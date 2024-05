3 razones por las que podrías perder los pagos del Seguro Social

El Seguro Social es esencial para muchas personas, ofreciendo ayuda importante cuando más se necesita. Sin embargo, hay situaciones que pueden hacer que pierdas estos beneficios.

Desde encontrar un nuevo trabajo hasta problemas legales como ir a la cárcel, varios factores pueden hacer que dejes de recibir el dinero del Seguro Social.

A continuación te compartimos seis de ellas:

1. Estás ganando demasiado dinero

Si consigues un nuevo trabajo mientras recibes beneficios, podría afectar la cantidad de dinero que recibes cada mes.

En el caso del SSI:

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) da ingresos a personas con discapacidades, personas mayores de 65 años y personas ciegas que tienen ingresos y recursos financieros limitados.

Conseguir un trabajo podría potencialmente hacer que tus beneficios de SSI terminen. Sin embargo, depende de cuánto dinero estás ganando.

Generalmente, la elegibilidad para SSI es para personas que ganan $1,971 o menos cada mes. Si tus ingresos superan esa cantidad, ya no calificarás para recibir beneficios.

En el caso del SSDI:

El Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés) da beneficios a personas que han trabajado y han pagado impuestos al Seguro Social, pero que están discapacitadas y no pueden trabajar debido a su condición médica.

Para los beneficiarios de SSDI, puedes volver a trabajar durante un máximo de nueve meses sin perder tus beneficios.

Si después de ese tiempo ganas $1,550 o más por mes, la SSA considerará que es una actividad sustancialmente remunerada.

En ese caso, tus beneficios se suspenderán durante los meses en que tus ganancias estén por encima de la cantidad sustancial.

Sin embargo, si tus ganancias caen por debajo de la cantidad sustancial durante ese período de 36 meses, tus beneficios pueden ser restablecidos.

2. Vas a la cárcel

Si estás en la cárcel o prisión por más de 30 días, tus beneficios del Seguro Social y SSI pueden ser suspendidos. Y una vez que salgas de la cárcel, no tienes derecho automático a tus beneficios nuevamente.

3. Te divorcias

Si te divorcias recientemente o planeas hacerlo pronto, hay algunas disposiciones que podrían impedirte recibir los beneficios de jubilación del Seguro Social de tu ex cónyuge.

1. Si no estuviste casado con tu ex cónyuge durante 10 años o más.

2. Si estás casado con otra persona en este momento, no puedes recibir beneficios de tu ex cónyuge. Esto cambia si tu matrimonio actual termina debido a anulación, divorcio o fallecimiento.

3. Si tienes derecho a beneficios por tu cuenta y la cantidad que recibirías es mayor que los beneficios de tu ex cónyuge.

