Concierto: Silvestre Dangond, en el olimpo de los dioses

Con diez álbumes a sus espaldas, una legión de fans “silvestristas” y un disco nuevo bajo el brazo, el cantante colombiano se une este viernes al Dream Team de la música latina

Enrique Iglesias, Ricky Martin, Juanes, Wisin, Jen Carlos Canela, Alex Sensation, Ozuna y Silvestre Dangond estarán juntos por primera vez sobre el escenario del Prudential Center de Newark en cocnierto que promete convertirse un duelo de pesos pesados que pasará a la historia de la música latina.

Además de Juanes, que se encuentra promocionando su último disco “Mis planes son amarte”, el pabellón de Colombia quedará más que bien representado con la actuación de su compatriota Silvestre Dangond, quien también estrena sencillo, y disco en dos meses, con muchas novedades, pero siempre con su inconfundible acordeón y vallenato como protagonistas.

A pocos días del superconcierto Mega Bash en New Jersey, hablamos con el colombiano del pasado, presente y futuro de la música latina. ¡Es hora de renovarse!

¿Qué tienes preparado para tu actuación del sábado en Mega Bash?

Hay tanto talento en este show que cada uno tenemos muy poco tiempo para dar lo mejor de nosotros mismos. Yo he elegido ya 10 canciones, las más emblemáticas de mi repertorio, y en el último momento elegiré las cinco que vaya a cantar. Una vez llegue allí, vea al público y el ambiente decidiré qué cinco cantar, lo que es seguro es que no faltará “Ya no me duele” y “Materialista”.

“Ya no me duele” es el primer sencillo de tu próximo álbum que se publica en febrero, ¿de qué trata?

Me quise enfocar en la gente que quiere dejar algo atrás y no solamente en el amor. Aquellos que quieren decir adiós, con cierto sentimiento de victoria, de triunfo. Pretendía darle a la gente ese empujón y esa sensación de “deja atrás eso que te hace duele y dale pa´lante”.

¿El disco también habla de nuevos comienzos?

Sí, va por ahí la cosa porque creo que estamos en un momento musical de relevo generacional y es importante entender qué está pasando para no volvernos obsoletos tan rápido.

¿Por eso tus últimas colaboraciones han sido con artistas más conocidos en el mundo del reggaetón, que está tan de moda?

Absolutamente. Los remixes de mis canciones con Nicky Jam y con Farruko están siendo un éxito y vendrán mucho más sorpresas con el lanzamiento del nuevo disco, pero no quiero adelantar demasiado.

El año pasado el vallenato fue declarado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. ¿No te preocupa alejarte de este género tradicional o eres más partidario de reinventarlo?

Es importante entender que el mensaje de la UNESCO es que hay que conservar y proteger lo que ya está hecho. Lo que tenemos que hacer es cuidarlo, ¿cómo? Haciendo canciones en vivo, recordándole a la gente quiénes son los juglares… Pero es imposible retroceder en el estilo de cada uno, hay que ir hacia adelante. Al menos ese es mi espíritu.

Y hablando de colaboraciones, ¿con quién te haría más ilusión trabajar en el futuro?

Soy de los que piensa que las colaboraciones prácticamente pasan solas, no hay que forzarlas ni buscarlas. Así me pasó con Nicky Jam, nos encontramos en un aeropuerto y él me dijo que había escuchado “Materialista” en redes sociales y le había gustado la canción.

En detalle

¿Qué? Silvestre Dandong en el concierto Mega Bash

¿Cuándo? Viernes 2 de diciembre

¿Dónde? Prudential Center ( 25 Lafayette St, Newark, NJ)

Boletos: www.ticketmaster.com