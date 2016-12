Dicen que tengo un problemita

Reconocer que hay un problema es el primer paso para poder resolverlo

Tengo una amiga que es muy dulce y divertida. Su único “problemita” es que luego de tomarse varias copitas se transforma: el maquillaje se le corre, la lengua se le traba y ¡las piernas se le aflojan! En todas las fiestas acaba haciendo el ridículo.

Cuando le aconsejo que deje el alcohol, su respuesta es: “mi cuota son dos copitas, si me limito a esa cantidad, no me emborracho”. A lo que respondo: “!el problema es que no sabes como limitarte a dos copitas!”

No es fácil aceptar cuando algo está fallando en tu vida. Por ejemplo, tal vez tienes 50 libras de sobrepeso pero alegas: “soy una gordita saludable”.

A lo mejor tu pareja abusa de ti pero dices: “Muchas veces yo soy quien lo provoca”, o siempre llegas tarde a todos lados, pero justificas: “Estoy muy ocupada y por eso nunca puedo llegar a tiempo”.

¿Quieres saber si vives en negación? Responde estas tres preguntas: ¿Tus amistades y familiares te han señalado que algo anda mal, pero buscas excusas para justificar tu situación? ¿Alguna vez has pensado que podrías tener más éxito si no fuera por tu circunstancia? ¿Te has prometido repetidamente que vas a hacer algo al respecto pero no lo cumples?

Si respondes afirmativamente a estas interrogantes, significa que no quieres reconocer que tienes un problema.

Aceptar que algo anda mal te exige hacer un cambio drástico en tu vida y a la vez te obliga a enfrentar situaciones dolorosas, es por eso que prefieres esperar a ver si el problema se resuelve solo. ¡Desafortunadamente eso nunca sucede!

Reconocer que hay un problema es el primer paso para poder resolverlo. Busca ayuda profesional o de tus seres queridos y sobretodo te fe en que vas a poder solucionar la situación.

Cuando tomes el control de tu vida, te sentirás orgulloso de respetarte y quererte.

Maria Marin motivadora internacional, Siguela en Facebook mariamarin, Twitter @maria_marin, IG mariamarinmotivation. Visita: www.MariaMarin.com