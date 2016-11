Los Yankees muestran la chequera y buscan bate de poder

Los seguidores de los Yankees pueden no tener el invierno gris que se les pronosticaba y a cambio de eso podrían llenar sus oídos con buenas noticias después de que el dueño Al Steinbrenner y el gerente general Brian Cashman declararan que están en la búsqueda de un bate de poder para reforzar la ofensiva.

En otras palabras: hay dinero. La política de recortes y austeridad desde el verano rinde frutos y ya sin los lastres de los megasueldos de Alex Rodríguez, Carlos Beltrán y Mark Teixeira el plan de negocios es otro.

Por supuesto que la salida de Aroldis Chapman y Andrew Miller ayudaron al ajuste y la reciente salida de Brian McCann hacia Houston pone 11.5 millones en la tesorería.

Esa es la buena cara de Cashman y de Steinbrenner, porque ahora tienen un equipo de sólo 189 millones (27 menos que en 2016) y como la temporada que viene se liberan de CC Sabathia y matan el año final de Alex Rodríguez, tienen capacidad negociadora para armar el equipo que querían.

“Ahora vamos en busca de bates, pero habrá que ver si eso nos lleva a algún lado”, agregó Cashman, que no da nombres pero sabe que Edwin Encarnación y Yoenis Céspedes son los nombres top de este receso.

“Puede tratarse de un designado a tiempo completo, aunque obviamente la preferencia es alguien con la habilidad de jugar en alguna posición para tener más flexibilidad en el roster”, afirma.

La voz del Al Steinbrenner

“Por primera vez en varios años, vamos a librarnos de algunos salarios y vamos a invertir una buena parte de ese dinero en el equipo, como siempre hacemos. Falta ver cuánto, dependiendo de lo que necesitemos y lo que esté disponible”, dijo Al Steinbrenner. “Como todo equipo, hay áreas en las que debemos trabajar y las vamos a identificar. Si no podemos cubrirlas internamente entonces está el mercado de agentes libres. Eso no significa que no pueda empezar a reducir la nómina, especialmente tomando en cuenta la cantidad de dinero que va a quedar disponible. Eso me da flexibilidad… si cuento con [jugadores jóvenes] y dan la cara”.