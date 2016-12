Lucero regresa a Univision y mira lo que confesó

"Es una disyuntiva muy importante en la vida, cuando estás enamorado el paso siguiente es casarse"

Después de dos años lejos de Univision, Lucero regresa a la cadena que fue su casa durante casi toda su carrera. La querida mexicana, quien estuvo poco más de un año en Telemundo, y luego se fue a grabar a Brasil la telenovela ‘Carita de Ángel’, será la cara de varios especiales.

En entrevista exclusiva con la periodista Tanya Charry de ‘El Gordo y la Flaca’, Lucero confesó que aunque está muy feliz con su pareja, el empresario Michel Kuri, no está en sus planes casarse con él, ni volverse a casar.

“No me volvería a casar. Es una disyuntiva muy importante en la vida, cuando estás enamorado el paso siguiente es casarse. Yo siempre digo que yo estoy muy feliz, estamos muy felices así… No vivimos juntos, somos novios oficiales, somos felices así. Yo nunca he de decir nunca, porque la vida al final da muchas vueltas, pero hoy no está en mis planes, no necesitamos de eso. Seguiremos como novios eternos, felices, que nada sea por obligación sino por gusto o por pasarla bien”, explicó.

También habló de sus hijos José Manuel y Lucerito y aclaró que no es tanto que ella y el papá de los niños, Mijares, busquen preservar su intimidad lejos de las cámaras, sino que son los propios niños los que piden ser lo más anónimos posibles.

