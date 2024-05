¿Quién ganó hoy 3 de mayo el reto de la salvación en ‘La Casa de los Famosos 4’?  

Luego de una gala llena de moda, Lupillo Rivera avanzó en la prueba para enfrentar a Maripily Rivera por la salvación de uno de los nominados. Sin embargo, el desafío será este domingo en ‘La Casa de los Famosos 4’.

Cada semana se sabía el día viernes quién iba a tener el poder de salvación, pero en esta oportunidad han hecho varios cambios y este aspecto ha resultado afectado también por la producción del reality show de Telemundo.

A muchos no les gustó que pasaran tres horas de programa para que al final no anunciaran quién iba a tomar una decisión tan crucial en la competencia.

Algunos usuarios reaccionaron a esta situación con mensajes en los que especularon la razón por la que hicieron esta modificación: “Voten por Romeh, esta gente quiere hacer la gatada. Ya esa gente vio que están ayudando a Pablo con votos. No dividan, por favor”, “Producción cree que no nos damos cuenta que van a hacer la salvación el domingo para que por si se la gana Maripily no nos dé tiempo de votar por uno de Fuego y se vaya y queden los de Agua”.

Otros escribieron: “Dejaron esto para ver cómo van los votos hoy así saber quien vale la pena ganar si Lupillo o Maripily y sale la persona que la producción quiere. Que salga. Por eso hasta el domingo se va a hacer esto”.

¿Qué pasará en ‘La Casa de los Famosos 4’?

El grupo de nominados de esta semana lo integran Lupillo Rivera, Rodrigo Romeh, La Melaza, Patricia Corcino y Paulo Quevedo.

Desde el jueves las votaciones están abiertas para que el público elija a su favorito para que se quede dentro del reality show.

Sin embargo, el panorama no está muy claro sobre lo que podría ocurrir, debido a que en las últimas semanas se han dado sorpresivas eliminaciones, como las de Cristina Porta, Ariadna Gutiérrez y Clovis Nienow, tres jugadores fuertes que, de forma inesperada, no contaron con el respaldo del público y tuvieron que sacar sus maletas y despedirse de la casa.

El próximo lunes marcará sin duda el destino de la competencia, pues se hará más pequeño el grupo y por ende los habitantes estarán más cerca de la gran final.

