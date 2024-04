Cupones SNAP: $973 en pocos días para las personas que vivan en estos estados

La ayuda alimentaria a través de los cupones SNAP aún no ha concluido en abril. Si eres beneficiario del programa y aún no has recibido dinero en tu tarjeta EBT, la recomendación es que consultes las próximas fechas de pago para las personas elegibles.

Hay 10 estados y Puerto Rico que envían cupones de alimentos. Sin embargo, las fechas de pago no son las mismas en todos los estados.

Además, la forma en que los destinatarios son elegibles también puede ser diferente.

Por ejemplo, algunos estados determinan la elegibilidad para los cupones SNAP utilizando números de grupo de determinación de elegibilidad, mientras que otros estados emplean números de Seguro Social o números de casos para este propósito.

A continuación, te compartimos lista completa de estados que envían cupones de alimentos desde el 22 de abril hasta el 28 de abril.

Verifica cuándo tu estado enviará dinero a las tarjetas EBT y prepárate para hacer tus compras de alimentos.

Recuerda que puedes usar los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria en tiendas físicas o en línea en los 50 estados.

–Alabama: del 4 al 23 de abril

–Delaware: del 2 al 23 de abril

–Florida: del 1 al 28 de abril

–Georgia: del 5 al 23 de abril

–Indiana: del 5 al 23 de abril

–Louisiana: del 1 al 23 de abril

–Maryland: del 4 al 23 de abril

–Missouri: del 1 al 22 de abril

–Puerto Rico: del 4 al 22 de abril

–Texas: del 1 al 28 de abril

–Washington: del 1 al 20 de abril

Si tu estado ya ha enviado todos los beneficios mensuales de SNAP, deberás esperar los pagos de mayo.

Ten en cuenta que algunos beneficiarios de cupones de alimentos deben renovar sus beneficios. Por lo tanto, hazlo antes de que sea demasiado tarde para no perder los pagos futuros.

El monto máximo para una familia de 4 miembros es de $973. Eso equivale a un promedio de $713 para cuatro personas.

Si eres una sola persona, puedes recibir hasta $291, o un promedio de $202. Las familias de 2 o 3 personas pueden recibir hasta $535 o $766.

El monto máximo de SNAP es de hasta $1,751 para familias de 8 personas.

Para saber cuándo recibirás tus pagos de SNAP en tu tarjeta EBT, debes visitar el sitio web del USDA: https://www.fns.usda.gov/snap/monthly-issuance-schedule.

Allí verás las fechas de pago y la forma en que tu estado administra los pagos.

