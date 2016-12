2017: A aprovechar el tiempo

El hecho de que siento el tiempo moverse más rápido me da ganas de ser más útil en cómo utilizó mi tiempo. Me he dado cuenta que mi tiempo en esta tierra no es infinito sino limitado.

Es muy importante que en el 2017 hagamos algunas preguntas para considerar:

¿Qué deseo lograr?

¿Qué sueño aún tengo que cumplir?

¿Qué se puede hacer en este año para traerle alegría a quienes amo?

¿Cómo puedo ayudar a los demás?

¿Cómo puedo ser amable conmigo mismo?

¿Cuál será el tema para el 2017?

Escriba sus comentarios a askdrvasthi@ambercharter.org

-La Dra Vasthi Acosta es directora de Amber Charter School