cuatro años este movimiento empezó unas humildes manifestaciones que terminaron cristalizando en una fuerza popular que ha conseguido llevar esta cifra, los $15 la hora al debate nacional y por el camino ha dado alas al cambio en muchos estados y ciudades del país entre ellos Los Ángeles y Nueva York. Un cambio para 22 millones de trabajadores y 10 millones más que están camino de conseguirlo. Aún hay 64 millones de trabajadores que ganan menos de esa cantidad.

Salarios de maleteros

El malestar de los empleados de aeropuertos es palpable entre los maleteros, encargados de la limpieza, sillas de ruedas… Según Fight for $15, entre 2002 y 2012 la subcontratación entre los maleteros se triplicó para pasar del 25% al 84% mientras que los salarios de todos ellos cayó un 45%.