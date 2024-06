¿Alana Lliteras rechaza el abrazo de Aleska Génesis en plena fiesta?

Por alguna razón hay quienes insisten en que Alana Lliteras y Aleska Génesis puedan recuperar su amistad, mientras que otros entienden que la forma en la que se desarrollaron los hechos dentro de La Casa de los Famosos 4 indican que lo mejor es que ambas partan por caminos separados, ya que sus personalidades no son afines, en lo absoluto.

Todo este movimiento surgió durante la fiesta de cumpleaños de La Melaza, a la que llegaron como invitados tanto Alana Lliteras como Guty Carrera, Bebechita, Robbie Mora, Aleska Génesis y Carlos Gómez.

En medio de la celebración, la venezolana decidió realizar un live, en donde alguien le pidió que abrazara a Alana Lliteras. La joven chef se encontraba conversando con alguien más, cuando Aleska se acercó para abrazarla por detrás.

Muchos están criticando la reacción de Alana, pero ¿ella rechazó el abrazo de Aleska Génesis en plena fiesta? La verdad es que no. ¡No! Alana no la rechazó, simplemente no reaccionó, vio que se trataba de un live, sonrió y siguió conversando con quien se encontraba en ese momento.

Así el momento del incómodo abrazo

Le piden a Aleska que abrace a Alana 😅

Robbie leyendo los comentarios "Alana fuera" 🤣

Cumpleaños de Melaza #LCDLF4 pic.twitter.com/usheHAUUb8 — Graba2_ (@graba2_) June 13, 2024

La reacción de Alana está siendo cuestionada, bajo argumentos que no tienen mayor razón. Primero porque ambas celebridades, tanto dentro como fuera del reality de Telemundo aceptaron que su amistad se había terminado. Segundo, porque la mismísima Aleska Génesis fue quien decidió ponerle fin a este hecho, ya que ella misma aseguraba que Alana y ella no tenían mucho en común, asegurando además que Alana era “demasiado niña”.

Alana por su parte, ha podido aceptar que gracias a La Casa de los Famosos 4 aprendió a poner límites, y que por esta razón que lo más importante para ella es priorizarse a sí misma. Del reality, por otra parte, ella sabe exactamente quiénes son las personas que desea mantener sí o sí en su vida.

Ahora bien, es una realidad que muchos ex-habitantes siguen sin poder dejar atrás todo lo que hicieron y dijeron dentro de La Casa de los Famosos 4, y por esta misma razón hay quienes gozan de las mieles del éxito, mientras que hay otros que viven entre “el amor y el odio” del público” como son Aleska, Lupillo Rivera y La Melaza.

