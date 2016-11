Fotos: Trump vende adornos de Navidad

Es posible adquirirlos a través de su página oficial y de Amazon

Hace poco nos enteramos de aquél smartphone de oro que una compañía rusa produce y vende con el rostro del presidente electo Donald Trump por la friolera de $3,040.

Pues bien, pasado Thanksgiving y con Navidad en puerta, la página oficial de Trump ha puesto a la venta una réplica en miniatura de la característica gorra de la campaña electoral con su famoso lema “Make America Great Again” (“Haz a EEUU grande de nuevo”).

El costo del adorno, que puede colgarse en el árbol de Navidad, se encuentra a la venta por $149. Está esmaltada en rojo, con un acabado en oro de 14 kilates y viene envuelto en una caja dorada. Amazon la vende en $250.



Y no es el único producto navideño con motivos de Trump que puedes comprar en Amazon. La tienda online también tiene en existencia otro adorno que imita un botón de la campaña del republicano en una especie de copo de nieve, así como una tarjeta que dice “If you don’t get everything you want, it’s rigged” (Si no obtienes todo lo que quieres, está arreglado), que viene con el interior en blanco para que puedas escribir tus mejores deseos.

– Con información de EFE