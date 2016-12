Premios Define American: reconocen labor de periodistas, activistas y artistas proinmigrantes

Entre los nominados a mejor periodista está la reportera de La Opinión e ImpreMedia, Pilar Marrero

Los Define American Awards son unos premios destinados a honrar la labor artistas, activistas, empresarios, periodistas, instituciones educativas o ciudades que han demostrado un compromiso con los derechos de la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

Los premios buscan reunir simpatizantes, aliados y miembros de la comunidad inmigrante para una celebración online que rinda homenaje al progreso conseguido a la hora de empoderar y hacer oír las voces de los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados.

Este año tendrá lugar su primera edición y celebrarán el trabajo de quienes han ayudado a construir comunidades más inclusivas para los inmigrantes, facilitando un cambio en el sentimiento público y abriendo el camino hacia la ciudadanía para millones de personas indocumentadas.

Como principal está la categoría de Periodista del Año, a la cual ha sido nominada la reportera de La Opinión e ImpreMedia Pilar Marrero, autora también del libro Killing The American Dream sobre la historia de las políticas migratorias en Estados Unidos.

La fundación Define American ha querido reconocer su “firme compromiso con la cobertura de asuntos políticos y sociales concernientes a la comunidad latina” y “su dedicación al reporterismo honesto y veraz sobre nuestro sistema migratorio roto”.

El premio reconoce la contribución de un periodista que haya trabajado para mejorar la representación y la percepción de los inmigrantes en Estados Unidos, ya sea cubriendo historias que nadie más contaba o apoyando esfuerzos activistas que han influido positivamente en el trato que recibe la comunidad inmigrante. También, afirma la organización, se atiende a la integridad periodística, el reporterismo veraz y la objetividad.

Los otros periodistas nominados en esta categoría son Dara Lind, reportera de Vox especializada en inmigración y justicia criminal; Esther Yu Hsi Lee, reportera de ThinkProgress especializada en políticas migratorias domésticas e internacionales; Joy Reid, corresponsal nacional con MSNBC y comentarista política; y Jorge Ramos, presentador del Noticiero para Univisión durante 30 años y de los programas “Al Punto” y “AMERICA with Jorge Ramos”.

Al llamar la atención sobre los esfuerzos de estos periodistas para conseguir una sociedad más justa para los inmigrantes, Define American espera inspirar a otros a encontrar su propia manera de ayudar.

Entre sus categorías también están la de Artista del Año, con nominaciones a la actriz de Orange is the New Black Diane Guerrero o la banda La Santa Cecilia; a Activista del Año, para la que están nominados la activista para las personas latinas y transgénero Bamby Salcedo o la jovencísima Sophie Cruz; o la de Aliado del Año para personas influyentes que han apoyado a la comunidad como Mark Zuckerberg o Don Graham por su aportación a las becas The Dream U.S. para DREAMers.

Los premios son organizados por la organización cultural y mediática sin ánimo de lucro Define American, que busca elevar la conversación sobre inmigración y ciudadanía en Estados Unidos. Su CEO y fundador es el periodista José Antonio Vargas, parte del equipo que ganó el Premio Pullitzer por su cobertura de la masacre de Virginia Tech quien también tiene experiencia como cineasta, emprendedor y activista a favor de los derechos de los indocumentados.