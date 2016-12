¡Laura Bozzo estuvo al borde de la muerte por una cirugía!

La peruana narró cómo fue esa mala experiencia al periodista Gustavo Adolfo Infante

La conductora Laura Bozzo confesó que estuvo a punto de morir debido a una mala cirugía que le realizaron. La peruana compartió al periodista Gustavo Adolfo Infante cómo su vida estuvo en peligro al someterse a una operación preventiva de útero y matriz en su país natal.

“Yo quería hacer algo preventivo, cuando tienes cierta edad, es bueno sacarte la matriz, sacarte el útero porque con las hormonas puede producir cáncer el día de mañana, y como yo tenía tomando hormonas ya varios años quise hacerlo para estar tranquila”, aseguró la peruana.

“Me fui a operar, me interné perfecta, el médico me dijo no hay ningún riesgo, todo excelente, y a la hora que me operan para sacarme la matriz, me cortan el intestino, no se dan cuenta y me cosen“.

“Obviamente al día siguiente el intestino explosionó, y al explosionar, me vino un shock séptico, gracias a mi Virgen de Guadalupe, que siempre digo yo, me hace milagros, toda la infección fue para afuera, y gracias a eso me tuvieron que volver a operar, a limpiar, y todo lo demás. Estuve grave, pero me salvé y estoy perfecta y gracias a los médicos de aquí de México que me terminaron de curar”, puntualizó.

POR: Nitzia Peña