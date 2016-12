Tras golpear al entrenador de su rival, el futuro de Juanma López lo definirá la Comisión de Boxeo

El peleador boricua y el entrenador Albert Rivera se ofrecieron disculpas y se abrazaron

“Habla bien que ambos desean mitigar el daño, pero la Comisión tiene seguir regulando el boxeo y, ¿cuál sería el mensaje que le estaríamos enviando a los jóvenes?”, dijo el comisionado Miguel Ortega.

El futuro como boxeador de Juan Manuel “Juanma” López está en manos de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico.

López y el entrenador Albert Rivera participaron esta mañana de una vista administrativa ante tres de los integrantes de la Comisión para determinar la extensión de los castigos que deben cumplir por una trifulca dentro del ring el pasado 29 de octubre.

Esa noche, segundos después de que López derribara a Wilfredo Vázquez Jr. y el referí Ramón Peña detuviera la acción del pleito, López se acercó a la esquina de su oponente donde fue recibido por Rivera. Ambos intercambiaron golpes antes de que fueran separados.

Hermán Colberg, presidente de la Comisión, determinó suspender las licencias de ambos y, a su vez, impuso sendas multas de $1,000 y $500. López y Rivera presentaron peticiones por separadas para unas reconsideraciones.

Al entrar al salón donde esperaba Colberg acompañado por los comisionados Miguel Ortega y Dommys Delgado para una corta sesión de preguntas, López se acercó a Rivera y se abrazaron. Colberg le concedió a López el turno inicial para que relatara los sucesos.

“Bajo el calor de la situación, la adrenalina estaba al 2,000%, a veces por el mismo calor del momento me salí de control. Fue un error que cometimos, pido perdón a la Comisión, a los fanáticos y a la prensa. Nuevamente pido disculpas ya que no debió suceder. No fue la manera correcta de nosotros actuar”, dijo López, quien sostuvo que reaccionó cuando percibió que Rivera se prestaba a acudir hacia él al concluir el combate.

Rivera enseguida respondió que sus intenciones eran proveerle asistencia a Vázquez Jr.

“Recibí permiso por parte de un oficial para que fuera a buscar a mi boxeador (Vázquez). No me dio tiempo de caminar hacia donde López. Todavía tenía un pie entre las sogas cuando me doy cuenta que Juanma venía hacia mí. Tuve que defenderme”, indicó Rivera, quien reconoció que agredió a López con múltiples golpes.

Ortega enfatizó que tomarán en consideración los gestos de arrepentimiento, sin embargo, dejó entrever que tampoco serán lenientes.

“Habla bien que ambos desean mitigar el daño, pero la Comisión tiene seguir regulando el boxeo y, ¿cuál sería el mensaje que le estaríamos enviando a los jóvenes? Estamos ante una situación seria y las profesiones de ambos conllevan unas responsabilidades”, advirtió Ortega.

López, mientras tanto, destacó sus intereses de continuar activamente en el deporte.

“Espero que la Comisión tome en consideración que el boxeo es la manera de ganarme la vida. Mi carrera ha tomado un giro importante con la victoria sobre Vázquez, pero una suspensión larga definitivamente que la acabaría”, suplicó.

Colberg informó que una decisión en cuanto las suspensiones será tomada en los próximos días.