Los buscadores de ovnis aseguran que no fue construido por manos humanas

El Observatorio de Miami en Florida captó un video en el que se observa una especie de disco que sobrevuela la superficie lunar.

Según el periódico The Express, los buscadores de ovnis aseguran que no se trata de un objeto fabricado por humanos, pues no tiene alas de panel solar para recolectar energía ni antenas para transmitir información.

La imagen fue captada el pasado 3 de diciembre.

Mira el video y cuéntanos qué opinas: