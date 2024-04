¿Por qué el vestido de Alejandra Espinoza causó controversia en los Latin American Music Awards?

Alejandra Espinoza, actriz y presentadora de televisión, usó uno de los vestidos más arriesgados de esta edición de los Latin American Music Awards, que se celebró en la ciudad de Las Vegas, en los Estados Unidos.

El atuendo de la mexicana consistió en una columna de color lila, con transparencias y unas flores. Sin embargo, el elemento que llamó la atención fueron los grandes volúmenes que le dieron a la prenda e hicieron que fuera bastante llamativa en la alfombra roja.

Alejandra tenía la responsabilidad de ser una de las conductoras de la noche, por la que las miradas de muchas estaban sobre ella.

Alejandra Espinoza, presentadora de televisión.

Las reacciones por este atuendo no faltaron y aunque a algunos les gustó, hubo quienes consideraron que no fue la mejor elección. “No me convence el vestido, pero ella está muy bonita”, “Todo te queda hermoso”, “Ella es muy bonita, pero ese vestido”.

Otros escribieron: “Tanta gente opinando de que se ve bien cuando se ve a leguas que esa vestimenta no le quedó , por quedar bien no obvien la realidad. Y mucho menos solo saltarán con sus opiniones sin sentido. Aquí todo el mundo es libre de opinar así que respeten cada opinión y la realidad es que esta vez la vestimenta no le quedó y eso que es bastante hermosa, pero la vestimenta es equis”.

Alejandra Espinoza se hace cambio radical

La famosa decidió cortarse su cabello poco antes de la gala y el resultado sorprendió a muchos de sus fanáticos, ya que el cambio fue algo drástico.

Sin embargo, la receptividad del público fue bastante positivo, ya que consideraron que su imagen se ve más fresca.

“Solo ella puede hacer eso, una reina”, “No inventes, justo me lo corté también, te ves hermosa y espectacular”, “Largo, mediano o corto, te miras bonita”.

Sigue Leyendo más de los Latin American Music Awards aquí:

· Latin AMAs: Migbelis Castellanos nos desvela los secretos de “Noche de Famosos”

· Latin American Music Awards: Dónde y cuándo ver en vivo, presentaciones, artistas participantes y más

· Conéctate a los ensayos de los Latin American Music Awards, en VIVO desde Las Vegas, aquí