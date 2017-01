Con aires de mitin político, toma de posesión de gobernador de Puerto Rico

Errores y aciertos en la juramentación de Ricky Rosselló

El pueblo puertorriqueño presenció ayer la toma de posesión del ahora gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Todo acto ecuménico es regido por un protocolo y para evaluarlo la profesora de Comunicación en la Universidad del Sagrado Corazón, y también especialista en etiqueta y protocolo, Marisa Vega, detalló puntos clave sobre este acto.

¿Hubo cambios al protocolo?

Lo primero que debemos aclarar es que el protocolo no es estático, que no está escrito en piedra y que no es una camisa de fuerza. Que hay unas guías generales que deben seguirse, pero que se pueden hacer algunas modificaciones, siempre y cuando no sean cambios muy drásticos o que choquen con lo establecido.

¿Qué debió haber pasado?

Como ejemplo mencionaré el acomodo de algunos funcionarios. La alcaldesa de San Juan estaba sentada en la segunda fila y la alcaldesa de Ponce en la primera. Según el protocolo, nadie va sobre el alcalde en su municipio; sólo el gobernador y el presidente de los Estados Unidos. Así que de los alcaldes, la primera posición debió ser de la alcaldesa de San Juan porque la toma de posesión fue en la capital, seguida por los presidentes de la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes. Ningún alcalde de otro municipio debió estar acomodado primero que ella.

Otro acto que se escapó fue mencionar Gobierno de Puerto Rico en vez de Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El nombre jurídico que aparece en nuestra Constitución es Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no es gobierno de Puerto Rico. En las cosas oficiales, debe utilizarse el nombre jurídico. Tenemos que aprender a separar las ideologías políticas de las cosas oficiales.

Habrá que ver si también hizo lo propio en el documento donde estampó su firma o si el hacerlo en la ceremonia de toma de posesión fue sólo como una estrategia para crear efervescencia entre las huestes.

¿A qué cree usted que se debe el uso de títulos en esta toma de posesión?

Llevo tiempo indicando que no deben usar el título de “doctor”. Los títulos deben usarse en función de lo que se hace. El doctor, en su caso, es un grado académico y no está impartiendo clases. Por los próximos cuatro años, el doctor no debe aparecer en ningún sitio. Como ahora es el gobernador, debe utilizarse el honorable.

Él no puede autodenominarse honorable o firmar nada como honorable. Aclarando que el uso del honorable no es una obligación, sino una deferencia hacia el ejecutivo. Así que se pueden dirigir a él como honorable Ricardo Rosselló (tampoco debe usarse Ricky), señor gobernador o gobernador.

Lo que estuvo bien y las fallas

Bien

1. Se siguió el orden de la ceremonia.

2. No se extendió mucho.

3. Retiraron los colores (banderas). En la pasada toma de posesión, no retiraron las banderas y las personas comenzaron a levantarse.

Mal

1. Hubo fallas en el acomodo de algunos funcionarios.

2. El maestro de ceremonias debió tener menos interacción. Parecía que estaba animando una actividad cualquiera; no un acto oficial. El pedir aplausos para uno y para otros o hacer comentarios fuera del libreto, no era. Se supone que su función es hacer fluir la actividad. La atención no debe centrarse en el maestro de ceremonias.

3. El comportamiento del público. En muchas ocasiones, no se podía escuchar lo que estaba pasando porque la gritería y los jingles políticos eran constantes.

4. Los abucheos a los funcionarios de la pasada administración. Esto es algo que vengo criticando en los últimos años. No importa si es del partido contrario, se le debe una consideración.

El mensaje

Lamentablemente, lo encontré muy político. Pensaba que sería otra cosa. Parecía más el mensaje de un mitin o un cierre de campaña, que de una toma de posesión. Ese mensaje era para sus seguidores políticos, no para todos los puertorriqueños.

Himnos, símbolos y banderas

1. La interpretación de los himnos estuvo muy bien. La actividad ameritaba que fuese en vivo, no una grabación.

2. Las banderas. Volvimos al cambio del color azul de la bandera. El azul conocido como navy blue no es el color de la bandera puertorriqueña. Se usa el color de la bandera por cuestiones ideológicas; no lo que establece la Ley. (Ley Núm. 1 del 24 de julio de 1952).

Ahora habría que ver si se van a cambiar todas las banderas al azul oscuro. Y si también se cambiará el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por Gobierno de Puerto Rico en la papelería, en la rotulación, etc. Se podría incurrir en un gran gasto el cambiar los símbolos oficiales por intereses políticos.

Comportamiento general

En general, parecía más un mitin político o un cierre de campaña que una toma de posesión.

(Katefrans Flores Sanabria)