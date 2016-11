Alejandra Guzmán comparte video tras ser operada de la cadera

Te acompaño de la mano con mi Virgencita y el Espíritu Santo con toda mi alma y amor absoluto. Dios nos bendice 🙏🏼✨ te amo❤️ como siempre dices: ánimo y fuerza💪🏼👏🏼 vas a ver qué tu caderita va a sanar al💯😊🙌🏼

A photo posted by Frida Sofia ⭐️ (@frida.s.guzman) on Nov 22, 2016 at 4:24pm PST