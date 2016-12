Chiquis Rivera agradeció así a Natalia Jiménez el disco homenaje a su madre

La excantante de La Quinta Estación estrena hoy un disco homenaje a "La gran Señora"

Hoy se estrena el nuevo disco de Natalia Jiménez, un homenaje a la fallecida cantante Jenni Rivera en el que han participado dos de sus hijos: Chiquis y Lupillo.

La propia Chiquis ha querido dar públicamente su aprobación al trabajo que ha realizado la artista española en una fecha tan emotiva para ella como lo es hoy 9 de diciembre, el aniversario del fallecimiento de su madre en un trágico accidente de aviación.

“No hay suficientes palabras para describir lo que mi corazón siente en este momento. Hoy se marcan cuatro años de un día en el cual mi vida cambió para siempre. Aunque sea un día difícil, no solo para mi familia, sino para todos los fans de mi madre Jenni Rivera, son cosas como esta las que me hacen sonreír porque sigue rifando La Gran Señora. Mil gracias Natalia por este homenaje!!! Es un gran honor! Me encanta TODITO el disco! Y gracias por dejarme formar parte de él. Te quiero! (sic)”, escribió la hija de la legendaria Diva de la Banda en su cuenta de Instagram junto a un adelanto del tema que ha reversionado para el álbum y que canta a dueto con Natalia, ‘Ovarios’.

La excantante de La Quinta Estación tuvo la oportunidad de conocer en persona a Jenni en la entrega de los Premios Lo Nuestro de 2010, tras lo cual se mantuvieron en contacto por teléfono con la intención de organizar algún día una gira conjunta que marcara el comienzo de una fructífera relación profesional que quedó truncada por la muerte de la segunda.

Por esa razón, para Natalia era extremadamente importante que los hijos de su fallecida amiga dieran el visto bueno a la idea de versionar algunos de los temas más célebres de su madre.

“Le dije a la discográfica que no seguiría adelante con el proyecto si la familia decidía no involucrarse en él porque no quería causar ningún drama. Fue muy emocionante verles trabajar en algo destinado a solidificar el legado de Jenni. He tenido mucha suerte. Chiquis quería grabar ‘Ovarios’ y me dijo que para ella era un honor que yo rindiera tributo a Jenni porque su madre le dijo una vez que le gustaba mucho mi voz”, contó.

Chiquis dejó claro que a Lupillo también le entusiasmó la idea desde el primer momento.

“Él eligió el tema ‘Chuper amigos’. Los dos se encargaron de componer su parte de estas nuevas versiones”, explica Natalia en una entrevista a Billboard.