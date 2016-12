BuenosDíasNYC: Ponte en forma gratis

Te quedaste sin excusas para no cincelarte el cuerpo de modelo neoyorquino que siempre has soñado. Shape Up NY es un programa gratuito que funciona en los parques públicos a lo largo de los cinco boroughs. No necesitas pagar ninguna membresía, y ni siquiera inscribirte, basta con presentarte en alguna de estas instalaciones participantes para asistir a las clases gratuitas de aeróbicos, Yoga, Pilates, Zumba y otras. Consulta aquí las localidades. Hay clases disponibles desde las 5:00 am hasta las 10:00 pm.

Clases de #educación física ajustadas a tu horario? Sólo tienes que venir a: https://t.co/c32W45ZSZ9 @NYCParks pic.twitter.com/RAgEcKzz9S — Ciudad de Nueva York (@nycgob) December 5, 2016

Además, suscríbete a nuestro boletín de noticias locales para que te mantengas informado de las últimas novedades noticiosas de nuestra ciudad sobre eventos importantes, alertas, espectáculos gratuitos, conciertos, curiosidades y mucho más. Haz clic en este enlace.

La temperatura hoy

Tendremos un martes parcialmente nublado con pronóstico de lluvia en la tarde. La temperatura máxima será de 47° F durante el día y la mínima de 43° F en la noche.

Servicio de trenes

Dale una mirada al reporte de la MTA.

El PATH funciona normal según la Autoridad de Puertos de NY y NJ. El resto de los trenes están funcionando regularmente.

Las reglas de estacionamiento alterno #NYCASP y los parquímetros están activos.

En portada

¿Es usted un inmigrante que está preocupado por las medidas que pueda tomar el nuevo gobierno federal? ¿Tiene miedo de ser discriminado, acosado y hasta deportado? Para despejar todas sus dudas y temores, los invito a que llame a nuestra línea de ayuda gratuita al 1-800-566-7636 este martes, miércoles y jueves de 4 a 7 de la noche. Responderemos a todas sus inquietudes y le explicaremos cuáles son sus derechos.

Ni siquiera los mismos policías se salvan de los crímenes de odio. Una oficial musulmana se convirtió en la víctima más reciente de estos casos en la ciudad que, después de las elecciones presidenciales aumentaron un 35%.

Loading the player...

También, dos legisladores republicanos presentaron una demanda en una corte de Staten Island que busca evitar que la Alcaldía pueda destruir la información que dieron los inmigrantes cuando solicitaron el ID municipal.

Y una nueva propuesta de ley, que llega este martes al Consejo Municipal de Nueva York, busca reforzar los derechos de los trabajadores que reciben el salario minino enfatizando, sobre todo, que haya claridad sobre el número de horas que deben trabajar cada semana.

En los deportes: Los Yankees anuncian su primer refuerzo y contratan al bateador Matt Holliday quien llega de los Cardenales de San Luis.

El hijo secreto de Juan Gabriel se prepara para lanzarse como cantante. Les contamos qué dice el manager del Divo de Juárez sobre el talento de Luis Alberto Aguilera, en nuestra sección de Entretenimiento.

Y en nuestras páginas de Vida y Estilo, una experta aconseja sobre cómo evitar la tristeza que en algunas personas generan las fiestas decembrinas.

Tuit del Día

¡Hoy! Facebook Live con la escritora y vicepresidenta editorial de la revista Hola US. ¡No te lo pierdas!

Foto del Día

Sigue la tradición y tócale los testículos al toro embistiendo de Wall Street, escultura en bronce del italoamericano Arturo Di Modica. Si no te trae buena suerte, al menos te dejará un buen recuerdo (intagrameable) como el que vemos aquí:

Compartir trae alegría…

Si te gusta esta sección, compártela con un amigo. Para estar informado síguenos en Twitter e Instagram.