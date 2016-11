‘Manos de piedra’ Durán demandará a un supermercado ¡Descubre por qué!

"Todo el mundo quiere hacer plata a costillas mías" afirma el expúgil panameño

La leyenda del boxeo mundial Roberto “Mano de piedra” Durán dijo hoy que demandará a una cadena de supermercados en su natal Panamá por haber publicado un álbum de calcomanías coleccionables sobre él, sin su autorización.

Durán, poco antes del lanzamiento mundial de “Yo soy Durán. Mi autobiografía”, dijo a Efe que va a “demandar al Super Xtra porque ellos sacaron un libro (álbum) sin mi permiso”.

“Un álbum, han hecho dinero sin mi permiso, han lucrado, y les he dado bastante tiempo y he conversado con ellos pero no quieren entrar en razón“, señaló Durán, quien estaba acompañado de su esposa Felicidad y resaltó que “ahora voy con los abogados” para trabajar la demanda.

El exboxeador, no obstante, se mostró abierto a llegar a un arreglo.

La esposa de Durán indicó que le “extraña” esta situación por parte del Super Xtra que “es un buen supermercado y se ha portado bien”.

El legendario expugilista, por su parte, le va “a dar por todos lados” con la demanda al Super Xtra “porque todo el mundo quiere hacer plata a costilla de Roberto Durán y Roberto Durán no hace nada”.

Recordó que el álbum coleccionable con detalles de su carrera boxística circuló antes del estreno de la cinta “Hands of Stone” (2016) sobre su vida.

De otro lado, en la presentación de su autobiografía, escrita por el periodista cubano estadounidense George Díaz, Durán dijo que vendrá otra película sobre su vida “mejor” que la estrenada este año y también una obra de teatro que producirá él mismo sobre su vida.

En 2014, “Mano de Piedra” Durán, quien fue excampeón mundial en cuatro divisiones, fue seleccionado para entrar al Salón de la Fama del Boxeo de Las Vegas, en Estados Unidos.

Durán, quien se retiró oficialmente en enero de 2002, tiene su nombre inscrito en los salones de la fama de Canastota, Nueva York, y de Los Ángeles, después de compilar récord de 119 encuentros.

Conocido también como “El Cholo”, Durán fue campeón en las divisiones ligera, welter, súper welter y mediana entre 1972 y 1989

Amasó un récord de 103 victorias, 70 de ellas antes del límite, 32 decisiones, 1 retiro (el controvertido abandono “No más” y pérdida del título welter el 20 de noviembre de 1980 ante Sugar Ray Leonard, a quien se lo había ganado el 20 de junio de ese año) y 16 derrotas (4 nocauts).

En 1999 fue considerado como uno de los más grandes púgiles del siglo XX, junto a los exmonarcas pesados Joe Louis, Muhammad Alí y Rocky Marciano, y el excampeón welter y mediano, Sugar Ray Robinson, entre otros.